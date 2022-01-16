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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
                                            Смейтесь на здоровье !
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
— Софочка, Вы слышали: говорят, те, кто активно занимается сексом, живут намного дольше…
— А шо я Вам говорила! Эта старая проститутка Циля еще нас с Вами переживет!..
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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