Почему пистолетные пули делают «тупыми» и округлыми, а винтовочные - «острыми» и угловатыми

Сказать, что все пистолетные пули по своему форм-фактору обязательно «тупые», а все винтовочные гарантированно «острые» все-таки было бы преувеличением. Есть здесь свои исключения, причем не в малых количествах. Тем не менее, подавляющее большинство боеприпасов подпадает именно под озвученные выше характеристики. Учитывая тот факт, что винтовки стреляют дальше и мощнее у многих может возникнуть вопрос: почему все пули не делать острыми?

Боеприпасы бывают разными.

Сразу можно ответить на вопрос о том, почему все пули не делают острыми, если они «лучше». В действительности нет плохих или хороших боеприпасов. Есть боеприпасы для конкретных тактических задач. Пули с разным форм-фактором нужны для разных целей и каждая из них имеет свои слабые и сильные стороны. «Качество» в данном случае понятие крайне субъективное, так как поражающие элементы в патронах сегодня настолько хороши, насколько это позволяет текущий уровень технологического развития. Тем не менее, основные причины выбора той или иной формы можно разделить на несколько категорий.

Яркий пример.

Что же касается исключений, то их предостаточно. Первые винтовочные патроны также были с закругленной пулей. Некоторые современные «специальные» боеприпасы винтовочного типа имеют пули похожие на пистолетные и наоборот, отдельные «специальные» боеприпасы пистолетного типа имеют остроконечные пули.

Характеристики оружия

Чаще всего в исключения попадают или боеприпасы со специфическим внутренним устройством, или боеприпасы со специфическим тактическим назначением. Однако, вернемся от исключений к популярной «практике».

Все это 7.62 мм винтовочные и пистолетный.

Характеристики боеприпасов прямо проистекают из характеристик оружия, в первую очередь механических. Лучше всего это видно на примере советских патронов 7.62 мм, которые бывают и винтовочными (острыми), и закругленными (пистолетными). При одинаковом калибре у боеприпасов разный диаметр, разная форма поражающего элемента, разная масса поражающего элемента и его форма. Механические характеристики патронов неразрывно связаны с характеристиками элементов боепитания (магазинов) и спусковых механизмов. Так уж получается, что пистолетная механика с большим трудом «переваривает» боеприпасы с острыми пулями. А самое главное, что форма и масса боеприпасов постоянно «упирается» в законы физики и в первую очередь аэродинамику.

Законы физики и аэродинамика

Всему виной физика.

Высокий «винтовочный» пороховой заряд позволяет выводить пулю на скорость гораздо больше звуковой. Современные промежуточные патроны разгоняются в стволе на 700-1 000 м/с. Это в 2-3 раза больше, чем скорость звука в воздухе. При таких показателях с точки зрения аэродинамики лучше всего использовать именно острую пулю. Такая летит дальше и ведет себя стабильнее во время движения, а значит и бьет точнее. Начальная скорость пули во многом определяется ее массой, а также массой порохового заряда. Суть в том, что у пистолетных патронов, пороховой заряд меньше, а потому и начальная скорость гораздо ниже – 300-500 м/с. При движении на таких скоростях, остроконечная форма теряет все свои преимущества и, по сути, становится не нужной для большинства тактических ситуаций. В тоже время, острая пуля обладает большими габаритами, что не очень хорошо для короткоствольного оружия и пистолетов-пулеметов с точки зрения компактности и эргономики.

Интересно то, что до остроконечных пуль под промежуточные патроны люди додумались не сразу. Первые пули в таких калибрах также были округлыми. Только в первой половине XX века инженеры заметили, что при изначальном превышении скорости звука именно остроконечная форма наделяет пулю рядом дополнительных преимуществ.

Кинетическая энергия и останавливающее действие

Разные задачи и разная эффективность.

Еще одна крайне важная тонкость в вопросе выбора форм-фактора пули. Объяснять отдельно, что чем больше пороховой заряд, тем выше уровень кинетической энергии, передающийся пуле – не нужно. Чем больше энергии передано пуле, тем дальше и быстрее она летит. Закономерным образом, чем больше энергии было передано при выстреле пуле, тем больше этой энергии пуля потом передаст объекту, в который попадет. Но здесь начинается сразу несколько «но». Дело в том, что в процессе полета под действием гравитации и сопротивления воздуха пуля теряет переданную ей пороховым зарядом кинетическую энергию. Остроконечная винтовочная пуля позволяет свести эту естественную потерю к минимуму. Нужно это для того, чтобы автоматы, винтовки и пулеметы стреляли как можно дальше. Однако, из-за этого страдает останавливающее действие такой пули. Слишком высокий заряд кинетической энергии играет с поражающим элементом злую шутку: из-за геометрии и устройства боеприпаса повышается вероятность сквозного ранения, а также рикошета.

В тоже время, пистолетные округлые боеприпасы хотя и имеют меньший пороховой заряд, а значит и меньший заряд кинетической энергии, расходуют его более рационально при условии ведения огня на короткие дистанции. А самое главное, что округлая форма такой пули не вызывает упомянутых выше негативных последствий. Останавливающее действие пистолетных патронов заметно выше, так как они не проходят сквозь цель на вылет, не рикошетят, а соответственно передают всю свою оставшуюся энергию объекту или жертве.

Его Величество Рикошет

Чем острее и быстрее - тем хуже с рикошетом.

На нем стоит акцентировать внимание отдельно. Чем острее пуля и чем быстрее она движется – тем выше вероятность рикошета. Не слишком страшно в условиях войны, а иногда даже полезно. Другое дело, когда речь заходит о специальных и полицейских операциях. «Тупые» боеприпасы для пистолетов и пистолетов-пулеметов тем и хороши, что почти не вызывают рикошет при попадании в твердую или недостаточно вязкую поверхность.

Вопрос цены

Производство не менее важно.

Нельзя забывать и про деньги. Стоит производство патронов сильно по-разному. В среднем, остроконечные пули в производстве сложнее и дороже. На практике, разница между острыми и гладкими буквально в несколько копеек. Это может показаться не важным, до тех пор, пока речь не заходит о миллионных тиражах боеприпасов. Само собой, некоторые специальные пули ломают данный шаблон и стоят очень дорого. Однако, это уже совсем другая история.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Зачем коммунисты построили «базу злых духов» и писали детям письма от имени Сталина (https://otari.mirtesen.ru/blog/43652377542/)

Какой русский царь был самым физически сильным (https://otari.mirtesen.ru/blog/43205461393/)

Реформы Петра I: как они повлияли на здоровье русских женщин(https://otari.mirtesen.ru/blog/43829275724/)