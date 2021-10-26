Тест: выберите камень и откройте чудесный секрет о себе!

Выберите один из камней ниже, и узнайте, что он припас для вас.

Если вы выбрали первый камень:

Первый камень-опалит. Вы хотите жить вдали от шума и суеты цивилизации. Очень часто вы чувствуете потребность отключиться, чтобы найти свое спокойствие, свой покой.

Если вы выбрали второй камень:

Второй камень-малахит. На горизонте вас ждут важные перемены. Многие из этих изменений будут духовными по своей природе, но вы можете испытать изменения в любви. Это хорошее время, чтобы пересмотреть свой образ жизни.

Если вы выбрали третий камень:

Третий камень-солнечный. У вас очень привлекательная и солнечная личность. Ваше будущее может быть не очень светлым, но будьте уверены, что вокруг вас будут только положительные энергии.

Если вы выбрали четвертый камень:

Четвертый камень-обсидиановый камень красного дерева. Если вы были привлечены к этому камню, ваше подсознание пытается сказать вам, что пришло время сломать старые привычки и рутину, чтобы начать новую жизнь.

Если вы выбрали пятый камень:

Пятый камень называется хаулит. Будьте готовы получать советы и помощь от ближайших родственников и друзей. Всегда преследуйте свои мечты с синхронностью и осознанием того, что они будут вашим будущим.

Если вы выбрали шестой камень:

Шестой камень-далматинский дистро.

Этот камень указывает на то, что вы веселы и хотите сохранить свою жизнь. Вы всегда ищете новых друзей и новых приключений.

Источник : https://test.temaretik.com/2330711875847194794/

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