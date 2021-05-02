15 увлекательных фактов о жестокой и властной японской мафии — якудза

Якудза, как и страна, в которой она действует — Япония — покрыта мраком тайны. Надёжно спрятанная за множеством слоев полулегальных бизнесов, эта организация является неотъемлемой частью японской реальности.

Мы рассказываем о секретах могущественной и очень любящей власть мафиозной группировке Японии — якудза.

Технически якудза легальна

Якудза действует в Японии в открытую. Ее штаб-квартиры, украшенные опознавательным знаком — металлическими табличками, можно встретить прямо на улицах. Кроме того, якудза управляет несколькими бизнес-сетями в различных областях — от строительства до порноиндустрии. Существуют и японские мафиози, которые действуют нелегально — для них в полиции принято обозначение «борёкудан».

Татуировки членов якудза делаются вручную

Членов якудза можно сразу узнать по телу, покрытому татуировками. Именно из-за них они носят одежду, полностью закрывающую тело, чтобы иметь возможность быть опознанными только «среди своих». Татуировки занимают все пространство на коже, за исключением небольшой полоски между грудью и животом, которую оставляют, чтобы не отказала печень. Традиционная техника нанесения татуировок у японских мафиози отточена веками, и в ней не используются электроприборы.

Их жены тоже делают себе татуировки

Жены членов якудза практически не играют роли в их бизнесе; в большинстве своем они следуют традиционным представлениям о месте женщины в семье — воспитывают детей и занимаются домом. Тем не менее супруги демонстрируют свою преданность мужьям, тоже нанося на тело татуировки, и охотно демонстрируют их и позируют на камеру. Члены якудза и их жены — почти единственная группа в Японии, которая делает татуировки, для остальных японцев эти украшения стигматизированы как «атрибут мафиози».

Они действительно помогают своей стране

Верите вы в это или нет, но якудза приходила на помощь своей стране в трудных ситуациях множество раз. К примеру, во время землетрясений в Кобе, где располагаются множество штаб-квартир якудза, огромному числу жителей города были предоставлены безопасные убежища, да и в целом якудза отреагировала на происходящее быстрее, чем правительство.

В японском обществе они являются изгоями

Потомки буракуминов — японской касты изгоев — составляют до 60% всех членов якудза. Буракумины, выделившиеся в отдельную группу с 11 века, были практически неприкасаемыми и занимались «грязными» профессиями, недостойными остального населения. Многие из них примкнули к организованной преступности — неудивительно, что в результате сформировалась якудза!

Происхождение названия «якудза»

Многие слышали слово «якудза», но мало кто знает, от чего оно происходит. Термин «якудза» произошёл от группировок карточных игроков — бакуто, названных так по одной из комбинаций игры ойтё-кабу (японский вариант покера). «Я» в переводе с японского означало «восемь», «ку» — «девять», «дза» — видоизменённое «сан», то есть «три»; в сумме — двадцать, или самое проигрышное число в этой японской карточной игре. Сначала слово «якудза» стало обозначать «бесполезную вещь», затем — «бесполезного человека», а так как бакуто считались изгоями и неудачниками, то и себя они стали ассоциировать с проигрышной комбинацией в картах. Впоследствии название «якудза» стало применяться не только к бакуто, но и ко всем японским группам организованной преступности и до сих пор используется для их обозначения наряду с термином «борёкудан».

Членов якудза заставляют отсекать себе части пальцев

Если вы не можете разглядеть татуировки на теле человека, предположительно принадлежащего к якудза — посмотрите на его пальцы. Иногда целые фаланги их пальцев отсутствуют. Это происходит потому, что, когда член якудза совершает ошибку, внутренний этический кодекс требует от него отрубить себе фалангу пальца и преподнести боссу. Если босс примет «подарок» — ошибка прощена!

Это самая многочисленная банда в мире

Якудза считается самой многочисленной бандой в мире — в группировке состоят более 100 000 человек, не считая даже обслуживающего персонала, который не является членами якудза в полной мере. Возможно, число 100 000 кажется вам большим, но еще в 1950-60-е гг. численность якудза составляла около 180 000 человек.

