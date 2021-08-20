Когда и почему мужчины возвращаются после расставания

Чувство влюбленности – это прекрасно, а осознание того, что у женщины есть надежная поддержка и защита в виде ее мужчины, дает дополнительные силы и ощущение покоя. Житейские невзгоды переносятся гораздо легче вдвоем. Отношения наполняют жизнь новыми красками.

Расставание...

Но никто не идеален в этом мире, и случается так, что в один момент все меняется. Казалось бы, еще вчера избранник смотрел на свою женщину взглядом, полным любви и страсти, а сегодня он холоден и будто бы вовсе закрыт для общения. Иногда охлаждение в отношениях наступает временно, но бывает, что это приводит к тому, что пара перестает существовать. Мужчина уходит, а, оставшись в одиночестве, женщине остается только думать и гадать, что решит после расставания мужчина. Вернется ли?

Почему так случилось?

Имея факт расхождения, следует изначально разобраться в причинах произошедшего. Ведь не секрет, что атмосфера в отношениях напрямую зависит от женщины. Так что чаще всего приводит к расставанию? Причины бывают разными:

Ощущение того, что все приелось. Чувства со временем теряют остроту – это неизбежно, но постараться освежить их в силах каждой женщины.

Поглощение бытом. Многие дамы хозяйственные работы ставят намного выше, нежели необходимость уделять личное время своему избраннику. Даже в самом чистом и убранном доме это вряд ли кому понравится. Мужчина может позволить себе домработницу, повара, а также остальной домашний персонал, избранница нужна ему для совместного времяпрепровождения и чувств.

Даже в самом чистом и убранном доме это вряд ли кому понравится. Мужчина может позволить себе домработницу, повара, а также остальной домашний персонал, избранница нужна ему для совместного времяпрепровождения и чувств. Общение с возлюбленным в претензионном тоне. Рано или поздно даже самый стойкий сбежит от такого морального угнетения. Ни один мужчина не выносит претензий.

Конфликты с родственниками со стороны женщины, в которых она не становится на его сторону.

Угасание страсти, для восстановления которой не предпринимается никаких действий.

Отсутствие любви и глубоких чувств.

Что нужно делать женщине, если она хочет, чтобы мужчина вернулся?

После периода душевных переживаний, изливания слез в подушку и нескольких вечеров, проведенных в компании подруг, в обсуждении того, какие парни неблагодарные, наступает этап, когда надо что-то менять. Возвращаются ли мужчины после расставания, в основном зависит от женского настроя – какие меры будут предприняты и какой результат последует за этим.

Первое, что следует сделать, - это заняться собой. Оставшись одна, женщина получает чуть больше свободного времени, которое не стоит проводить, заливаясь слезами, упиваясь собственным горем и жалуясь каждому встречному на свою трагическую судьбу. Этот период прекрасно можно наполнить полезными занятиями. Прежде всего – успокоиться, прислушаться к себе, понять, чего хочется, а не что нужно. Пришло время полюбить свою натуру. Именно с этого начинается построение здоровых и счастливых взаимоотношений с окружающими людьми. Женщина, которая ценит и любит себя, обязательно привлечет достойного партнера.

Мысли мужчин

Интересно, что думают мужчины после расставания? Как правило, они также пытаются разобраться в себе, своих чувствах. Некоторые стараются просто отдохнуть от совместной жизни, посвятить время увлечениям, встретиться с друзьями. Те, кто из предыдущих отношений сразу запрыгнул в новые, в начальный период наслаждаются новизной общения, жгучей страстью и т. д. Далее наступает время, когда мужчина делает выбор – оставаться одному, развивать новые отношения или возвращаться к бывшей женщине.

Действия и чувства молодого человека

Поведение мужчин после расставания иногда удивляет. Особенно, если инициатива разрыва лежит на нем. Вместо полного исчезновения из жизни бывшей, он начинает искать встреч, регулярно напоминает о себе, пытается привлечь внимание. Нередко мужчина звонит после расставания, заставая бывшую врасплох. Такие поступки имеют место, когда виновник разрыва чувствует растерянность. Ведь он не привык быть один, принимать какие-либо решения самостоятельно, особенно если пара была вместе на протяжении длительного периода времени.

Чувства мужчины после расставания неоднозначны. С одной стороны, его охватывает ощущение свободы и легкости, с другой – он часто становится заложником такого положения. Поначалу это не составляет никакой проблемы. Однако далее ситуация становится немного сложнее. Когда мужчина остается просто наедине с собой, ему разобраться гораздо легче.

Если у молодого человека появилась другая девушка…

Если в этот момент он находится в обществе новой избранницы, ему чаще всего хочется просто сбежать. Вроде отношения его захватывают, но одно дело - украдкой видеться с любовницей, наслаждаться интригой и страстными встречами, и совсем другое – жить с ней на одной территории. В быту человек познается как нельзя лучше. И когда-то милая незнакомка может в момент превратиться в сварливую сожительницу. Случается так, что словив своего избранника на общении с бывшей, нынешняя пассия впервые показывает свое истинное лицо.

