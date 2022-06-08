Почему Петр I рвался встретиться с Исааком Ньютоном

Взаимосвязи между жизнями мировых знаменитостей интересны тем, что выписывают такие занятные кульбиты и приводят к таким интересным последствиям, что никаких романов не надо, просто описывай то, что случилось на самом деле.

Вот простой пример: одной из причин, по которой Петр I рвался посетить Англию в Великом посольстве была встреча с Исааком Ньютоном. Конечно, Петра I в первую очередь интересовал флот и понимание того, как строить корабли по чертежам. Но у него имелась и еще одна идея, которая сыграла важную роль в резком усилении Русского государства.

Вот скажите, что вы знаете о Ньютоне? В основном то, что ему на голову так удачно упало яблоко, что он тут же открыл три закона всемирного тяготения. Да, открыл. И не только эти законы, а вообще написал много важных научных работ, заложив фундамент современной физики и матанализа.

Но вообще Ньютон был не только теоретик, но и большой практик. И важной стороной его жизни и деятельности стал Монетный двор в Англии, в котором он работал хранителем. И Петра больше занимала работа Ньютона по наведению порядка в английской монетной системе и современная технология чеканки монеты, чем «Математические начала натуральной философии».

Потому что затеянная и реализованная в итоге Петром денежная реформа была не менее глобальной, чем его реформирование армии и резание бород. И советы Ньютона как по технологии изготовления монет, так и по наведению порядка в денежной системе государства Петру и его помощникам очень даже пригодились. Тем более, что он попал в Англию во время Великого посольства как раз в то время, когда Ньютон внедрял новое оборудование и разворачивал борьбу с обрезанием монет, вводя гурт с надписью.

Все увиденное очень помогло Петру понять, что надо сделать у себя дома. Потому что надо признать, чеканка монеты в России на тот момент в технологическом плане откровенно отставала от того, что делали в Европе.

В результате Петр ввел медную монету, которую ему удалось вполне успешно запустить в оборот в отличие от отца. И даже несмотря на то, что за годы своего правления он ее несколько раз портил, увеличивая количество монет, начеканенных из пуда меди, его деньги успешно использовались.

Но не менее важно то, что он поменял технологию изготовления, несмотря на то, что для неё долгое время пришлось закупать готовые медные заготовки - кругляши, переплачивая за них голландским купцам. Зато деньги стали такими же как европейские - отчеканены машинным способом, а не из проволоки практически ручным.

Результат в любом случае получился. Потому что своим потомкам и последователям Петр оставил грамотно устроенную монетную систему с мелкой медной монетой и дорогой серебряной. А кроме того, наконец-то начал постоянно чеканить рубль, хоть и не сразу - сначала потренировался на более мелкой монете вплоть до полтины.

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А вы знали об этом?

Кожа – самый большой орган человеческого тела. Но как много вы о нём знаете? Кожа – дом для целой экосистемы Кожа покрыта слоем кислоты . Из кожи делали книги сапоги ,одежду и предметы мебели. У женщины по имени Шанья Изом болезнь настолько редкая и загадочная, что не существует методов её лечения. Нет даже ни одного задокументированного случая этого заболевания, кроме её собственного. У болезни Изом нет названия, и она заключается в том, что у женщины вместо волос растут ногти. Это ужасно.

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