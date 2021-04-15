8 случаев, когда археологи так и не смогли найти объяснения своим открытиям

Многие из исторических тайн могут быть никогда не разгаданы по разным причинам: потеря материалов с раскопок, разрушение археологических памятников. Однако археолог National Geographic Фредрик Хиберт считает, что в XXI веке нас ждут удивительные находки, которые смогут пролить свет на некоторые тайны прошлого.

8. Гробница красной королевы, Мексика

В 1994 году команда археологов обнаружила погребальную камеру в руинах Паленке (большой город майя). Они нашли саркофаг с останками женщины, которые были покрыты красной пылью. Также внутри была найдена коллекция жемчуга и нефрита, а вокруг черепа лежала диадема и останки того, что предположительно было погребальной маской.

Примечательно, что в государствах майя власть переходила от отца к сыну или к другому наследнику-мужчине. И в редких случаях, когда женщины стояли у власти, при захоронении они не были удостоены таких даров, какие нашли в саркофаге красной королевы.

Исследования показали, что красной королеве было около 60 лет. Однако тайна ее личности до сих пор не раскрыта.

7. Винтовка винчестер 1873 года

Винчестер модели 1873 года стоял прислоненным к старому кусту в можжевеловой роще, расположенной в штате Юта (США). В 1870-х на этой территории открывались шахты, рудники, ранчо. Удивительно, что более чем за 100 лет к винтовке никто не прикоснулся.

6. Затерянный город в пустыне Калахари, ЮАР

В 1885 году путешественник и изобретатель Гильермо Фарини написал доклад о таинственном городе, на который наткнулся в пустыне. Он передал этот доклад Королевскому географическому обществу Великобритании и опубликовал книгу, в которой подробно описал открытие. Фарини утверждал, что таинственный город был построен в форме дуги, а некоторые его части были скрыты под песком.

Расследуя теорию Фарини, профессор А. Дж. Клемент предположил, что описанный в докладе город — это естественные скальные образования, которые при эрозии могут выглядеть как искусственные. В 2016 году после очередной экспедиции в Калахари ученые наконец сумели найти стены и скалы, соответствующие описанию в докладе Фарини. Настоящие они или искусственные, выяснить до сих пор не удалось.

5. Гробница Александра Македонского

По одной из версий, тело полководца положили в золотой гроб, который доставили в Мемфис, а после в египетскую Александрию, где он исчез с окончанием периода античности.

Считалось, что в Сидоне (Ливан) был найден так называемый саркофаг Александра. Его так называют и до сих пор из-за изображения на нем воина в львином шлеме, который напоминает шлем полководца. Но на самом деле это оказался саркофаг сидонского царя Абдоланима.

В 2014 году в гробнице Амфиполя (Центральная Македония) был найден скелет, и археологи полагают, что это может быть Александр. Подтвердить или опровергнуть это предположение удастся только после проведения анализа ДНК и тщательного исследования.

4. Мумии, найденные в Сан-Бернардо, Колумбия

Колумбийский городок Сан-Бернардо посещает все больше туристов, и причиной повышенного интереса стала загадка, которую ученые не могут объяснить по сей день.

В 1957 году местное кладбище размыло, и пришлось переносить останки на новое место. Рабочие, которые занимались перемещением останков, были поражены, обнаружив, насколько хорошо сохранились многие тела. На них не было следов распада и разложения, словно они мумифицировались каким-то естественным и необъяснимым образом.

Местные жители утверждают, что этому поспособствовала особая диета, в которую входили фрукты гуатиле и балу. Но это не дает ответа на вопрос, почему так хорошо сохранилась их одежда.

3. Гробница Чингисхана

В XV веке на слиянии рек Керлена и Бручи было найдено место, где Чингисхан одержал крупную победу. Согласно легенде, Чингисхан сказал, что это место навсегда останется для него самым любимым. Основываясь на этих словах, археолог-любитель Мори Кравиц на протяжении 40 лет пытается найти гробницу в этих краях.

Кравиц пытался найти реку Бручи, но она оказалась неизвестна современным картографам. Однако он обнаружил топоним «Баруун Брух» в этой области и с 2006 года проводит там раскопки. Несмотря на то что археолог-любитель уверен в месте захоронения, местоположение могилы Чингисхана по сей день является объектом многочисленных домыслов и изысканий.

2. Могила в Поморие, Болгария

Эта купольная гробница располагается на территории некрополя города Анхиало (ныне Поморие) времен римского господства. Гробница представляет собой синтез фракийских обычаев в римской строительной традиции.

Некоторые исследователи считают, что гробница построена как памятник в честь героя того времени. Исследования продолжаются по сей день, чтобы уточнить, для чего именно было построено это сооружение.

1. Рукопись Сибиу, Румыния

Рукопись Сибиу — первый документ, в котором подробно описано ракетостроение. Автором этих рукописей принято считать средневекового изобретателя Конрада Хааса, который описывал в рукописи успешный запуск многоступенчатой ракеты в 1555 году.

Хаас также описывал современные космические аппараты, писал о топливе для ракет. Подлинность рукописей находится под сомнением и до сих пор тщательно изучается экспертами.

Источник : reda.temadnya.com/2190648263008586216/

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