Возможные сценарии

Дальнейшие события развиваются по нескольким сценариям:

Если причиной расставания является уход к другой женщине, то, несмотря на всю боль и трагедию произошедшего, нужно постараться сохранить собственное лицо, а также разойтись на дружелюбной ноте. Мало ли как обернется жизнь и что будет через время. Возможно, новым отношениям не суждено перерасти в нечто большее, тогда есть шанс сделать все для того, чтобы мужчина вернулся после расставания.

Когда молодой человек уходит в никуда, просто из-за того, что угасла страсть. Часто такое происходит после многолетней семейной жизни, когда дети становятся взрослыми, и уже ничего не связывает его с женой. В этом случае можно постараться вернуть мужа, просто поговорив с ним честно. Может, стоит дать ему больше свободы. Мужчины в возрасте любят посвящать свободное время своим любимым занятиям, например рыбалке, охоте и т. д. В этот период лучше поддержать партнера, с его позволения можно присоединиться к его увлечению. Тогда, возможно, зародятся общие интересы и темы для общения.

Если мужчине надоело наблюдать свою избранницу в неприбранном виде, вечно недовольной и обиженной, то нужно максимально эффективно заняться собой. И не стоит жаловаться на нехватку времени. Сейчас доступна масса способов облегчить быт. Приведите себя в порядок, посетите косметолога, парикмахера, сделайте маникюр и педикюр. Найдите время на сеанс расслабляющего массажа. Преобразившись, настройтесь на дружелюбный лад. Попросите своего избранника помочь вам наладить ваши отношения. Так вы лучше поймете, почему мужчины возвращаются после расставания. Психология поступка станет более понятной. Это значит, что в дальнейшем можно будет исключить все причины, приводящие к разрыву отношений.

Если разобраться, становится очевидным, что ответ на вопрос о том, возвращаются ли мужчины после расставания, зависит во многом от самой женщины. Если она видит смысл в продолжении отношений, остались недосказанные добрые слова и не все еще сделано вдвоем, тогда этому, безусловно, быть. Далее по инициативе женщины произойдет все, чтобы союз воссоединился. Если в дальнейших стараниях нет смысла, как и в самих отношениях, то не стоит и пытаться.

Когда мужчина возвращается после расставания, перед женщиной возникает выбор – принять его обратно или сжечь мосты и пустить его в свободное плавание. В любом случае после этого момента жизнь навсегда изменится. После пережитых событий ни один из пары не останется прежним.

Почему возвращается?

Существует множество причин, объясняющих, почему мужчины возвращаются после расставания. Психология человека устроена сложным образом, поэтому стоит разобраться во всем по порядку. Мужчины возвращаются, потому что:

Им дискомфортно находиться без избранницы, ее роль в их жизни достаточно велика.

В сравнении рождается истина. Часто случается так, что бывшая, по мнению мужчины, обладает лучшими качествами, чем новая пассия.

Представителю сильной половины человечества иногда нужно время, чтобы понять, насколько глубоки его чувства к прежней избраннице. Когда они оказываются достаточно серьезными, отношения возобновляются.

Это наиболее распространенные причины, почему мужчины возвращаются после расставания. Психология – сложная штука, так просто в ней не разобраться. Оснований вернуться в прежние отношения на самом деле так же много, как и личных взглядов. Но все же в перечисленных можно найти некоторые подсказки.

Если он вернулся к вам…

Когда мужчина возвращается после расставания и женщина решает принять его обратно, наступает этап восстановления доверия и отношений в целом. Сейчас важно учесть все причины разрыва и не допустить повторения ошибок. Не помешает всегда находить время для того, чтобы привести себя в порядок, наладить его в доме или квартире. Также следует с этих пор заменить все претензии, укоры и обвинения на просьбы. Больше хвалите своего мужчину и говорите ему приятные слова чаще.

Старые отношения на новый лад

Теперь понятно, почему мужчины возвращаются после расставания. Они нуждаются в новых отношениях, но с уже проверенной партнершей. В этот период внимания он получает больше, упреков и давления меньше. Жизнь налаживается, отношения получают новое дыхание. Сейчас женщине нужно проявить всю свою мудрость и наладить связь с любимым. Важное составляющее полноценных отношений, в которых оба партнеры счастливы, - это, конечно же, интимная близость.

В этом следует проявить фантазию, приобрести белье для особых случаев, хотя бы иногда создавать подходящую атмосферу и почаще радовать любимого телесными ласками. То же касается тактильных прикосновений каждый день. Можно сделать расслабляющий массаж после рабочего дня, который снимет усталость и напряжение. Уделяйте этому больше внимания и усилий, и вскоре жизнь начнется будто заново.

Исход

Когда отношения возвращаются в прежнее русло с новой силой, уже не особо важно, почему мужчины возвращаются после расставания. Психология человека устроена таким образом, что, если вначале был интерес к разбору первопричины, в дальнейшем он теряется. Партнеры просто стараются наладить свои взаимоотношения.

Когда исход расставания не такой радужный, с этим стоит просто смириться. В жизни так бывает, и лучше действительно отпустить человека, а вместе с ним и ситуацию, хотя это и нелегко. Со временем жизнь покажет, что такой поступок был наилучшим решением из всех возможных.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2283413538621098247/

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