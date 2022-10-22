5 скрытых признаков того, что мужчина вам изменяет

Сегодня в Интеренете можно найти такое количество статей о том, как вычислить изменщика, что у многих женщин начинает развиваться паранойя. Однако прежде чем перейти к активным действиям и обвинить своего избранника в неверности, советуем вам хорошо всё обдумать и взвесить все «за» и «против».

Помимо классических признаков, на которые у вашего мужчины наверняка найдутся оправдания, есть несколько моментов, которые должны вас насторожить. Порой чтобы определить, верен ли вам возлюбленный, достаточно обратить внимание на его поведение.

1. Мобильный телефон

Большинство из нас сегодня не представляют своей жизни без смартфона, поэтому даже тщательно скрываемая ложь в один прекрасный момент проявит себя здесь. Ваш возлюбленный стал повсюду носить телефон с собой, раздражается при малейшем прикосновении к нему, а разговаривать выходит в другую комнату? Не стоит сразу думать об измене, однако это может говорить о том, что у мужчины появился кто-то на стороне.

2. Перемены во внешности

Заметили, что ваш партнёр стал тщательнее следить за собой и лучше выглядеть? К сожалению, не исключено, что эта красота наводится вовсе не для вас. Мужчина по своей природе завоеватель, поэтому, добившись вас однажды, вряд ли он будет проходить этот путь снова.

3. Реже бывает дома

А на объект своего нового увлечения он может постараться произвести впечатления. Обычно такие перемены начинаются с гардероба. Если раньше вы всегда выбирали новую одежду вместе, а теперь он сам прикупил себе новые рубашки и брюки, это повод задуматься.

Если у мужчины появилась постоянная пассия и ему приходится жить, что называется, на две семьи, конечно, на это будет уходить больше времени. Из-за этого у вашего избранника могут регулярно возникать «командировки», «сверхурочные», «совещания на работе» и прочее.

4. Недовольство вами

Муж стал часто отпускать замечания по поводу вашей внешности? Возможно, у него появился новый эталон красоты и теперь он постоянно вас с ним сравнивает. Кроме того, обратите внимание на изменения в вашей интимной жизни. Если мужчина всё реже вспоминает о «супружеских обязанностях», ссылаясь на усталость, в большинстве случаев это говорит о связи на стороне.

5. Внимательность

Резкое изменение в отношении к своей женщине — яркий признак измены. Большинство неверных мужчин чувствуют вину, поэтому могут быть непривычно внимательными, осыпать вас комплиментами, дарить дорогие подарки. Чаще всего это случается, если имела место одна измена и ваш избранник не планирует развивать отношения на стороне и расставаться с вами.

Признаки мужской измены всегда лежат на поверхности, их легко можно увидеть в повседневных мелочах, на которые представители сильного пола просто не обращает внимания. Перечисленные изменения в поведении партнёра не гарантируют, что он однозначно вам изменяет, однако дают повод лишний раз задуматься.

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