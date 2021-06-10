5 способов преодолеть зависимость от сладкого

А ты знала, что сахарная зависимость считается одной из самых глобальных проблем человечества? Сахар - это продукт, который не приносит никакой пользы организму. Сейчас сложно представить любой день рождения без сладкого торта или визит к другу без вкусных конфет. Но что плохого в сахаре?

Сахар - это медленная смерть. Этот продукт приносит очень много болезней: от кариеса до диабета. В принципе, решать тебе, хочешь ты всю жизнь болеть, но кушать "вкусненькое", либо же быть здоровой и не употреблять сахар.

Если же ты стала на путь здоровой жизни, но не знаешь, как преодолеть сахарную зависимость, мы расскажем тебе 5 действенных способов. Пройдя эти этапы, ты навсегда забудешь о пирожных, тортиках и глазированных пончиках!

Снижай количество сахара постепенно. Полностью отказаться от сахара тебе будет очень сложно, а через пару дней вовсе начнется ломка. Чтобы избавиться от зависимости от сладкого, тебе нужно постепенно отказываться от сахара. Перейди на сахарозаменители: выбирай продукты на фруктозе, стевии, кленовом сиропе и так далее. А вместо сахара используй натуральный мед.

Сахар - это привычка. Конфеты с чаем, печеньки в качестве перекусов и торты на праздники - это всего лишь привычка, не более. Постарайся изменить схему поведения, чтобы не хвататься за шоколадку при любом удобном случае. Так, например, ассоциируй сладости с каким-то для себя плохим продуктом. Или подумай, как тебя может обсыпать прыщами после съеденной шоколадки.

Конфеты с чаем, печеньки в качестве перекусов и торты на праздники - это всего лишь привычка, не более. Постарайся изменить схему поведения, чтобы не хвататься за шоколадку при любом удобном случае.

Снизь зависимость от сахара с помощью белков. Диетологи рекомендуют употреблять белковую еду при каждом приеме пищи, особенно на завтрак, это ключ к сбалансированному сахару и инсулину в крови и к снижению сахарной тяги. Добавь в свой рацион орехи, семечки, яйца, рыбу.