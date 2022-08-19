5 миллионов жертв повального голода, или почему послереволюционную Россию накрыла катастрофа

Голод в России 1921-1922 чаще именуют Поволжским. Однако послереволюционная продовольственная катастрофа охватила не менее 30 губерний с населением до 90 миллионов человек. Число жертв достигло 5 миллионов, причем тяжелее всего пришлось детям.

Беспрецедентный по масштабам продовольственный кризис доводил людей до каннибализма, породил повсеместную беспризорность, расширил преступность. Не справляясь с ситуацией, большевики были вынуждены обращаться за помощью к иностранцам.

Причины голода и дислокация трагедии

Дети слонялись по улицам, вымаливая еду.

Первые массовые случаи голодания фиксировались в отдельных регионах еще осенью 1920-го. Но пик пришёлся на конец 1921-го - весну 1922-го. Кризис охватил земли Поволжья, юга Украины, Крыма, Казахстана, Башкирии, часть Приуралья и Западную Сибирь. Но особо разрушительно голод разгулялся вдоль Волги. 26 сентября Ленин обратился к мировому пролетариату с просьбой помочь голодающим. В Ноте Советского правительства значилось, что Россия готова принять любую помощь, не взирая не источники и не связывая их с политической ситуацией.

100 лет крестьяне обрабатывали плодоносные земли и хлебные поля примитивными методами. Урожайность напрямую зависела от погоды, которая в сезон-1920 не благоприятствовала сытой зиме.

Несчастные дети и растущая беспризорность

Но голод 1920-х спровоцирован не только продовольственным дефицитом, а и продразверсткой авторства новой советской власти. В результате крестьян лишали и без того бедных припасов. Обложение жителей деревень налогами в виде продуктов питания привело к тому, что к весне 21-го у сельсоветов толпились голодные женщины с детьми, а мужчины вскрывали продовольственные склады, амбары и нападали на вагоны с едой. Даже когда к лету голод достиг своего пика, в населенные пункты поступали очередные наряды на изъятие зерна. Голодающим поясняли, что их взносы идут на благие цели – помощь другим голодающим.

Беженцы в Саратовской губернии.

Крестьяне в поисках еды грузились семьями в телеги и оставляли свои сёла. Бегство стало массовым, приводя к запустению обширных сельхозрайонов. Многие обессиленные погибали в пути. Массовые бесконтрольные перемещения населения в поисках пропитания стали для центральных и местных властей не меньшей проблемой, чем непосредственно продовольственная. Очевидцы рассказывали, что Казань в то лето окружили толпы голодных измученных крестьян. Они бродили по улицам словно пришельцы, и особенно страшно выглядели дети. Обезумевшие матери бросали их прямо на станциях и в городских подворотнях, отчаявшись накормить отпрысков и не желая видеть, как они умирают. Детвора нищенствовала, побиралась, вымаливала хлеб слезами. К осени сирот решили эвакуировать в «сытые» районы. Мест в детских распределителях не хватало, соответствующими были и условия тамошнего пребывания. Замерзающие без отопления дети спали едва одетые в лохмотья прямо на полу.

Ненамного лучше приходилось и эвакуированным. К примеру, в Старой Руссе они питались раз в сутки похлёбкой из перемерзшего картофеля. Как рассказывал эвакуированный из Казани 13-летний Иван Андреев, в Каменец-Подольске его передали на воспитание в новую семью. Там ему пришлось тяжело работать наравне со взрослыми, а если он не справлялся – получал крепких тумаков. Едой и одеждой мальчика тоже не баловали, называя «нахлебником».

Какие меры принимали власти, и кто спасал голодающих

Жители Поволжья благодарят иностранную миссию.

К концу 1921-го пуд муки стоил в Саратовской губернии миллион рублей. Среднемесячный доход горожанина на тот момент не превышал и нескольких тысяч. Ведром картофеля можно было оплатить новый дом, а хлебом — полноценное хозяйство. Основной едой людей стали суррогаты. Так называемый «зелёный хлеб» из лебеды позволяли себе далеко не все. Что касается простого люда, им пришлось поедать соломенные крыши, глину и даже навоз. Известны множественные случаи каннибализма. А максим Горький писал, что настала пора охранять кладбища, потому как голодный народ вот-вот начнет раскапывать могилы.

Руководство страны пробовало стабилизировать ситуацию, но получалось слабо. Массовая эвакуация не складывалась из-за расстроенных путей сообщения. Да и армейский призыв новобранцев усугублял продовольственную проблему. На закупку иностранных продуктов в больших объемах не было денег. А по воспоминаниям сотрудников Комитета помощи голодающим, повсеместно отсутствовали квалифицированные кадры, а местные органы демонстрировали бесхозяйственность. В результате центр получал недостоверную информацию, что также не помогало разрешать проблему.

Американские продукты в Самаре.

