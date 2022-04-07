6 признаков того, что у вас токсичная подруга и лучше с ней не общаться

Говорить о том, что женской дружбы не существует, мы не станем. Но всё-таки не все девушки являются настоящими подругами, хотя мы, возможно, считаем их самыми лучшими. Как понять, с кем стоит дружить, а от кого лучше держаться подальше?

5 признаков того, что у вас токсичная подруга и лучше с ней не общаться

Обратите внимание вот на что!

1. Она вам завидует

Даже если у вас с подругой замечательные отношения, но она вам завидует, ничего хорошего не выйдет. Возможно, девушка не станет делать вам гадости или пытаться насолить. Но проблема в том, что она захочет иметь то же, что есть у вас, и будет добиваться этого любой ценой. Но на самом деле это ваши, а не её желания, поэтому в итоге вы же и будете виноватой в том, что раздразнили её своими успехами. От завистливых людей всегда лучше держаться подальше.

2. Она всё время пытается вас “спасти”

Такая “подруга” на всё имеет готовый план действий. Она может сообщить вам, что вы поправились и тут же рассказать о какой-то новой и очень эффективной диете. Девушка будет вмешиваться в ваши отношения с молодым человеком и давать непрошенные советы. Словом, она начнёт играть роль заботливой мамы, хотя это совершенно вам не нужно.

3. Она строит из себя жертву

Подруга, которая всё время ноет и жалуется на то, что все вокруг её обижают, просто строит из себя жертву.

Если же окружающие относятся к ней вполне неплохо, она начнёт искать у себя редкие и трудноизлечимые болячки, чтобы вновь заполучить повод жаловаться на жизнь.

Хотите ли вы слушать бесконечное нытьё и всё время вытирать слёзы подруге? Особенно если учесть, что поводы для этого надуманные, а не реальные? Решать вам.

4. Она всё время одержима какими-то идеями

Такие девушки всё время чем-то увлекаются, а потом навязывают это окружающим. Будьте уверены в том, что подруга непременно потащит вас за собой в спортзал, если надумает похудеть. Или же будет убеждать вас не есть мясо, если вдруг станет вегетарианкой. Бегите от неё подальше, пока вам не предложили вступить в какую-то секту. 🙂

5. Она всё время вас критикует

Ей не нравится, как вы готовите (она умеет лучше). Ей не нравится ваше новое платье, потому что оно вас якобы полнит (а у неё, конечно, безупречный вкус). Она не станет хвалить вас за успехи и достижения, а, скорчив кислую мину, скажет, что так каждый сможет (уж она-то точно). Если подруга обесценивает ваши действия и чувства и без конца критикует, то перед вами яркий пример токсичного человека.

6. Она самовлюблённая эгоистка

Ей нет дела до ваших чувств и эмоций, поскольку на первое место она всегда ставит только себя. Будьте готовы в любой момент прибежать к ней на помощь, занять денег или открыть для неё двери посреди ночи, если её бросит бойфренд. Таких девушек не волнует тот факт, что вы можете быть чем-то заняты или просто не быть настроенной на длительные беседы. Она никогда не упустит возможности поговорить о себе, но вас даже слушать не станет. С такими токсичными подругами дружить просто невозможно.

А в вашем окружении есть такие девушки? Если у вас ангельское терпение и вы прощаете им все их выходки, то советуем ещё раз всё хорошенько взвесить и принять правильное решение. Дружба подразумевает хорошие, а, главное, взаимные добрые отношения между девушками и желание помочь друг другу, когда потребуется.

Не позволяйте себя использовать!

Источник : https://test.temaretik.com/2451042483089181577/

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