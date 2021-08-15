Секретное метро в Москве: легенда и реальность

Как правило, далекие тайны нас мало волнуют, но когда что-то тайное, секретное и неизвестное находится рядом, это вызывает неподдельный интерес.

Так и с историей о секретном правительственном Метро-2 (как его часто называют), ведь оно кажется рядом, только немного ниже обычного.

Эта история не...

Метро-2 – его не может не быть

В 2007 году бывший начальник Московского метрополитена Дмитрий Гаев на вопрос: «Существует ли Метро-2», – ответил: «Я бы удивился, если бы его не существовало». В самом деле, ведь под столицей США существует система правительственного метро. Оно давно рассекречено, и о нем многое известно. Это три линии, шесть станций и семь поездов. А еще оно в очень хорошем состоянии и его не стесняются показывать публике. Да и в самой Москве тайные подземные тоннели появились не в XX веке. Упоминания о первых подземных ходах датируются XVIII веком. К примеру, подземный ход между Таганской тюрьмой и Новоспасским монастырем, вырытый на глубине 12 метров. Нет ничего удивительного в том, что советские руководители озаботились строительством подземных коммуникаций.

Считается, что название «Метро-2» придумал писатель Владимир Гоник. Летом 1992 года в журнале «Юность» был опубликован роман писателя «Преисподняя», действие которого как раз и разворачивается в московских подземельях.

Факты, свидетели и отчет Минобороны США

Сведения о Метро-2 писатель собирал, по его словам, от своих пациентов, работая в свое время врачом в поликлинике Минобороны.

Такое масштабное сооружение под самым большим городом Европы, конечно, не могло остаться незамеченным. Рано или поздно кто-то бы проболтался, ведь в строительстве и обслуживании секретного метро принимали участие тысячи людей. Никакая подписка о неразглашении тайны не спасет от ее раскрытия, когда о ней знают столько людей. Пусть и не доступны им были все элементы мозаики, но, собрав воедино все свидетельства, можно представить, а что же там под московской землей. Хотя, впрочем, свидетельских показаний не так уж и много. Но прежде чем обратиться к ним, взглянем на факты, которые пусть и косвенно, но все же подтверждают, что Метро-2 существует и исправно действует. Что, впрочем, и хорошо.

В современной России многие обстоятельства хозяйственной деятельности, как государственных структур, так и частных, подлежат обязательной огласке. Вот и контракт № 2480/1/07, финансировавшийся из федерального бюджета, привлек внимание энтузиастов, искавших секретное метро. Согласно контракту, Учебно-производственный центр Московского метрополитена провел обучение семи человек по специальности «машинист электропоезда». Заказчиком обучения выступила ФГУ «Войсковая часть 95006». Но часть эта непростая. Из открытых источников можно увидеть ее административную принадлежность. Подчиняется она Главному управлению специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП). А в следующем году по этой же специальности было обучено еще шесть человек. Где машинисты, там должны быть и поезда. Эта же воинская часть в период с 2007 по 2010 год осуществляла «ремонт оборудования изделия 730.15» – рельсовых автобусов, предназначенных для работы в метрополитене, и «изделия 730.15» – грузопассажирских мотодрезин. Руководствуясь годовым отчетом Метровагонмаша, можно сделать вывод, что в 2008 году подвижной состав пополнился семью единицами РА 730.15 и двумя 730.05.

Такие вагоны предположительно передвигаются по Метро-2 (РА1)

А вот что говорят люди, которые по долгу службы или работы сталкивались или были связаны с эксплуатацией или строительством секретного метро. Впервые из государственных деятелей фактически подтвердил наличие в Москве секретного метро руководитель протокола Президента СССР Михаила Горбачева и первого Президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко. Но он указал, что «сведения о числе подземных коммуникаций сильно преувеличены». При этом он подтвердил, что одноколейная ветка подземного метро от Кремля до так называемой ближней дачи в Волынском работала. Но сегодня ни дачей, ни веткой метро уже не пользуются. В более позднем интервью Шевченко рассказал, что в «настоящее время кремлевское метро никак нельзя назвать транспортной артерией» и, насколько ему известно, «для ее дальнейшей эксплуатации требуется капитальный ремонт».

Бывший префект Центрального административного округа Москвы Александр Музыкантский, которому по долгу службы полагается знать, что находится на его «земле» и под ней, в одном из интервью косвенно подтвердил существование секретного метро. По его словам, это «транспортные подземные коммуникации, связывающие Кремль с командными пунктами, которые предназначены для обеспечения устойчивой работы высшего военного и политического руководства страны в период вооруженного, в том числе ядерного конфликта. Это гигантская система. Она строилась 40 лет».

Ханан Абрамсон, горный инженер, которому довелось строить как Московский метрополитен, так и некоторые секретные объекты под землей, в интервью журналу «Техника – молодежи» рассказал, что Метро-2 как таковое не существует. «Отдельные ветки – да, – заявил он. – Они связывают между собой подземные правительственные объекты, причем далеко не все. Включить их в общую метросеть не так-то просто, во-первых, они значительно удалены друг от друга, а кроме того, проложены либо выше, либо ниже действующих линий метрополитена».

В связи с этим интересен и отчет Министерства обороны США под названием «Военные силы в переходный период», несколько страниц которого были посвящены подземным правительственным объектам в Москве. Так как он опирался на материалы публикаций в российской и советской прессе, появившихся к 1991 году, то можно сказать, что подводил итоги и собирал воедино информацию, находящуюся в открытом доступе. А может быть, и разведданные.

