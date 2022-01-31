Удивительные факты о брачных ритуалах в мире животных

У Homo sapiens нет монополии на странный секс. Своеобразные брачные ритуалы широко распространены во всём животном мире. О самых интересных из них мы и поговорим в данной статье.



1.

Черепахи издают необычные звуки при спаривании «ради спецэффектов»





Оказывается, звуки, которые животные издают во время спаривания, могут оказаться полезными для людей. Когда создателям «Парка юрского периода» понадобилось создать звуки, издаваемые велоцираптором, они воспользовались записями черепах.

2.

У акул имеется уникальный метод продолжения рода





Австралийские учёные наблюдали за самкой зебровой акулы по кличке Леони, которая в течение трёх лет откладывала яйца, несмотря на то, что поблизости не было самца. За несколько лет до «непорочного зачатия» Леони родила детёныша после спаривания с самцом зебровой акулы. Она считается первой известной акулой, которая размножается как половым, так и бесполым путём.

3.

Черви, у которых долго не было секса





Как давно у вас был секс? Уверены, что вам повезло больше, чем червям Diploscapter pachys. В ходе секвенирования ДНК бесполых полупрозрачных червей исследователи Нью-йоркского университета обнаружили, что один вид, Diploscapter pachys, не имел секса около 18 миллионов лет.

4.

Это делает Diploscapter pachys одним из старейших известных бесполых видов.

Дорогие ароматы заводят больших кошек





Одеколоны Calvin Klein обладают сексуальной притягательностью и для животных. Тигров и ягуаров, которые живут в природе, стимулируют ароматом Obsession для мужчин. Лесничие использовали его, чтобы выманить тигров из дикой природы.

5.

Усоногие обладают адаптируемыми пенисами





Усоногие, возможно, обладают самыми забавными пенисами в животном мире. Пенисы усоногих способны растягиваться в восемь раз больше, чем длина их собственного тела. И хотя многие виды способны менять размер своих пенисов, немногие могут похвастаться изменением их формы. Однако исследователи из Альберты обнаружили, что усоногие, которые обитают в спокойных водах, обладают тонкими и длинными пенисами (это хорошо для досягаемости), в то время как те, что живут в бурных водах, имеют короткие и более широкие пенисы (это способствует сдерживанию сильных волн). Когда учёные переместили особей из бурных вод в более спокойные места, они обнаружили, что форма их пениса изменилась, чтобы лучше соответствовать окружающей среде.

6.

Водные клопы громко спариваются





Водные клопы Micronecta scholtzi – самые громкие животные в мире по отношению к своим размерам. Эти крошечные насекомые издают звуки 100 децибел, когда трутся своим пенисом о брюхо. По сути, всякий раз, когда клопы Micronecta scholtzi издают брачные звуковые сигналы, кажется, что по близости идёт рок-концерт.

7.

Утки защищаются при помощи влагалища





Утиные пенисы могут быть жуткими: они длинные и штопорообразные, их можно использовать как лассо, чтобы притянуть самок, которые пытаются избежать нежелательного спаривания. Чтобы отбиться от чрезмерно напористых попыток, самки уток развили влагалища, которые закручены в обратном направлении, в отличие от пенисов самцов. Журнал Discover назвал утиные влагалища «природными поясами целомудрия».

8.

У большинства птиц нет пенисов





Лишь у трёх процентов видов птиц имеется пенис. У страусов и уток он есть, а вот орлов и пингвинов – нет. Когда у самцов птиц наступает эрекция, их пенисы наполняются лимфой, а не кровью. Птицы без пенисов передают сперму от самца к самке при помощи того, что известно как клоакальный поцелуй.

9.

Самцы птиц отчаянно пытаются произвести впечатление на потенциальных партнёрш





Всё то время, что люди живут на Земле, мужчины делают невероятно глупые вещи, чтобы попытаться произвести впечатление на женщин. Самцы птиц также не отстают от них.

Маленькие птицы, такие как синицы, собираются в группы, чтобы противостоять более крупным хищникам. Раньше считалось, что они делают это в целях защиты, но исследователи из Бразилии пришли к другому выводу. Они создали пару чучел сов: одно того вида, который регулярно поедает меньших птиц, а другое – представителя менее угрожающего вида сов. Учёные обнаружили, что среди 79 различных видов мелких птиц менее угрожающая сова чаще подвергалась нападению более мелких птиц. Их вывод заключался в том, что маленькие птицы использовали более слабого противника как возможность продемонстрировать свои навыки защиты потенциальным партнёршам.

10.

В отличие от людей, животные становятся игривыми в космосе





По данным НАСА, ни один человек никогда не занимался сексом в космосе. Но другие виды животных были более активными в плане сексуальности и репродуктивности за пределами нашей атмосферы.

Первыми беременными млекопитающими, которые полетели в космос на борту американского космического корабля, были крысы, а лягушки спарились, уже будучи на орбите.

