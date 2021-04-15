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8 случаев, когда археологи так и не смогли найти объяснения своим открытиям

Многие из исторических тайн могут быть никогда не разгаданы по разным причинам: потеря материалов с раскопок, разрушение археологических памятников. Однако археолог National Geographic Фредрик Хиберт считает, что в XXI веке нас ждут удивительные находки, которые смогут пролить свет на некоторые тайны прошлого.

8. Гробница красной королевы, Мексика

8 случаев, когда археологи так и не смогли найти объяснения своим открытиям

 

В 1994 году команда археологов обнаружила погребальную камеру в руинах Паленке (большой город майя). Они нашли саркофаг с останками женщины, которые были покрыты красной пылью. Также внутри была найдена коллекция жемчуга и нефрита, а вокруг черепа лежала диадема и останки того, что предположительно было погребальной маской.

Примечательно, что в государствах майя власть переходила от отца к сыну или к другому наследнику-мужчине. И в редких случаях, когда женщины стояли у власти, при захоронении они не были удостоены таких даров, какие нашли в саркофаге красной королевы.

Исследования показали, что красной королеве было около 60 лет. Однако тайна ее личности до сих пор не раскрыта.

7. Винтовка винчестер 1873 года

8 случаев, когда археологи так и не смогли найти объяснения своим открытиям

Винчестер модели 1873 года стоял прислоненным к старому кусту в можжевеловой роще, расположенной в штате Юта (США). В 1870-х на этой территории открывались шахты, рудники, ранчо.

Удивительно, что более чем за 100 лет к винтовке никто не прикоснулся.

6. Затерянный город в пустыне Калахари, ЮАР

8 случаев, когда археологи так и не смогли найти объяснения своим открытиям

 

В 1885 году путешественник и изобретатель Гильермо Фарини написал доклад о таинственном городе, на который наткнулся в пустыне. Он передал этот доклад Королевскому географическому обществу Великобритании и опубликовал книгу, в которой подробно описал открытие. Фарини утверждал, что таинственный город был построен в форме дуги, а некоторые его части были скрыты под песком.

Расследуя теорию Фарини, профессор А. Дж. Клемент предположил, что описанный в докладе город — это естественные скальные образования, которые при эрозии могут выглядеть как искусственные. В 2016 году после очередной экспедиции в Калахари ученые наконец сумели найти стены и скалы, соответствующие описанию в докладе Фарини. Настоящие они или искусственные, выяснить до сих пор не удалось.

5. Гробница Александра Македонского

8 случаев, когда археологи так и не смогли найти объяснения своим открытиям

По одной из версий, тело полководца положили в золотой гроб, который доставили в Мемфис, а после в египетскую Александрию, где он исчез с окончанием периода античности.

Считалось, что в Сидоне (Ливан) был найден так называемый саркофаг Александра. Его так называют и до сих пор из-за изображения на нем воина в львином шлеме, который напоминает шлем полководца. Но на самом деле это оказался саркофаг сидонского царя Абдоланима.

В 2014 году в гробнице Амфиполя (Центральная Македония) был найден скелет, и археологи полагают, что это может быть Александр. Подтвердить или опровергнуть это предположение удастся только после проведения анализа ДНК и тщательного исследования.

4. Мумии, найденные в Сан-Бернардо, Колумбия

8 случаев, когда археологи так и не смогли найти объяснения своим открытиям

 

Колумбийский городок Сан-Бернардо посещает все больше туристов, и причиной повышенного интереса стала загадка, которую ученые не могут объяснить по сей день.

В 1957 году местное кладбище размыло, и пришлось переносить останки на новое место. Рабочие, которые занимались перемещением останков, были поражены, обнаружив, насколько хорошо сохранились многие тела. На них не было следов распада и разложения, словно они мумифицировались каким-то естественным и необъяснимым образом.

Местные жители утверждают, что этому поспособствовала особая диета, в которую входили фрукты гуатиле и балу. Но это не дает ответа на вопрос, почему так хорошо сохранилась их одежда.

3. Гробница Чингисхана

8 случаев, когда археологи так и не смогли найти объяснения своим открытиям

В XV веке на слиянии рек Керлена и Бручи было найдено место, где Чингисхан одержал крупную победу. Согласно легенде, Чингисхан сказал, что это место навсегда останется для него самым любимым. Основываясь на этих словах, археолог-любитель Мори Кравиц на протяжении 40 лет пытается найти гробницу в этих краях.

Кравиц пытался найти реку Бручи, но она оказалась неизвестна современным картографам. Однако он обнаружил топоним «Баруун Брух» в этой области и с 2006 года проводит там раскопки. Несмотря на то что археолог-любитель уверен в месте захоронения, местоположение могилы Чингисхана по сей день является объектом многочисленных домыслов и изысканий.

2. Могила в Поморие, Болгария

8 случаев, когда археологи так и не смогли найти объяснения своим открытиям

 

Эта купольная гробница располагается на территории некрополя города Анхиало (ныне Поморие) времен римского господства. Гробница представляет собой синтез фракийских обычаев в римской строительной традиции.

Некоторые исследователи считают, что гробница построена как памятник в честь героя того времени. Исследования продолжаются по сей день, чтобы уточнить, для чего именно было построено это сооружение.

1. Рукопись Сибиу, Румыния

8 случаев, когда археологи так и не смогли найти объяснения своим открытиям

 

Рукопись Сибиу — первый документ, в котором подробно описано ракетостроение. Автором этих рукописей принято считать средневекового изобретателя Конрада Хааса, который описывал в рукописи успешный запуск многоступенчатой ракеты в 1555 году.

Хаас также описывал современные космические аппараты, писал о топливе для ракет. Подлинность рукописей находится под сомнением и до сих пор тщательно изучается экспертами.

Источник : reda.temadnya.com/2190648263008586216/

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