5 способов преодолеть зависимость от сладкого

А ты знала, что сахарная зависимость считается одной из самых глобальных проблем человечества? Сахар - это продукт, который не приносит никакой пользы организму. Сейчас сложно представить любой день рождения без сладкого торта или визит к другу без вкусных конфет. Но что плохого в сахаре?
Сахар - это медленная смерть. Этот продукт приносит очень много болезней: от кариеса до диабета. В принципе, решать тебе, хочешь ты всю жизнь болеть, но кушать "вкусненькое", либо же быть здоровой и не употреблять сахар.
Если же ты стала на путь здоровой жизни, но не знаешь, как преодолеть сахарную зависимость, мы расскажем тебе 5 действенных способов. Пройдя эти этапы, ты навсегда забудешь о пирожных, тортиках и глазированных пончиках!
- Снижай количество сахара постепенно. Полностью отказаться от сахара тебе будет очень сложно, а через пару дней вовсе начнется ломка. Чтобы избавиться от зависимости от сладкого, тебе нужно постепенно отказываться от сахара.
Перейди на сахарозаменители: выбирай продукты на фруктозе, стевии, кленовом сиропе и так далее. А вместо сахара используй натуральный мед.
- Сахар - это привычка. Конфеты с чаем, печеньки в качестве перекусов и торты на праздники - это всего лишь привычка, не более. Постарайся изменить схему поведения, чтобы не хвататься за шоколадку при любом удобном случае.
Так, например, ассоциируй сладости с каким-то для себя плохим продуктом. Или подумай, как тебя может обсыпать прыщами после съеденной шоколадки.
- Снизь зависимость от сахара с помощью белков. Диетологи рекомендуют употреблять белковую еду при каждом приеме пищи, особенно на завтрак, это ключ к сбалансированному сахару и инсулину в крови и к снижению сахарной тяги. Добавь в свой рацион орехи, семечки, яйца, рыбу.
- Высыпайся. Запомни, недостаток сна приводит к тому, что организм требует употребление сахара. К тому же сон является лучшим способом для борьбы с перееданием.
- Найди замену сахару. Чтобы не сорваться на сладости, диетологи рекомендуют употреблять вместо сахара свежие фрукты или сухофрукты. Так, например, если тебе захотелось скушать печенье, замени его бананом. В качестве перекусов бери с собой не пряники, а финики и курагу. Источник : https://medpravila.com/2226281861514005108/
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