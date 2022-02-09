«Датский скандал»: после какого позора Сталин утратил доверие к ГРУ

История с покушением на жизнь двойного агента Сергея Скрипаля в 2018 году поставила под вопрос качество работы российских спецслужб, традиционно считавшихся высокопрофессиональными. Критики ГРУ пишут о падении уровня российской разведки по сравнению с советским временем. Однако и в период СССР спецслужбы совершали ошибки, и случались катастрофические и скандальные провалы. Один из таких казусов получил название «датского скандала», или «совещания резидентов», и стоил должности главе ГРУ того времени, Яну Карловичу Берзину. В 1935-м датская полиция раскрыла всю сеть советских резидентов в Дании, в результате чего эта страна на долгое время перестала использоваться как канал связи и выпала из зоны присутствия тайных агентов СССР. В феврале 1935 года датчане в Копенгагене арестовали четверых советских разведчиков, находившихся там якобы проездом, и еще 10 их агентов.

Обнаружить их датским специалистам удалось благодаря тому, что руководители резидентуры связи в Дании А. П. Улановский и американец Д. Минк (тоже советский агент) вербовали для своей работы местных датских коммунистов (известных полиции и поставленных под ее контроль), что было предсказуемым и рискованным способом расширения сети. Именно из-за этого такой метод был уже запрещен, но в Дании его продолжали практиковать вопреки запрету и замалчивали это. Иностранные коммунисты нередко оказывались слишком болтливы, не имели навыков конспирации и пренебрегали требованиям начальства. Так было и в Дании.

Полиция знала, где искать, поскольку имела в компартии своих осведомителей и легко вычислила советских резидентов. Указанную явочную квартиру датчане поставили под наблюдение и произвели арест, когда резиденты пришли «на совещание» к Улановскому (он тоже был арестован). При этом советские резиденты расслабились, считая Данию нейтральной и безопасной для себя страной (к СССР не было предъявлено серьезных обвинений, так как резиденты не готовили агрессивных акций против Дании). Но это вовсе не означало, что можно пренебречь конспирацией. Берзин, которому уже не раз приходилось лично оправдываться за неудачи перед И. Сталиным, после датского провала подал в отставку, а его кресло занял С. П. Урицкий, комкор с опытом разведработы в Чехословакии.

Ошибались в ГРУ и до этого. Например, после 1927 года, когда резко обострились отношения СССР и Англии, англичане атаковали советскую разведывательную сеть. За несколько месяцев были раскрыты советские разведгруппы в Польше, Стамбуле, Швейцарии, Австрии и во Франции (там тоже подвели французские коммунисты Ж. Креме и П. Прово). Историки спецслужб А. И. Колпакиди и Д. П. Прохоров в книге «Очерки истории российской военной разведки» пишут, что руководители разведки СССР того времени были «самоуспокоены», замкнуты и не контролировали агентуру в должной мере. В результате провал следовал за провалом.

Еще несколько советских разведчиков были арестованы в Вене в 1932-м. Через год это повторилось в Латвии (там тоже привлекали к работе людей, известных местной контрразведке). Затем арестовали агента в Гамбурге (немецкого коммуниста). Потом еще нескольких в Румынии и Турции, а группа советских резидентов в Польше оказалась перевербована (!) поляками. Завершился 1933 год арестом групп советских агентов в Финляндии и в Париже. Провалы продолжались и в 1934-м. Случившееся в Дании в 1935 году стало особенно позорной «вишенкой на торте» неудач. Разведупру пришлось многое пересмотреть в своей работе. Во-первых,

Разведупр создал небольшие самостоятельные группы резидентов с независимыми отныне каналами связи с Центром. Кроме того, было принято решение о создании спецшколы разведчиков на 200 человек (до 1935 года такой в СССР просто не было). Стали жестче следить за исполнением требований руководства, в том числе касающихся неиспользования иностранных коммунистов. Но времени на налаживание полноценной разведывательной работы у СССР уже не оставалось: через пару лет еще один удар по разведке нанес НКВД, развернувший маховик репрессий (за «антисоветскую деятельность» были расстреляны Я. К. Берзин и многие действовавшие после 1935 года разведчики), а потом началась война.

Сталин все еще не доверял профессионализму разведки настолько, что игнорировал многие поступавшие сообщения о запланированном Германией на 22 июня 1941 года начале войны, так как считал их ненадежными. История удачных и славных операций ГРУ относится уже к более позднему времени Великой Отечественной войны и послевоенному периоду. Тогда уже никто не писал, как К. Ворошилов в 1930-е, что разведка «хромает на все четыре ноги».



Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть:

Почему Сталин отказался вводить в СССР должность президентаhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43926886744/

Почему не хоронят Ленина: отвечает профессиональный историк https://otari.mirtesen.ru/blog/43070225403/

Халкидонский Собор: вероучения Армянской Церкви, правила, толкование https://otari.mirtesen.ru/blog/43338172838/