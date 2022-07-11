Критика и претензии: грузинский депутат написал открытое письмо послу США

Самое главное, недопустимо, чтобы люди думали, что вы хотите вернуть к власти тех людей, которые слепо вовлекут Грузию в войну, как только они получат власть, подчеркнул Кавелашвили.

Депутат выразил надежду, что сможет получить публичные и четкие ответы на свои вопросы, которые необходимы для того, чтобы имиджу США не был нанесен тяжелый ущерб.

"Если грузинский народ поверит, что правительство Америки хочет переворота и привести к власти "партию войны", которая однажды уже втянула страну в войну и множество других бед, то поверьте, "американская идея" в Грузии может полностью обесцениться", – пишет депутат.

Никакая "мягкая сила России" не сможет так пошатнуть репутацию Америки в Грузии, как ваши заявления или молчание, которые люди могут воспринять как попытку вернуть к власти "Национальное движение", отмечает Кавелашвили.

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи : Любопытно, что в ответ посол США Келли Дегнан, сознательно подчёркивающая и нескрывающая своё внешнее сходство с Люцифером, заявила, что послание Кавелашвили было «полно лжи и теорий заговора», и она даже не смогла дочитать его до конца.На этот неадекватный ответ депутат парламента Грузии Михаил Кавелашвили посоветовал лживому послу США дочитать его письмо до конца и дополлниельно сказал ей следующее:

«Внимательно ознакомился с ответом г-жи посла и признаюсь, что был удивлен нескрываемым раздражением (несомненно, дипломат обязан проявлять большую сдержанность), которые вызвали легитимные вопросы, заданные мною, депутатом парламента Грузии, вопросы, которые не являются только моими, но и вопросами моих избирателей. Подчеркиваю – это и вопросы грузинских избирателей. Посол США в Грузии Келли Дегнан. Также неясно, о каких теориях заговора и лжи говорит г-жа посол. Возможно, если бы она дочитала письмо до конца, то не выдвинула бы такого ложного и подлого обвинения и прямо ответила бы на заданный мною простой вопрос: Являются ли распространителями коварного нарратива ФСБ те люди, которые в Грузии или за ее приделами призывают к войне власти Грузии, и если это так, тогда почему им не сделали замечание (прекратили их финансирование), которыми г-жа посол иногда так щедро одаривает «Грузинскую мечту»?

Наконец, что касается 22 организаций. Удивительно, что г-жа посол настолько неразборчива в настроениях грузинского общества, что до сих пор не знает, каким низким уровнем доверия пользуются эти организации в грузинском обществе. Граждане Грузии, хотели бы, чтобы заявленные послы лучше бы исследовали настроения в грузинском обществе, чтобы в будущем не возникало подобных недоразумений. На мой взгляд, это должно быть частью их работы», - пишет Кавелашвили.