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Загадки, которые взорвут ваш мозг

Загадки, которые взорвут ваш мозг

В этих логических задачах важно не умение правильно считать, а умение понять, что именно необходимо сосчитать.

Подобные загадки веселее решать в компании, в которой сойдутся несколько мнений, а путь к верному решению запутается еще больше. И пусть вас не пугает обилие чисел в этой подборке.

Мы уверены, что, несмотря на наши попытки вас запутать, вы решите все задачи правильно.

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