Первыми откликнувшимися на просьбы о помощи стали США и норвежец-полярник Фритьоф Нансен. Американская администрация ARA пообещала сотрудничать при определенных условиях. Главные - невмешательство в дела организации и свободное передвижение по городам. Первое судно с продовольственной помощью Штатов причалило к Петрограду 1 сентября 1921-го, а спустя несколько дней там открылась столовая. В городе в считанные дни заработали 120 кухонь, и вскоре ARA кормила миллионы человек ежедневно. Параллельно поставлялись медикаменты и посевное зерно. Значимой стала и миссия Нансена, потрясенного высокой детской смертностью русских. Он привлек к проблеме десятки благотворительных организаций, не лез в большевистские дела и ратовал за здоровые отношения между странами.

По статистике Наркомздрава РСФСР, за период 1921-1922-х только от голода в России погибли не менее 5 миллионов человек. Эту цифру часто сравнивают с общими потерями российской армии в войне накануне (убитые, умершие в госпиталях после ранений или отравления газами). Так, с лета 1914-го по декабрь 1917-го Россия лишилась полутора миллионов советских граждан. Выходит, повальный голод втрое превысил количество безвозвратных фронтовых потерь уровня мировой войны.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Ужасным Российским бедствием заинтересовалась не только Американская администрация помощи (АРА). В России еще летом 1921 года организовался Всероссийский комитет помощи голодающим (Помгол), в который вошли российские либералы. С помощью Антанты они попытались организовать комиссию по оказанию помощи голодающим, но Советское правительство тут же преступно пресекло всякую деятельность по вмешательству во внутренние дела государства.

Другое дело вышло с Американской администрацией помощи (АРА). После не долгих переговоров, с американцами было заключено соглашение, после чего они начали создавать свои представительства в России.Делами организаций помощи занимался Л.Д.Троцкий. Становится понятно, почему именно с американцами было заключено соглашение.Не надо также забывать, что дело то оказалось очень выгодным для АРА.

В обязанности АРА входило поиск поставщиков, перевозка и закупка, то есть посредничество. Поставки осуществлялись на деньги благотворительных организаций, частных пожертвований, на деньги советского правительства. В России имелось свое зерно, только в Москве в хранилищах его было более 15 миллионов пудов. Завезено с помощью АРА было 30 миллионов пудов.

Однако создается впечатление, завозилось ли оно! Деньги только оформлялись на бумагах и перекладывались из кармана в карман, без всяких лишних телодвижений.А американские представительства в России занимались скупкой за бесценок и переправкой за границу ценностей. Ведь в эти представительства приехали американские бизнесмены с сомнительной репутацией.Пока кто-то делал деньги на человеческом горе, люди от голода умирали!

Разве можно простить кровожадным большевикам, исскуственно устроенные ими голодоморы, когда вместо того ,чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, они продавали хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны! С кровавого присвоения чужого имущества обустраивались колхозы. Ухоженный кулацкий скот, добротные дома кулаков, накопленное веками крестьянское добро, деньги в сберегательных кассах — все подлежало конфискации.

Зловещие большевики слова «голод в деревне» объявили «контрреволюционной агитацией». Миллионы умирали, а страна пела, славила коллективизацию, а на Красной площади устраивались парады. И ни строчки о голоде — ни в газетах, ни в книгах сталинских писателей. Деревня вымирала молча и окончательно обессилевшая, издыхающая деревня покорно приняла насилие большевистской коллективизации!

Именно из-за этой преступной политики большевиков сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма !Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России , раскулачивание и репрессирование зажиточных крестьян . Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их самих на голодную смерть!

Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы .

Именно поэтому аббревиатуру названия большевистской партии — ВКП(б) — стали расшифровывать как «второе крепостное право большевиков». Сейчас большевистскую коллективизацию часто называют «русским Холокостом». Фактически за индустриализацию наша страна заплатила гибелью русской деревни и геноцидом собственного народа?

Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись безмозглые большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти.

К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве и стало основной причиной еще более ужасных голодоморов!

Наиболее трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине, когда по некоторым подсчетам погибло несколько десятков миллионов человек! В одной из бесед с Уинстоном Черчиллем Сталин обмолвился о 10 миллионах жертв от голода только в 30-х годах. Голодомор в Украине официально признан геноцидом власти против собственного народа.

Однако мало кто знает, что не меньшие потери, а в процентном отношении – и гораздо большие от результатов большевистского хозяйствования понес не украинский, а казахский народ. Так называемый голощёкинский голодомор в Казахстане 1932—1933 годов был вызван официальной политикой Сталина «уничтожения кулачества как класса»! Вот она – чудовищная и кровавая цена за скорейшую индустриализацию страны!

Именно из-за этой преступной деятельности Сталина и его последователей за все годы правления советской власти так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ (а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу)!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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