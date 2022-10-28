Российская ставка на Китай может оказаться ошибкой

С начала СВО на Украине и введения Западом против России крупнейших вэкономических ограничений, в наших СМИ все чаще стала появляться фраза «Китай нас спасет». Речь в данном случае идет не о военной помощи, а о переориентировании экономики РФ с потерянных западных рынков на азиатские, в частности КНР.

В то же время, российский экономист Олег Комолов считает, что ставка наших властей на Китай может оказаться ошибкой.

Со слов эксперта, КНР увеличила импорт нашей продукции на 50% в текущем году. Однако большая его часть приходится на сырье. К тому же, данная цифра приводится в денежном эквиваленте. С учетом резкого скачка цен в первом полугодии, реальное увеличение наших поставок может оказаться и не таким уж значительным.

В то же время, не стоит рассчитывать и на то, что китайская продукция полностью заменит западную на нашем рынке. Экспорт Россией автомобилей из КНР вырос почти на четверть. При этом Китай не сможет экспортировать фармацевтическую продукцию, компоненты ля авиастроения и некоторые другие товары, так как в данном сегменте Пекин сам напрямую зависит от западных поставок.

Впрочем, и китайские телекоммуникационные гиганты не спешат наводнять наш рынок своей продукцией, так как опасаются попасть под санкции.

В свою очередь, неоднозначно выглядят перспективы и переориентирования российского сырьевого рынка с Запада на КНР.

Во-первых, мотивация КНР закупать наше сырье в большей мере заключается в серьезных скидках, которые предоставляет Россия. Другими словами, Китай сегодня вовсю пользуется «привилегией монополиста».

Во-вторых, со слов Комолова, экономика Китая сейчас переживает не лучшие времена. Прирост ВВП страны за второй квартал составил всего 0,4%.

Замедление экономики КНР, как крупнейшего импортера сырья, напрямую влияет на его стоимость. В последние месяцы резко подешевели металл, дерево, продовольствие и сырье.

При этом, как выразился эксперт, быстрого восстановления экономики Китая и роста его спроса на сырье ожидать не стоит. В КНР наблюдается кризис перепроизводства, как следствие, предприятия снижают свои мощности. Кроме того, крайне сложная ситуация сложилась и в сфере ипотечного кредитования Китая, где сформировался колоссальный «финансовый пузырь».

В то же время, российские власти продолжают возлагать большие надежды на «восточного соседа». В частности, в плане переориентирования газового экспорта с Европы на Китай.

Но и здесь все крайне туманно. Например, новый газопровод «Сила Сибири – 2» должен быть достроен к 2028 году. Однако Китай так до сих пор и не заключил контракт на поставку газа.

Кроме того, уже действующая магистраль «Сила Сибири» в прошлом году была загружена лишь на треть.

Наконец, по прогнозам агентства Bloomberg, китайский спрос на СПГ в ноябре текущего года будет значительно ниже, чем в прошлом и позапрошлом аналогичных периодах. По мнению экспертов, все это может вылиться в перепродажу законтрактованных объемов СПГ в ЕС, на чем заработают китайские посредники. При этом прибыль российских экспортеров, наоборот, снизится.