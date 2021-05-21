Икона Божией Матери "Взыграние Младенца": значение, молитва, в чем помогает

Появление на свет малыша является главным событием в жизни каждой женщины. Именно во время беременности и рождения ребенка Господь наиболее явно открывает человеку всю полноту Своей силы и величия. При появлении на свет малыша является истинное чудо Божие на Земле.

Для благополучного исхода беременности многие матери весь период до и после родов молятся Господу, Святым и, конечно, Пресвятой Богородице. Икона Божией Матери «Взыграние Младенца» – одна из многих чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На Руси перед этим образом православные матери издавна произносили горячие молитвы о благополучии своих чад. Существует благочестивая традиция перед родами молиться Пресвятой Богородице и совершать молебны с чтением акафиста, посвященные иконе «Взыграние младенца».

Икона Божией Матери «Взыграние младенца»

Рассматриваемая икона относится к самому распространенному типу в иконографии, носящему название «елеуса», что с греческого переводится как «милостивая». Такие произведения наиболее полно изображают глубоко трепетные и нежные отношения между Святой Матерью и Божественным Младенцем. Здесь между Матерью и Сыном нет расстояния: Младенец прижимается своей щекой к лику Богородицы, показывая ей свою искреннюю любовь и доверие.

К типу «елеуса» относятся и многие знаменитые иконы Богородицы, такие как: Владимирская, «Умиление», Ярославская и другие.

На иконе изображен Спаситель Иисус Христос, сидящий на руке у Богородицы. Запрокинув голову назад, Он словно играет со своей Матерью. Одной ручкой Спаситель прикасается к ее щеке, тем самым проявляя нежность. Вся поза Богомладенца передает Его детский непосредственный характер. На этой иконе наиболее сильно показана человеческая сторона Божественного Спасителя, что редко встречается на других иконописных богородичных изображениях.

Заметки специалистов

Согласно мнению исследователей, жанр иконы «Взыграние младенца» исходит из некоторых сцен, описанных в Евангелии. Образ напоминает нам Евангельскую тему «Сретения Господня», когда Спасителя Иисуса Христа на сороковой день после рождения принесли в Храм Иерусалимский для совершения обряда посвящения Богу. Здесь Спасителя передают на руки старцу Симеону, но Богомладенец тянется к Своей Святой Матери, проявляя детскую привязанность и любовь.

В Македонии сохранились наиболее ранние изображения иконы «Взыграние младенца», где они именовались «Пелагонитиссами» (по названию местности Пелагония). Здесь святой образ почитался с особой любовью и благоговением. В более позднее время иконы Богородицы, изображающие тему Материнства и будущих Крестных страданий Спасителя, стали распространены в поствизантийском искусстве, а больше всего – среди славянских народов.

Многие исследователи, занимавшиеся выяснением истории происхождения этой иконы, склоняются к мнению, что икона Божией Матери «Взыграние Младенца» происходит из Византии. Имеются точные сведения о том, что в Древней Византии сей образ почитался как великая христианская Святыня. Название «Взыграние младенца» эта икона получила уже на Руси, где наибольшую известность она приобрела только в XVI-XVII веках. Можно предположить, что она является списанной с Византийского образца копией.

Взгляд в прошлое

История появления чудотворной иконы на Руси ведется с 1795 года, когда Божья Матерь («Взыграние младенца») была явлена в Николо-Угрешском монастыре, расположенном на территории современного Подмосковья (недалеко от Дзержинского). Этот монастырь знаменит тем, что на его месте в XIV веке была чудесным образом обретена икона святителя и чудотворца Николая.

Дмитрий Донской построил указанную обитель в честь победы, одержанной им на Куликовом поле, свершившейся в 1380 году. Явление иконы святителя Николая Мир Ликийского вдохновило князя перед битвой. Донской дал обещание построить новый монастырь на месте ее обретения.

В XVI веке именно в этом монастыре и была чудесным образом явлена икона Божией Матери «Взыграние младенца». Русская православная церковь празднует это событие 20 ноября (по новому стилю).

Икона в наши дни

В послереволюционный период икона исчезла, а ее местонахождение долгое время оставалось неизвестным. В 2003 году некая женщина пожертвовала монастырю икону Богородицы, похожую на чудотворный список. По словам очевидцев, этот образ привезли в монастырь. Его установили на то же самое место, где ранее стояла чудотворная икона. Все свидетели сего радостного события убедились в подлинности обретенной вновь чудотворной иконы. В настоящее время образ Богородицы хранится в алтаре Преображенского собора.

Чудотворные списки

Кроме угрешской известны и другие чудотворные списки иконы «Взыграние младенца». В настоящее время они находятся в Третьяковской галерее. Еще один образ хранится в Московском Новодевичьем монастыре. Также чудотворная икона «Взыграние младенца» находится в Ватопедском монастыре. Последний возвышается на святой горе Афон.

Икона «Взыграние младенца». Значение в христианском мире

Перед рассматриваемым образом многие супружеские пары приносят молитву о разрешении от бесплодия. Также принято просить Богородицу о помощи во время беременности, перед родами и после них.

