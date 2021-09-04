5 стран с самыми странными ритуалами спаривания

Люди часто забывают, что культура их страны — не культура всего мира. В разных странах люди живут по своим правилам, и чужаков эти правила могут весьма изумлять. В культурах стран, перечисленных ниже, используются невероятно странные ритуалы, понять которые нам было непросто.

1. Родители в Камбодже строят своим дочерям отдельные хижины для секса

Когда молодая девушка из племени креунг достигает совершеннолетия, родители, в соответствии с традицией, строят для неё небольшую хижину недалеко от дома. В этих «хижинах любви» девушки могут заниматься сексом не беспокоясь о том, что родители их подслушают.

В культуре этого племени девушкам рекомендуется переспать с как можно большим количеством молодых людей, чтобы найти себе подходящего мужа. Чаще всего это просто встречи, без всяких обязательств, связанных с добрачным сексом, и всё это ограничивается «хижинами любви». Если девушку заинтересовал молодой человек, она приглашает его в свои «апартаменты» для интимного вечера, в ходе которого они могут заниматься (или не заниматься) сексом.

Всё зависит от того, насколько хорош окажется избранник. Но независимо от результата свидания, молодой человек должен будет убраться из хижины на рассвете, поскольку молодая женщина и молодой мужчина не имеют права появляться на публике вместе, если официально не являются мужем и женой.

Девушки полностью контролируют процесс, и отвергнутые молодые люди послушно оставляют их хижины, если девушки решают, что эти парни недостаточно хороши для них. Уровень домашнего насилия и уровень изнасилований в этом племени практически равны нулю.

Конечно, в «хижинах любви» бывает много секса, но это — не единственное их предназначение. Они существуют прежде всего для того, чтобы дать девушкам безопасный способ найти себе наилучшего спутника жизни, причём родители полностью доверяют своим дочерям в принятии решений такого рода.

2. Женщин брачного возраста в Мавритании откармливают насильно

Мы склонны забывать, что стандарты красоты — не универсальны. К примеру, в западной культуре, в кино и на телевидении, красивой считается женщина стройная. Однако если вы девушка, и живёте в Мавритании (западная Африка), то для того, чтобы привлечь мужа и стать достаточно красивой, вам придётся удариться в обжорство, так, как это было в известном фильме «Семь».

В сельских районах Мавритании считают, что из толстой женщины получится самая лучшая жена. Полнота рассматривается как некое богатство и символ статуса, и если у человека полная жена, то считается, что он очень хорошо о ней заботится.

Другими словами, полнота женщин в Мавритании — это нечто вроде «сексуальной валюты». Именно поэтому в некоторых районах Мавритании существуют специальные «фермы», куда старшие женщины общины определяют молодых девушек. Там девушкам в принудительном порядке скармливают огромные количества кус-куса и литры молока, до тех пор, пока девушки не станут достаточно привлекательными.

В некоторых случаях, когда девушка не может выдерживать такой «режим», её могут побить в качестве наказания.

Недавно правительство начало попытки искоренить эту практику, всеми доступными способами предупреждая об опасностях ожирения, и даже распространяя новые народные песни о стройных, красивых девушках для того, чтобы отодвинуть на второй план «королев красоты» в полтора центнера весом.

3. Молодожёны в Борнео не могут пользоваться уборной в течение трёх дней

Во многих культурах период перед свадьбой является наиболее напряжённым временем для жениха и невесты. И обычно после свадьбы у молодожёнов появляется время на то, чтобы расслабиться.

Но у людей из племени тидонг на Борнео свадьба — это самая простая часть ритуала. После свадьбы молодожёнам стоит иметь мочевой пузырь размером с винный бочонок, потому что ни молодому мужу, ни его жене не позволяют посещать уборную в течение следующих трёх дней.

По какой-то причине тидонг пришли к выводу, что опорожнение кишечника и мочевого пузыря в течение первых трёх дней супружеской жизни может привести к разрушению брака, к бесплодию, и даже к преждевременной смерти появившихся детей.

Чтобы убедиться в том, что счастливая пара не обманет их ожиданий и не нарушит традицию, на членов семьи и на других людей общины возлагается ответственность за содержание пары в их доме, и за доставку туда только минимально необходимого количества питья и еды.

