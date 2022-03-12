Красный террор: истребление русской элиты

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Трудно согласиться с мнением автора этой статьи, что Ленин был «гуманнее» Лациса, особенно после этих слов палача народа Ленина« Теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше»!

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков! Так или иначе, за все содеянные преступления тех лет и за сегодняшние беды россиян, нужно винить в первую очередь Запад , большевиков вместе с старообрядцами и европеизированную псевдорусскую интеллигенцию!

Разве можно простить кровожадным большевикам, развязанный ими красный террор, главным идеологом и исполнителем которого был изувер Лацис? Широкую известность получило его изречение «Наша цель – истребление буржуазии как класса».Именно этот безжалостный маньяк больше всего импонировал Ленину, который весной 1919 года поручил Лацису организовать Всеукраинскую Чрезвычайную Комиссию . В результате, Украина была залита кровью. Например, председатель Харьковской ЧК знаменитый садист Саенко, действуя по приказу Лациса, в день убивали по 40-50 человек , доведя счет до 1000 лиц. Особо хотелось бы отметить зверства знаменитой женщины-палача Одесской ЧК Доры Явлинской ! Она была чем-то из ряда вон выходящим даже на фоне ставших обыденными ужасов тогдашней эпохи.

Арестованных под ее руководством свозили в большой гараж, который прозвали «бойней», где не только расстреливали, но и головы многих раздавливали тяжёлыми предметами. Несчастных заключенных заставляли ложиться в массу человеческих мозгов и крови. Над некоторыми трупами глумились – отрубали конечности, вскрывали животы. Подобные зверства проводились даже ещё живыми людьми! Деникинская комиссия по расследованию большевистских злодеяний обнаружила массовое захоронение, в котором многие из захороненных были ещё живы в момент погребения, так как их дыхательные пути оказались забиты землёй. Самой юной из жертв было 8 лет – это была девочка, привязанная верёвкой к своей убитой матери. Могу привести еще много примеров таких зверств большевиков, однако это настолько чудовищные факты, что не хотелось бы на этом более подробно останавливаться, тем более что большевики были не людьми, а кровожадным подлым палачами (https://otari.mirtesen.ru/blog/43915858655/)!

Разве можно простить большевикам, устроенные ими голодоморы , когда они вместо того , чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, продавали хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны? Наиболее трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине , когда по некоторым подсчетам погибло 10 миллионов человек !В 1918-1920 годах в Поволжье из-за продразверстки, организованной комитетами бедноты, начали нарастать волнения, выливавшиеся в народные восстания. "Чапанная война", вспыхнувшая в марте 1919 года, охватила всю Симбирскую губернию – родину вождя пролетариата.Голод , царивший в 1921-1922 годах, унес с собой порядка 5 миллионов жизней!

Ленин отчетливо осознавал, насколько важным рычагом власти был хлеб. Об этом говорят его слова в статье «Удержат ли большевики государственную власть?». Вождь пролетариата писал: «Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность являются в руках пролетарского государства, в руках полновластных советов самым могучим средством учета и контроля. Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины».Как не парадоксально,но эта статья была написана душегубом Лениным еще в 1917 году, то есть за четыре года до голода в Поволжье!

Разве не преступление перед человечеством, когда по официальным данным экономиста Ивана Курганова коммунистический режим прямо или косвенно в период от 1917 по 1991 годы унес жизни 110 миллионов человек? Причем, большинство этих жертв настоящего геноцида относятся к периоду правления кровожадных диктаторов и злодеев Ленина и Сталина! Не многовато ли жертв для виртуального социализма – товарищи коммунисты? Таким образом, то состояние российского общества, в котором оно сейчас находится, является последствием геноцида.Ведь именно по этой причине сегодня россияне, занимая самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии

Рекомендую также прочесть:

Почему 11 знаменитых картин Казимира Малевича так важны для мира искусства https://otari.mirtesen.ru/blog/43774125592/

Странные планеты, о которых многие даже не слышалиhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43350417187/

10 необычных парков планеты и их особенности https://otari.mirtesen.ru/blog/43765410691/