У якудза есть базы в Америке

Если вы думаете, что в своей деятельности якудза ограничивается Японией — вы крупно ошибаетесь. Они совершают экспансию не только в соседние азиатские страны, но и… в США! Самая большая их база в Америке находится на Гавайях. Основные их занятия — контрабанда наркотиков в Америку и провоз американского оружия в Японию. Также в США действуют несколько синдикатов якудза; средства двух из них были заморожены лично Обамой не так давно.

Якудза будет одним из главных получателей выгоды на Олимпиаде-2020

Если вдруг вы не знали, Олимпиада-2020 будет проведена в Токио, и это отличные новости для якудза; почти весь строительный бизнес в Японии контролируется этой бандой, а для Олимпиады потребуется строительство множества спортивных объектов. Вовлеченность якудза в этот процесс стала болезненно очевидной в 2015 году, когда в Интернете были распространены фотографии главы Олимпийского комитета Японии и боссов якудза вместе на неких мероприятиях. Бюджет грядущей Олимпиады в Токио — 50 миллиардов долларов, и, даже если прибыль якудза составит всего 5% от этого, она будет довольно внушительной.

Члены якудза крайне правые

Якудза очень близка к правым националистическим группировкам Японии. Численность японских праворадикальных группировок составляет около 100 000 человек, и это число подозрительно близко к численности якудза. Тем не менее, подозрениям здесь места нет — все и так известно: в Японии хорошо знают, что зачастую речь идет об одних и тех же людях. Этих людей нельзя арестовать за их радикальные взгляды — конституцией страны им гарантирована свобода самовыражения.

Самый известный «крестный отец» якудза был настоящей легендой

С 1940-х по 1980-е гг. синдикат якудза Ямагути-гуми возглавлял человек по имени Кадзуо Таока. Он был одним из самых легендарных боссов в истории якудза. Родители бросили его, после чего его «усыновила» и затем закалила в различных схватках якудза. В 1936 году он сел в тюрьму на 8 лет за убийство, но, выйдя, набрал популярность и стал уважаемым руководителем. Именно Таока превратил свой синдикат в одну из наиболее могущественных групп якудза. Выживший в множестве перестрелок, он скончался от инфаркта в 1981 году.

Когда-то во главе якудза стояли женщины

После Кадзуо Таоки место босса должен был занять другой человек, выбранный им лично; проблема была только в том, что он на момент смерти Таоки находился в тюрьме. Пока синдикат ждал освобождения нового лидера, он умер от проблем с печенью. Временно исполняющей обязанности главы синдиката стала вдова Таоки — Фумико; это произошло впервые за всю историю организации. Именно она нашла для банды новый источник доходов — наркотики.

Якудза контролирует порноиндустрию в Японии

Широко известен тот факт, что один из основных источников дохода якудза в Японии — порноиндустрия, которую те держат под своим полным контролем. Порнофильмы в Японии вне закона, поэтому якудза заполняет эту «лакуну» на черном рынке. Якудза также сотрудничает с порнобизнесами из других стран (например, из США) и импортирует в Японию девушек иностранного происхождения для съемок. Этих девушек обычно шантажируют, заставляя их сниматься в порно.

В настоящий момент якудза ведет масштабную войну

И прямо сейчас эта война разражается на улицах Японии! Ямагути-гуми раскололся на две враждующие фракции, которые почти ежедневно вступают в уличные бои. Этот раскол произошел из-за несогласия с курсом, который проводил босс Синобу Цукаса; возможно, одной из его причин стала попытка Цукасы расширяться в Токио — он даже переместил некоторые штаб-квартиры туда с традиционных баз в Киото.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Месть Сталина героическому чеченскому и ингушскому народам ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43407661257 )

Кавказ – это место рождения белой расы и истинных арийцев(https://otari.mirtesen.ru/blog/43027737714/)

Маздак — первый в истории человечества «коммунист» , совершивший социалистическую революцию(https://otari.mirtesen.ru/blog/43244401984/