После того, как испытание на крепость мочевого пузыря и кишечника закончилось, паре, наконец разрешают посетить уборную.

4. Мужчины в Бутане вламываются в дома и проникают в женские спальни

Молодые люди в Бутане участвуют в ритуале, известном как «ночная охота». Это словосочетание означает, что молодой человек бродит по окрестностям до тех пор, пока не найдёт дом, в котором всего одна женщина. Потом мужчина вламывается в дом, входит в её спальню, и пытается убедить женщину переспать с ним. Вам всё это может показаться деятельностью, которая в других культурах запросто приведёт либо к тюрьме, либо к пуле в лоб.

Однако «ночная охота» — это давняя сельская традиция в восточной части Бутана, которая в какой-то момент оказалась очень популярна, и распространилась по всей стране.

Начинается всё как в большинстве любовных историй: человек выбирает дом, чтобы затем разбить там окно и тихо пробраться к постели ничего не подозревающей спящей женщины. Всё это часто проделывается совместными усилиями: группы молодых людей собираются поздно ночью и бродят по улицам до тех пор, пока не найдут подходящий дом.

А теперь самое важное: если в ходе «ночной охоты» молодому человеку удалось вломиться в дом, то он должен будет жениться на девушке, которая там живёт.

Интересно дело обстоит и с возможной беременностью. Один парень из Бутана, который давал интервью о «ночной охоте», сказал: «Да, бывали случаи, когда некоторые девушки оказывались беременны, в таком случае молодой человек должен был уплатить „штаф“ семье, к примеру, вскопав поле, или дав своё согласие на женитьбу. Именно так: „штрафом“ за то, что ты проник в чужой дом и „осчастливил“ чью-то дочь может быть что угодно — от брака „по залёту“ до выполнения полевых работ с лопатой в руках».

5. Люди в Индии связывают себя узами брака с деревьями, чтобы предотвратить несчастья

Айшвария Рай

Если вы живёте в Индии, и в какой-то момент познакомились с человеком, заставляющим ваше сердце трепетать, то следует надеяться, что планета Марс не будет против этого. В Индии очень серьёзно относятся к астрологии, и если вам или вашему партнёру довелось родиться под влиянием Марса, то велика вероятность того, что брак ваш закончится разладом, нищетой и смертью. Причём ни один из этих результатов не является взаимоисключающим.

Для родившихся «под Марсом» и желающих вступить в брак людей в Индии существует лишь один выход: прежде чем связать себя узами брака с другим человеком, вы должны проделать то же самое с деревом.

Что характерно — в буквальном смысле.

Местный обычай гласит, что это непременно должно быть банановое дерево. И когда речь идёт о том, чтобы обуздать ярость Красной планеты, лучше не уточнять, почему это должно быть именно оно.

Кроме того, вы можете связать себя узами брака со статуей бога Вишну, если она сделана из золота или серебра, но банановые деревья в данном случае всё-таки предпочтительнее (как минимум, они доступнее).

Обоснование всех этих промежуточных свадеб такое: если Марс первым «женится» на определённом неодушевлённом предмете, то его ярость будет воздействовать именно на этот предмет, а не на несчастного мужа какой-нибудь бедной невесты. И ещё: похоже, что «ярость Марса» распространяется только на первую женитьбу. Если человек, находящийся под влиянием Красной планеты, когда-нибудь вступит в новый брак, то он будет заключён уже без свадеб с деревьями.

Всё это может звучать как какое-то бессмысленное суеверие, однако это достаточно распространённая практика. К примеру, актриса из Болливуда и бывшая «мисс Мира» Айшвария Рай перед своей настоящей свадьбой вышла замуж за дерево, после того, как было установлено, что она находится под влиянием Марса.

Источник : https://www.factroom.ru/goroda-i-strany/64533

Уважаемые друзья!Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Любопытные, а порой шокирующие факты о Китае https://otari.mirtesen.ru/blog/43975260718/

Американский суд отказался убрать с долларов фразу «Мы верим в бога» по требованию атеистовhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43240607991/

Названы пять самых отвратительных в мире запахов https://otari.mirtesen.ru/blog/43375038916/