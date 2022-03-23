Загадки, которые взорвут ваш мозг

В этих логических задачах важно не умение правильно считать, а умение понять, что именно необходимо сосчитать.

Подобные загадки веселее решать в компании, в которой сойдутся несколько мнений, а путь к верному решению запутается еще больше. И пусть вас не пугает обилие чисел в этой подборке.

Мы уверены, что, несмотря на наши попытки вас запутать, вы решите все задачи правильно.

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ОТВЕТЫ

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