Чтобы лучше понять, как размножение работает в отсутствие гравитации, российское космическое агентство запустило пять гекконов на орбиту в 2014 году, чтобы пронаблюдать, как ящерицы занимаются сексом в космосе. К сожалению, гекконы замёрзли до смерти, прежде чем они коснулись земли.



В 2018 году учёные НАСА начали миссию, которая включала отправку спермы человека и быка в космическое пространство. Их целью было изучить, как невесомость влияет на подвижность сперматозоидов, потому что если люди когда-нибудь смогут колонизировать космос, мы должны быть уверены, что сможем размножаться там, где до нас этого никто прежде не делал.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2402596029836822714/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Из всех форм животной сексуальности сексуальность постельных клопов (Cimex lectularius) - самая удивительная. На такие извращения не способно

никакое человеческое воображение.



Первая особенность: приапизм. Постельный клоп совокупляется невероятно часто. Некоторые особи - по двести раз на дню.



Вторая особенность: гомосексуальность и скотоложство. Постельные клопы с трудом отличают своих собратьев от чужаков, а среди собратьев с еще

большим трудом отличают самцов от самок. Пятьдесят процентов половых сношений гомосексуальны, двадцать процентов происходят с особями других видов

и лишь тридцать процентов осуществляются с самками.



Третья особенность: пенис-перфоратор. У постельных клопов длинный пенис с острым окончанием. При помощи этого, подобного шприцу, инструмента самцы

протыкают панцири и оставляют свое семя где попало, в голове, в животе, в лапках, в спине и даже прямо в сердце своей дамы! Это не причиняет никакого вреда самке, но как же в подобных условиях забеременеть?Подобное совокупление присходит потому , что у самок постельных клопов нет влагалища !



Четвертая особенность: беременная девственница. Снаружи ее вагина кажется нетронутой, но в спину девственницу уколол пенис. Как же сперматозоиды

самца выживут в крови? И в самом деле, большинство из них, словно обычные чужеродные микробы, разрушит иммунная система.

Чтобы дать сотне гамет

больше шансов прийти к цели, самцы выделяют невероятное количество спермы. Для сравнения, если бы самцы постельных клопов были ростом с человека,

то при каждой эякуляции они выделяли бы тридцать литров спермы. При таком изобилии какое-то число сперматозоидов обязательно выживет.



Спрятавшись в закоулках артерий, притаившись в венах, они будут ждать своего часа. Самка переживает зиму, переполненная подпольными обитателями.

По весне, ведомые инстинктом, все сперматозоиды из головы, лапок и живота собираются вокруг яичников, пронзают их и проникают внутрь. Продолжение

цикла происходит безо всяких проблем.



Пятая особенность: самки с многочисленными половыми органами. Поскольку бесцеремонные самцы протыкают их где попало, самки клопов сплошь покрыты

шрамами в виде темных точек на светлом фоне, похожими на мишени. По их количеству можно точно определить, сколько совокуплений пережила самка.



Природа поощрила эту шутку, придумав удивительный механизм адаптации. В следующих поколениях мутация дала невероятный результат. Самки клопов стали появляться на свет с мишенями на спине - темными со светлым ореолом. Каждой точке соответствует влагалище, "дополнительный половой орган",

непосредственно связанный с основным половым органом.

Теперь эта особенность присутствует на всех этапах развития самки: у нее нет шрамов, вместо

этого она уже снабжена несколькими влагалищами, настоящими дополнительными вагинами на спине.

Шестая особенность: наставление рогов самому себе.Что происходит, если один самец пронзил половым членом панцирь другого? Сперма выживает и, как обычно, устремляется на поиски яичников. Не найдя

таковых, она движется по семенным протокам хозяина и смешивается с его собственными сперматозоидами.

В результате, когда пассивный самец вступит в половой контакт с дамой, он передаст ей не только свои сперматозоиды, но и сперматозоиды самца, с которым он имел гомосексуальные отношения.



Седьмая особенность: гермафродитизм. Природа не устает проводить странные эксперименты над этим странным насекомым. Самцы клопов также мутировали.



В Африке живут клопы Afrocimex constrictus, чьи самцы появляются на свет с маленькими дополнительными влагалищами на спине. Но оплодотворить их

нельзя. Создается впечатление, что они служат украшением или созданы для поощрения гомосексуальных контактов.



Восьмая особенность: половой член-пушка, стреляющий на расстоянии. Им снабжены некоторые виды тропических клопов, например Antochorides scolopelliens. Их семенной канал представляет собой большую, плотную, свернутую спиралью трубку, в которой семенная жидкость находится в сжатом виде. Воздействие специальных мускулов с большой скоростью выбрасывает ее за пределы тела.

Таким образом, когда самец замечает самку в нескольких сантиметрах от себя, он целится пенисом в мишени-вагины, находящиеся на ее спине. Снаряд рассекает воздух. Мощность выстрела такова, что спермабез труда продырявливает панцирь, более уязвимый в тех местах, где расположены влагалища.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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