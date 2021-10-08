Грузия, Армения, Латвия отказались от участия в Референдуме о сохранении СССР: почему им это позволили?

Всесоюзный референдум о сохранении СССР стал первым и единственным за всю историю существования союзного государства. А еще он стал бессмысленным – потому что судьба Советского союза на момент его проведения уже была предрешена. Его результаты, хоть и были положительными, не привели ни к каким действиям, а отказ от участия в Референдуме для ряда республик фактически стал первым официальным заявлением о независимости.

Вопрос Референдума звучал максимально обтекаемо и расплывчато:

«Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»

Референдум состоялся 17 марта 1991 года, голосование проводилось не во всех республиках. Свое мнение высказали жители Азербайджана, Беларуси, Украины, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркмении. Во всех этих республиках большинство проголосовали за сохранение СССР.

А вот Армения, Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Молдавия от участия в Референдуме отказались. Имели ли они на это право? Юридически – нет. Но своим бойкотом Референдума эти республики подтвердили неспособность руководства Советского Союза управлять республиками.

В Грузии почти за месяц до Всесоюзного Референдума был проведен другой – О восстановлении независимости Грузии. 99% населения высказались ЗА. Отказ от участия во всесоюзном голосовании стал для грузинских властей еще одним аргументом на пути к обретению независимости.

Почему советским республикам позволили бойкотировать Референдум? Советский Союз уже тогда трещал по швам. Так, политик Виктор Алкснис, участник тех событий, рассказывал в интервью, что Горбачев не хотел, боялся брать на себя ответственность. Он не выполнил решение, принятое на Референдуме, когда положение стало критическим, он не ввел чрезвычайное положение в стране, хотя на этом настаивали большинство депутатов Верховного Совета СССР. Исход был предрешен еще задолго до проведения Референдума.

Инга Казарова

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

К сожалению,многие россияне не хотят признавать тот факт, что история России — это фактически история колонизации.Именно поэтому, когда 25 декабря 1991 года над Кремлем был опущен советский флаг, и вместо него поднят флаг России, это было с ликованием воспринято многими постсоветскими странами в связи с долгожданным приобретением независимости!

Ведь именно поэтому россиян, как и алчных европейских колонизаторов, недолюбливают во многих странах, несмотря на то, что постсоветские страны хорошо жили в СССР на халяву за счет дешевого сырья из России!Однако даже это не спасло СССР от полного развала и даже сегодня, когда россияне давно уже не кормят бывшие союзные республики, большинство россиян , живя в богатейшей стране мира, все еще живут как нищие бомжи, с ностальгией вспоминая утопический социализм ! И разве и сегодня россияне не митингуют и недовольны руководством страны из-за испытывающихся экономических трудностей, тем более что россияне больше не кормят на халяву постсоветские страны!

Правда, Российская Империя, в отличие от кровожадных европейских завоевателей,не была столь сурова и губительна для завоеванных народов и,действительно, во многом отличалась от колонизации, которую варварски проводили европейские державы, которые почему-то забыли об этом и сегодня почему-то считают себя борцами за демократию!

К сожалению, и большевики, пришедшие к власти лозунгами о мире и добрососедстве, также оказались жестокими и кровавыми поработителями, которые значительно увеличили территорию России своими колониальными завоеваниями! Именно за сегодняшнее недоброжелательное отношение к русским во многих странах россияне в первую очередь должны быть "благодарны" коммунякам и особенно величайшему злодею и колонизатору всех времен Сталину!

Порой кажется, что у россиян как и у потомков варварских европейцев, в крови "захватнический ген колониализма"!Ведь именно потому они до сих пор благотворят палача народов Сталина , который существенно расширил границы СССР,покорив и присоединив многие страны!И разве прогрессивное человечество может простить Сталину геноцид , устроенный многим народам , кровавые депортации , репрессии и главное передачу территорий соседним республикам из-за чего ,например, в Грузии до сих пор идет противостояние с Южной Осетией и т.д.!

И разве после всего вышесказанного можно обвинять жителей Армении, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии за то , что они 17 марта 1991 года отказались от участия в Референдуме?

А может напомнить некоторым «забывчивым» деятелям мучения и страдания жителей многих якобы «освобожденных» европейских стран , которым после войны навязали чуждую им идеологию и которые всячески боролись с советским режимом! На деле все оказалось иначе, поскольку до «освобождения» советскими войсками в европейских странах была цивилизованная рыночная экономика, существовала частная собственность, функционировал малый, средний и крупный бизнес, работали коммерческие банки.

После же вторжения Советов европейцы в одночасье лишились всего и подверглись массовым арестам и конфискациям! Например, тогда только в Румынии по мере коллективизации под репрессии и депортацию попали около 30 тысяч мирных жителей (какая знакомая «воспитательная» сталинская тактика)!

И разве мало было пролито крови во время восстаний против ненавистного тоталитарного советского режима, например, в Чехословакии, Венгрии и т.д.? Неужели это можно назвать освобождением, когда тебя , освободив , – вновь покоряет «освободитель», ущемляя твои права и насильно отбирая твою независимость ?Таким образом, Советский Союз во Второй мировой войне был не только жертвой агрессии, но и сам являлся агрессором и инициатором пересмотра международных границ!

Вообще же, вы, русские, меня поражаете своей наивностью и простотой!Ведь только вы можете благотворить ублюдка Ленина, который так характеризовал русский народ «Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» ! Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта, чтобы агент иностранных спецслужб «валялся» в мавзолее с такими почестями!

Ведь только вы в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного педофила, стукача царской охранки, обыкновенного вора и грабителя ,серийного государственного убийцу , необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?! Порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!

Пишу же все это я только потому, что искренне люблю и уважаю великий русский народ, и хочу , чтобы вы поняли, кто виноват во всех ваших бедах!И главное, чтобы вы отчетливо поняли, что и сегодня вами как стадом баранов управляют бывшие коммуняки!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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