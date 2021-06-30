"Проходит все, пройдет и это": надпись на кольце, притча о кольце царя Соломона

У каждого человека бывают периоды меланхоличной грусти и трепетного спокойствия, когда нам кажется, что ничего в сложившейся ситуации изменить мы не можем. Это схоже с состоянием тихого отчаяния, печали, смешанной с сомнением.

В повседневной жизни проблемы, груз неприятностей и невыполнимых задач могут давить на человека, не давая ему самореализоваться в этом мире. Однако наше существование таково, что мы должны идти дальше, преодолевая трудности и сомнения, так как именно из них и состоит сама жизнь.

Мудрость великих

В состоянии грусти и отчаяния человек склонен обращаться к мудрости великих. Читая афоризмы, басни и притчи, мы приобщаемся к опыту предков, впитываем в себя их жизненный опыт. Особенно поэты и писатели, знатоки человеческих душ могут «посоветовать» нам из глубины прожитых ими лет, как отнестись к той или иной ситуации.

Басни Крылова, мудрые романы Толстого, инсинуации Достоевского, а также пословицы и поговорки, сложенные самим народом в веках, - что может быть лучше в периоды душевных смятений?

В литературе многих народов мы можем найти вариации известной фразы о том, что проходит все, пройдет и это. Мудрость этих слов состоит в том, что, чем бы ни были вы обрадованы или опечалены, это пройдет.

Как хорошее, так и плохое, и в этом суть движения времени, смысл существования в веках.

Многие «знакомы» с царем Соломоном. Правил он еврейским государством в период наивысшего его расцвета и прославился своей мудростью. О нем слагают легенды и притчи. Несмотря на то что реальных свидетельств его существования обнаружено не было, согласно Библии, царь Соломон считается историческим деятелем.

Легенда о кольце Соломона: вариант первый

Согласно легендам, Соломон был подвержен страстям, у него было семьсот жен и триста наложниц. Говорят, что это мешало ему сосредоточиться на более важных государственных делах, и мудрый правитель даже вынужден был обратиться к другой мудрости, к своему придворному советнику.

Для спасения от страстей советник рекомендовал Соломону надеть кольцо, на котором были выгравированы какие-то слова. «Все пройдет» - вот эта надпись.

Написанное на кольце отрезвляло царя в любой трудный период, будь это сложный или веселый момент в жизни. "Все пройдет" - как магическая формула заговора. Пройти может и плохое (тогда кольцо помогает найти оптимизм), и хорошее может закончиться (помогает не предаваться гордыне).

Легенда гласит, что однажды формула не подействовала, и царю Соломону не стало веселее от этих слов. Он решил зашвырнуть кольцо с волшебными письменами подальше в реку, но внезапно заметил на внутренней стороне кольца еще какие-то буквы. Надпись на кольце гласила: «Пройдет и это!»

Как сама жизнь, поворачиваясь, украшение проступало то теми, то другими буквами, по мере чтения этой мудрой мысли возникало то ощущение радости, то отчаяние.

Легенда о кольце Соломона: вариант второй

Однажды, прогуливаясь по улицам города, Соломон увидел богатого ювелира. Царь подумал, что перед ним разбойник, и призвал человека, одетого богато, к себе. «Я ювелир», - ответил мужчина. Тогда царь заказал мастеру ставшее историческим кольцо, приказав сделать украшение, которое может делать грустных веселыми, а веселых - грустными. В противном случае мудрый, но жестокий царь обещал казнить богача.

Сложная задача! Но ювелир справился с ней, по легенде, ему помог сын самого Соломона Рахавам. Он-то и нацарапал на кольце три буквы еврейского языка - гимел, заин и йуд, они были расположены таким образом, что при чтении по кругу означали в переводе слова «проходит все, пройдет и это».

Значение мудрости в современном мире

Каждый из нас может испытывать смятение, переживать неприятности. Жизнь человека на этой земле не праздник, а непрерывная борьба: за существование, за любовь, за понимание близкими людьми. Наверное, символично будет выгравировать надпись «проходит все, пройдет и это», к примеру, на обручальном кольце. Если вы поссорились со своей половинкой, самое время вспомнить эти слова, переосмыслив их значение. К слову, это совсем не значит, что ничего не надо менять, так как именно мы сами делаем реальной свою жизнь, активизируя те или иные перемены.

Семья является безусловной ценностью для человека. Нет поводов, которые были бы объективными для разрыва крепких отношений. И если ваш партнер считает, что в браке появилась трещина, подарите ему кольцо с этой знаменитой надписью, которая спасала многих в веках.

Притча Соломона о кольце, как все произведения этого жанра, призвана включить ваше воображение, чтобы применить историю к вашей ситуации. В первом или втором варианте мудрость древнего правителя будет вам, безусловно, полезна.

Спустя несколько тысячелетий уже не представляется возможным определить, какой вариант этой истории имел место быть на самом деле, но главное остается в том, что притчи поддерживают нас в сложные периоды жизни, когда мы готовы предаться отчаянию и перестать бороться.

Притча про кольцо царя Соломона внушает нам уверенность в том, что все всегда будет хорошо, но для этого нужно приложить определенные усилия, ибо ничего просто так измениться не может. В том случае, если у нас и так все прекрасно, эта история мотивирует человека на сохранение всего того, что так дорого его сердцу.

Значение для семьи

Сомнительным является это пожелание для молодоженов, которые привыкли ждать только счастья и новых открытий от своих отношений. Действительно, странно будет, если на свадьбе вновь созданной семье пожелают что-то в стиле царя Соломона: «Проходит все, пройдет и это». Каждая пара надеется, что их чувство и новизна их отношений никогда не пройдут. Но какое разочарование ждет супругов, которые женаты два, три года, - им придется переосмыслить все свои принципы и привычные семейные устои, когда что-то пойдет не так.

Жизнь человека - это сложная структура, в которой счастье не зависит только от одной личности. Оно зависит от окружения, второй половинки, детей, родителей, от всего того, что окружает его. Но и сама личность может влиять на это окружение.

Совет

Если вы планируете быть счастливым, но ничего для этого не делаете, то как вы добьетесь счастья? Если вы хотите пережить ссору, но не умеете прощать, то как вам забыть о неприятностях?

Обратиться к мудрости царя Соломона и подарить партнеру кольцо с надписью «Все пройдет, пройдет и это» - интересный ход. Вместе с мужем или женой вы можете обратиться к опыту предыдущих поколений, не только ваших предков, но и древнего израильского царя, и использовать его мудрость в своей семье.

Заключение

В любом случае главное в жизни - не мудрость других времен, не чтение притч и других историй, а ваше личное отношение ко всему происходящему. Поэтому всегда будьте объективны. Все действия хорошенько продумайте, чтобы не причинить вреда кому-то или себе самому.

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