А вы знали об этом?(Статья 44)

1.

Однозначно Куликовская битва считается одним из самых загадочных и противоречивых событий в русской истории, обросшихся большим количеством мифов, домыслов и разоблачений. Порой ставится под сомнение даже сам факт этого сражения.Сегодня Куликовскую битву официально празднуют как победу русского оружия над татарами, и она находится в реестре славных военных побед российского государства. Однако это более чем странно, особенно если учесть, что Дмитрий Донской воевал на стороне татар, литовцев против войск Мамая, состоявших опять-таки из русских, литовцев и татар .

Исходя из этого, трудно сказать — причем здесь русско-татарские отношения и доблесть русского оружия?На самом деле истинная картина тех событий по понятным причинам безбожно скрывается. Значение же битвы состоит вовсе не в том, что якобы тогда Русь побила татар в борьбе против татаро-монгольского ига, а все с точностью наоборот: это русское войско вместе с литовцами и татарской конницей Тохтамыша воевало за интересы Орды против восставшего темника Мамая.

Все дело в том, что в начале 1370-х Великий князь Литовский Ольгерд, пользуясь смутой в Золотой Орде, освободил Московское княжество и вернул его в «русский мир», так что в период 1372-1383 годов Москва не была под «татаро-монгольским игом», а была под протекторатом Великого Княжества Литовского (ВКЛ).

Царь же Орды Тохтамыш являлся союзником ВКЛ против восставшего на Дону темника Мамая ,кстати, вовсе не татарина.Как ни странно, Мамай был из казаков и являлся крымским “князем” (согласно источникам, Мамай — это христианское имя, до сих пор присутствующее в христианских святцах греческой церкви в форме Мамий).В Крыму он принял католичество, а его войско состояло из наемной генуэзской пехоты, донских казаков-тюрок и народов Северного Кавказа.

Мамай начал поход против Золотой Орды с целью свергнуть ее царя Тохтамыша, а затем завоевать Московское княжество ВКЛ. Отсюда понятно, почему Куликовской битвой командовали литовские князья Ольгердовичи и Тохтамыш, которые находились в засаде, бросив на убой ополчение Москвы. Они же и победили в битве, а Дмитрий Донской в этой битве просто переоделся в пешего ратника и прятался в кустах, видимо, ожидая кто победит. Собственно говоря, его вообще заставили принять участие в конфликте, в котором он предпочитал бы не участвовать.

Любопытно, что князь Дмитрий Иванович становится Донским не после Куликовской битвы, а лишь при царе Иоанне Грозном, очень уважавшем своего предка. Но церковь не спешила приписывать Дмитрия Донского к святым по той причине, что он противостоял законному царю и вмешался в назначение митрополитов. Причислен же к лику святых главный «герой» Куликовской битвы был лишь в 1988 году.

Следует также отметить, что русские законных ханов Золотой Орды ни в какие времена не считали заклятыми врагами. Честную попытку объективного научного подхода к событиям того времени сделал Лев Николаевич Гумилев. Он четко развеял туман над Куликовым полем, сказав про Дмитрия Донского, что "Русский улус" остался верен Золотой Орде и после этой битвы пережил новый карательный поход Тохтамыша и еще сто лет русские платил дань.Кроме того, Гумилев считал, что подлинная проблематика истории того времени заключается в этногенезе русской нации, в процессе которого русские князья убивали друг друга и погрязли в междоусобной борьбе. Безусловно, они разнесли бы Русь в клочья, если бы не "дисциплинирующая" роль орды – это признавали многие русские историки.

Таким образом, на Куликовсаом поле фактически была битва ВКЛ и Тохтамыша с Мамаем, а после победы войск над Мамаем Москва в политическом плане стала банальной провинцией ВКЛ, где опять правил вовсе не московский князь, а ставленник ВКЛ племянник Ольгерда Остей. Однако через 2 года после битвы Дмитрий Донской устроил восстание против «литовской оккупации Москвы» и сбежал в Коломну, откуда воззвал о помощи к своему повелителю — царю Орды Тохтамышу, подтвердив свой статус его раба. Спасая Дмитрия Донского и возвращая из власти ВКЛ во власть Орды Москву, Тохтамыш осадил город и уничтожил всех там оборонявшихся литвинов-беларусов и вернул в Москву править своего вассала Дмитрия Донского, а саму Москву вернул под свою власть царя Орды. Вот вся бесславная эпопея Куликовской битвы, которая до сих пор усиленно скрывается от народа!

2.

Русскому писателю Николаю Гоголю (1809-1852) в свое время был выставлен диагноз: Шизофрения, периодический психоз. Симптомы: Зрительные и слуховые галлюцинации; периоды апатии и заторможенности (вплоть до полной неподвижности и неспособности реагировать на внешние раздражители), сменяющиеся приступами возбуждения; депрессивные состояния; ипохондрия в острой форме (великий писатель был убежден, что все органы в его теле несколько смещены, а желудок располагается «вверх дном»); клаустрофобия.

История болезни: Те или иные проявления шизофрении сопровождали Гоголя на протяжении всей его жизни, однако в последний год болезнь заметно прогрессировала. 26 января 1852 года от брюшного тифа умерла сестра его близкого друга Екатерина Михайловна Хомякова и эта смерть вызвала у писателя сильнейший приступ ипохондрии. Гоголь погрузился в непрестанные молитвы, практически отказался от пищи, жаловался на слабость и недомогание и утверждал, что смертельно болен, хотя врачи никакой болезни, кроме небольшого желудочно-кишечного расстройства, у него не диагностировали. В ночь с 11 на 12 февраля писатель сжег свои рукописи (на следующее утро он объяснил этот поступок происками лукавого), далее состояние его постоянно ухудшалось.

Лечение (не слишком, впрочем, профессиональное: пиявки в ноздрях, обертывание холодными простынями и окунание головы в ледяную воду) положительных результатов не дало. 21 февраля 1852 года писатель скончался. Истинные причины его смерти так и остались неясны. Однако же, вероятнее всего, Гоголь попросту довел себя до полного нервного и физического истощения — не исключено, что своевременная помощь психиатра могла бы спасти ему жизнь.



Идеи, подаренные миру: Специфическая любовь к маленькому человеку (обывателю), состоящая наполовину из отвращения, наполовину из жалости. Целый букет удивительно точно найденных русских типажей. Гоголь разработал несколько ролевых моделей (наиболее яркие — персонажи «Мертвых душ»), которые вполне актуальны до сих пор.

3.

Как не парадоксально, но в такой ,в казалось бы, демократичной стране , как США, телесные наказания фактически легальны во многих штатах. Федеральный закон разрешает каждому штату решать, можно ли его использовать, и в настоящее время это разрешено в 19 штатах. Школьный округ Кассвилл, как самоидентифицирующееся «традиционное сообщество», считает, что их решение правильное и соответствует их ценностям - теперь родители должны решить, согласны ли они. Недавно школьный округ в штате Миссури объявил, что разрешит использование весла в качестве телесного наказания в школах, если у них будет согласие родителей.Округ, в котором обучается около 1900 учащихся, прекратил использовать телесные наказания в 2001 году. Однако теперь это решение отменили.По словам суперинтенданта школьного округа Кассвилла Мерлина Джонсона, округ получал письма от разочарованных родителей из-за неспособности учителей наказывать своих учеников.Теперь каждому родителю будет отправлена форма согласия на согласие или несогласие с тем, что их ребенка избивает директор школы.

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