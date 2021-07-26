Неоновая пчела-убийца

Зачем растить детей, когда их можно не растить? Забота о потомстве отнимает уйму сил и времени, которые стоило бы потратить на более полезные вещи — тусовки, танцы или даже просто полежать! Но, увы, инстинкты требуют продолжать свой род — вот неоновая пчела-кукушка и выкручивается всеми возможными способами.

Встречайте — бездельница, убийца чужих детей и просто красотка!



Делать загадку из особенности размножения нашей героини было бы глупо — зоологи раскрыли все карты в названии. Насекомое, как молодая мамочка, что спихивает своё дитя на родственников и отправляется на рейв. 1,5 сантиметровая жужжалка нацепила на себя все ярчайшие оттенки синего, приготовившись к шикарной вечеринке!





Только вот на территории Австралии и Новой Гвинеи пчёлы тусовок не устраивают, потому халявщица целыми днями сидит в ничегонеделании. За миллионы лет безделья насекомое стало медлительным и толстым, а приспособления для сбора пыльцы напрочь атрофировались — детей же кормить не нужно. Единственное, что прокачала пчела за всё время — это рот. А всё потому, что она на нём сидит, уцепившись челюстями за ветку.





Только две вещи могут сдвинуть самку неоновой пчелы-кукушки с насиженного места — голод и желание продолжить свой бесчестный род.

Если с первым всё понятно — пчела, нажевавшись нектара, снова отправляется дрыхнуть, то на втором пункте мы остановимся подробнее.



Неоновая пчела-кукушка паразитирует на гнёздах полосатой амегиллы. Амегилла — мирная одиночная пчёлка-труженица. Она строит для своих детишек целые коттеджи, забивая их питательной пыльцой по самую крышу. Согласно её плану, запасов пыльцы ровно столько, сколько необходимо деточкам. В подземном бункере личинки амегиллы остаются в полной безопасности до тех пор, пока не подрастут. В наш жестокий мир отпрыски пчелы входят уже взрослыми и сильными насекомыми.





Только вот кукушка на болте вертела все амегиллины планы! Следуя по пятам за матерью-одиночкой, наша героиня обнаруживает гнездо. Выждав момент, когда амегилла отправится за следующей порцией пыльцы, хитрая кукушка незаметно подкладывает своих деточек в укромное убежище пчелы-труженицы. Так как насекомые не очень сильны в математике, хозяйка подлянки не замечает и продолжает заложенную в центральный ганглий программу. Только программа эта не имеет смысла, ведь её дети гарантированно погибнут.





Яйца неоновых пчёл развиваются быстрее, чем яйца амегиллы. Потому подкидыши успевают сожрать все запасы ещё до того, как хозяйские личинки появятся на свет. По итогу детишки, для которых мать так заботливо собирала припасы, обнаружат себя в полностью пустом гнезде — вся пыльца, вплоть до последней крупинки, будет съедена потомством кукушки, а новорождённых ожидает голодная смерть.



А мать-бездельница будет также сидеть, есть и в ус не дуть, хладнокровно изничтожая чужое потомство.





Яркий внешний вид, лёгкая жизнь и оригинальный способ заботы о детях серьёзно омрачаются одним фактором. Кукушка не способна растить своих детей сама, поэтому стоит амегилле вымереть, как род нашей героини прервётся в тот же миг.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2247862290773969061/

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