Как указывается в отчете, сеть специальных линий метро связывает глубоко расположенные под землей командные посты, находящиеся как в столице, так и за ее пределами. Один из таких постов находится под Кремлем, а другой, отмеченный в документе, – рядом с Московским государственным университетом (Раменки-43). Он представляет собой огромный подземный правительственный бункер. Предназначение этих объектов заключается в осуществлении руководства страной во время войны. Кроме того, секретные линии метро позволяют быстро и безопасно осуществить эвакуацию лидеров страны.

Схема Метро-2 по версии Министерства обороны США

Что сейчас представляет собой тайное метро под землей?

Учитывая, что официальной информации о секретных подземных сооружениях под Москвой быть не может, да и быть не должно, все предположения о масштабах подземного секретного метро – лишь попытки обобщить имеющуюся информацию на основе источников, которые кажутся наиболее достоверными.

По некоторым сведениям, такое метро имеет несколько линий. Так называемая «система Д-6», вероятно, самая реальная из всех. Основное строительство пришлось на 50–60-е годы, а завершено оно было в 80-х. Ее главное назначение – транспортная связь расположенных в центре столицы объектов Министерства обороны с «подземным городом» в Раменках. Общая длина линии и всех ее ответвлений немногим менее 25 км. Глубина залегания тоннелей и станций варьируется от 50 до 210 метров. Внутренний диаметр Д-6 и диаметр тоннелей обычного метро практически совпадают. Но, в отличие от него, в тоннелях нет контактного рельса. Этим и объясняется выбор подвижного состава. Основной рабочей лошадкой выступали контактно-аккумуляторные электровозы типа Л Мытищинского машиностроительного завода. Предназначенные для вождения служебных поездов из вагонов типа Еж6 по обесточенным или неэлектрифицированным линиям метрополитена, они как нельзя лучше подходили для этой цели. Соединялись они по схеме Еж6-Л-Еж6 или Еж6-Л-Л-Еж6. Также использовался дизель-поезд ДПС-01 Людиновского завода из четырех двуосных вагонов и автомотрисы АС1А (Великолукский локомотиворемонтный завод). Из новых поступлений, как уже было сказано, – рельсовый автобус РА1. Перевозка хозяйственных грузов осуществлялась на прицепных платформах УП-2 и мотовозах МК 2/15.

Контактно-аккумуляторный электровоз Л

Движение здесь однопутное. Считается, что строить два пути не имеет смысла, движение здесь не такое плотное, как в обычном метро, а в случае эвакуации весь поток итак будет направлен в одну сторону. Это, к слову, одна из причин того, что приспособить Метро-2 под гражданские нужды будет непросто. Помимо железнодорожной техники в качестве «подвижного состава» используется еще и легковой транспорт – микроавтобусы Toyota Hiace, а ранее РАФ. Для этого рельсы утоплены в железобетонные плиты.

Места соединения Московского метрополитена и Метро-2 – это отдельный вопрос. В постапокалиптическом романе Дмитрия Глуховского «Метро 2033» рассказывается о выживших после ядерной войны людях, которые нашли убежище в московском метро. В надежде, что секретное метро, строившееся для высших лиц государства, лучше оборудовано для жизни, чем обычные станции метро, они ищут выход в Метро-2. Считается, что единственное соединение между гражданским метро и системой Д6, так называемый «гейт», находится на Сокольнической линии после станции Спортивная, если двигаться от центра. Но официально это оборотный тупик. Вероятно, пешие переходы к секретным линиям существуют и на некоторых центральных станциях Московского метрополитена.

Есть предположения и о существовании других линий. Линия, связывающая Кремль с Ближней дачей Сталина, законченная, вероятно, к 1956 году, – как раз та линия, о которой говорил Шевченко. Система Совмина, начинающаяся под Домом правительства РФ (ранее здание Совмина СССР). Системы в сторону поселка Заря. По различным слухам, начиная с 90-х годов ведется строительство линии от Дома Правительства РФ до поселка Власиха в Московской области, где расположен командный бункер Ракетных войск стратегического назначения.

Одним из самых интересных объектов подземной Москвы, наверное, является «подземный «город» в Раменках. Крупный подземный бункер, строившийся с середины 60-х до середины 70-х, должен был, по некоторым сведениям, вместить 15 тысяч человек в случае ядерного удара по Москве. Укрываться они там могли в течение 30 лет. Один из входов в подземные сооружения, как предполагается, находится по адресу: ул. Раменки, 43, поэтому в СМИ и закрепилось название этого объекта «Раменки-43».

Реинкарнация: станет ли Метро-2 когда-нибудь Метро-1?

Идея о том, чтобы приспособить линии секретного метро под нужды московского метрополитена, появилась еще в 90-х годах прошлого века. Хотя бы те, которые уже не используются. Правда в реальности, если это и возможно, то только на небольших участках. Например, по некоторым сведениям, шахты многих секретных станций вертикальные. Для того чтобы попасть в них, нужно воспользоваться лифтом. Перестраивать их для установки эскалаторов будет весьма накладно. Кроме того, многие станции расположены слишком глубоко под землей, подниматься и спускаться на эскалаторах было бы весьма неудобно. Не говоря уже о том, что тоннели позволяют движение поездов только в одном направлении. Впрочем, опять же если верить слухам, некоторые новые станции московского метро не такие уж и новые. Просто их наконец-то решили рассекретить, отдав обычному метро. Так что, пожалуй, такое положение вещей не позволит угаснуть городской легенде.

Интерес к Метро-2 вряд ли когда-либо пропадет, а новые подробности его существования будут появляться вновь, но официального подтверждения нет и, вероятно, никогда не будет. Хотя ясно, что подобный объект все-таки должен существовать, как необходимая часть обороны страны.

Секретное метро уже представляет интерес не столько как тайный объект, скрытый под землей, сколько как городская легенда о существовании параллельного мира со своими подземными городами и коммуникациями. А еще как некая воображаемая вселенная для фантастических романов и художественных фильмов.

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