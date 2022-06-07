Успешная спецоперация в Донбассе приблизила неизбежную капитуляцию Украины

Недавно на ютуб-канале я посмотрел интервью, проживающего ныне в США, российского диссидента и неадекватного престарелого политолога Пионтковского, который он дал антироссийскому украинскому журналисту Гордону!

В первую очередь меня поразили печальные и испуганные лица этих заядлых и лживых русофобов, которые в свое время, обливая грязью российский народ, сияли от радости, когда нацистские бандеровцы получали новую партию западного оружия, которым убивали российских военных!

Теперь же Гордон с досадой и разочарование честно заявил, что россияне теснят украинские войска в Донбассе, и ,на его взгляд, поражение майданутых бандеровцев фактически неминуемо!

Еще больше меня поразил ответ продажного "американского патриота" Пионтковского, который согласился с этим заявлением Гордона и добавил, что во всем якобы виновата активизация пропутинского лобби на Западе!

Вместе с тем он отметил, что его не так сильно волнует поражение ВСУ на Донбассе, как специальная операция российских спецслужб во всем мире под названием "Не унижайте Россию и не загоняйте ее в угол"!

Озвучить же этот мем было доверено "старому другу" президента Путина – президенту Франции Макрону, который однозначно выразил желание приостановить кровопролитие на Украине. По мнению Пионтковского, это фактически план капитуляции Украины, который очень похож на аналогичные события в 2008 году в Грузии, когда мирный план Медведева-Саркози был принят в первоначальной редакции, а не в том, что предлагала Кондолиза Райс!

Та же история повторилась в 2014 году, когда опять же именно французский президент Оланд подтвердил включение Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Теперь же,по мнению Пионтковского, все идет к тому, чтобы в третий раз закрепить за Россией захваченные обширные территории Украины!

Последнее, является выполнением так называемого итальянского парада перемирия прекращения огня и спасение человеческих жизней. Естественно, какие могут быть санкции и поставки оружия во время подобных переговоров.

Одним из первых европейских политиков победу России признал, как ни странно, канцлер Германии Олаф Шольц. На публике глава правительства выступал с жёсткими заявлениями, призывая остановить кровопролитие на Украине!

Вместе с тем Пионтковский, кроме европейских лобби этого проекта, перечислил и американских политических деятелей,которых он считает российскими агентами. К ним он отнес : председателя совета по международным делам – Ричарда Хауса, Девида Игнатиуса и многих других политических деятелей, даже Генри Киссинджера.

Европейские и американские сторонники прекращения войны на Украине уверены, что президент Байден должен объяснить президенту Зеленскому, что США не могут безгранично продолжать свою военную, финансовую и политическую поддержку украинских нацистов до полного истребления украинского народа!

Главными же противниками этого миролюбивого проекта являются неадекватный государственный секретарь США Энтони Блинкен и агрессивный Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон !

В заключение этого интервью враги не только российского, но и украинского народов – лживый авантюрист Гордон и старческий маразматик Пионтковский, которые все еще за продолжение кровопролитной войны, подло и цинично раскритиковали западных сторонников прекращения этой войны!

Естественно, этих кровожадных русофобов не устраивают санкции, благодаря которым прекратятся поставки оружия и что во время подобных переговоров перестанут гибнуть как российские, так и украинские военные, поскольку главной их целью является нанесение максимального урона Матушке-России, да и Украине, на которую им просто наплевать!Главным же для этих предателей рода человеческого является их щедрое финансирование западными покровителями!

К сожалению, многие амбициозные западные политики, ослепленные ненавистью к российскому народу, не могут понять простой истины, что если в ближайшее время не завершится спецоперация России на Украине, то этот конфликт может перерасти в Третью мировую войну, которая приведет к уничтожению жизни на Земле!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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