Благочестивые матери-христианки просят Пресвятую Деву о даровании их чадам душевного и телесного здоровья и помощи родителям в воспитании детей. Некоторые отцы просят Богородицу о наставлении детей в православной вере, чтобы они выросли добрыми и любящими людьми. В подобных жизненных ситуациях всегда помогает икона «Взыграние младенца», значение ее очень велико. Пресвятая Богородица через икону подает всем просящим утешение, а также помощь, поддержку и защиту.

Все женщины, желающие родить здоровых детей или уже носящие под сердцем плод, должны особенным образом соблюдать чистоту помыслов и стремиться жить по заповедям Господним. Такой образ мыслей и благочестивое поведение необходимо для подготовки матери к величайшему таинству рождения малыша. На Руси полагали, что поведение женщины во время беременности непосредственно отражается на будущем характере малыша. Именно мать даст ответ перед Богом за христианское воспитание своего ребенка, поэтому во все времена женщины начинали молиться Богородице, еще только готовясь выйти замуж и стать матерью. Благочестивые христианки совершают молитву перед образом Пресвятой Богородицы, прося Ее о помощи в зачатии, при беременности и в родах.

Молитва о даровании детей

Бесплодные пары, не способные иметь потомство, молятся Богородице о ниспослании им желанного чада, нередко они бывают услышаны. Имеется множество примеров, когда бездетные семьи обретали великое счастье благодаря помощи Пресвятой Богородицы.

Кроме иконы «Взыграние младенца» существуют и другие изображения Божией Матери, перед которыми следует совершать молитву о даровании чад. Они не менее известны. Это такие иконы Богородицы, как «Умиление», «Скоропослушница», «Феодоровская» икона Божией Матери, «Блаженное чрево», «Толгская». Кроме молитвы можно приходить с просьбой о даровании детей к святым Праведным Иоакиму и Анне – родителям Пречистой Девы.

Родители Пресвятой Марии были много лет бесплодны, они всю жизнь молились Господу о даровании им ребенка. Святые богоотцы глубоко скорбели о своей бездетности, так как в еврейском народе бесплодие считалось наказанием за грехи. Господь услышал их молитву, и святая Анна зачала и родила благословенное чадо – Марию, ставшую Матерью Спасителя Иисуса Христа. Именно поэтому в христианском мире принято просить святых прародителей о разрешении от бесплодия.

Также бездетным парам можно совершать молитву Святой Матроне Московской, Захарии и Елисавете и другим святым.

Молитва Богородице при беременности

Многие верующие христианки во время ожидания ребенка произносят перед различными иконами особо теплые молитвы. Одной из самых известных помощниц в период беременности является икона Богородицы «Феодоровская», «Поможение в Родах», «Умягчение злых сердец» (другое ее название – «Семистрельная»), «Споручница грешных», «Умиление» и, конечно же, «Взыграние младенца».

Икона Божией Матери значение имеет при совершении перед ней чистосердечной молитвы. Также во время ожидания малыша молодые супруги молятся святым Иоакиму и Анне, святой мученице Параскеве, святому преподобному Роману Киржачскому и другим.

Молитва супругов перед появлением наследника

Многие женщины в ожидании малыша беспокоятся о том, насколько благополучно пройдут роды. Кроме появления беспокойных мыслей будущих мамочек посещает страх перед болью, который их очень смущает. При подготовке к родам в православной церкви принято просить о помощи Пресвятую Богородицу, которая всегда слышит искренние молитвы, а в особенности женские молитвы о благополучном появлении малыша на свет.

Благочестивая традиция просить Богородицу о помощи издавна известна на Руси. Русские женщины горячо молятся Пресвятой Деве Марии перед многочисленными Ее иконами («Помощница в родах», «Умиление», «Феодоровская» Пресвятая Богородица, «Взыграние младенца» и другими). Она, в свою очередь, дарует то, о чем Ее искренне просят.

Молитва после рождения малыша

После рождения младенца многие матери совершают молитву перед иконами «Млекопитательница» и «Воспитание», прося Богородицу о помощи в воспитании своего любимого ребенка.

Богородичная молитва «Взыграние младенца» имеет глубинный смысл. В ней прославляется Пресвятая Дева, испрашивается Ее помощь и поддержка во время родов. Также в тексте изложены просьбы о сохранении новорожденного младенца, о его просвещении в таинстве Крещения, о воспитании его в православной вере. Кроме молитвы перед иконой можно читать акафист.

«Взыграние младенца» – это чудотворная икона, перед которой многие христианки, просящие помощи у Богородицы, обретали Ее святую защиту и покровительство. Акафист содержит также различные прошения о поддержке.

Заключение

Угрешская икона «Взыграние младенца» отличается от других вариантов этого святого образа. В некоторых композициях имеются незначительные различия в изображении Богомладенца и Его Пречистой Матери. Тем не менее, все они носят одинаковое название – икона «Взыграние младенца».

Молитва к Пресвятой Богородице, произнесенная от чистого сердца, всегда приносит духовные плоды. Многие верующие христиане после совершения молитвословия перед сей иконой получали утешение в душевных тревогах, а также глубокое успокоение и умиротворение. Таково действие помощи Царицы Небесной, всегда помогающей в различных жизненных обстоятельствах.

В России в день празднования Угрешского богородичного образа отмечается праздник всех икон Божией Матери «Взыграние младенца». Угрешская икона Божией Матери также почитается как чудотворный образ, к которому приходят многие верующие христиане для поклонения и молитвословия.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2216161411849259890/

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