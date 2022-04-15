Владимир Ильич Ульянов (Ленин) – революционер, основоположник Социал-демократической партии России (большевики), одна из центральных фигур в организации и проведении Октябрьской революции 1917 года, основатель первого во всемирной истории социалистического государства. В биографии Ленина Владимира Ильича интересных фактов из жизни можно найти немало. Для любознательных – подборка малоизвестных, а иногда и спорных исторических фактов из биографии вождя революции.

Интересные факты о Ленине

В 1955 году на очередном пленуме ЦК было принято решение, согласно которому «День памяти В.И. Ленина» будет широко отмечаться в день его рождения – 22 апреля, а не в день смерти, как это было раньше. Этот праздник не должен носить печать скорби и траура.

Согласно указу от 1919 года, направленного Дзержинскому, Ленин требовал, как можно жестче и в короткие сроки расправиться со священниками и религией в целом. Попов необходимо арестовывать, как главных врагов революции, и без суда и следствия расстреливать. Никакой жалости не проявлять, а храмы закрывать, опечатывать и пользоваться в дальнейшем лишь для нужд Красной армии.

Однако другие, ранее неизвестные факты биографии говорят о прямо противоположном настрое Ленина к религии. Несмотря на безжалостное отношение к священникам и отрицание церкви, сам вождь революции исповедовал православие и в браке с Надеждой Константиновной Крупской был обвенчан. Кроме того, в 1905 году в столице Великобритании имел встречу с попом Гапоном, которому на память подарил свою книгу с подписью.

Несмотря на безжалостное отношение к священникам и отрицание церкви, сам вождь революции исповедовал православие и в браке с Надеждой Константиновной Крупской был обвенчан. Кроме того, в 1905 году в столице Великобритании имел встречу с попом Гапоном, которому на память подарил свою книгу с подписью. В детстве Владимир Ильич часто болел и имел слабую комплекцию. Корь, малярия, воспаление лёгких – вот неполный список его детских недугов. Однажды даже один из лучших окулистов России поставил ему неутешительный диагноз: левый глаз плохо видит от рождения. Ленин всегда считал, что видит он только с помощью правого глаза. Однако уже в конце жизни оказалось, что у него всего лишь небольшая близорукость на левый глаз.

Если говорить кратко, Ленин никогда не испытывал юношескую влюбленность. Он чувствовал себя раскованно в общении с родными людьми. При встрече с малознакомыми девушками его охватывала чрезмерная застенчивость, некая скованность. Говорили даже, что со свидания, устроенного специально для него сестрой Варей, он просто-напросто сбежал.

Ульянов всегда использовал псевдонимы. Их у него насчитывалось около 148 . «Литературная маска» Ленин впервые появилась в начале прошлого века. Её появление нельзя назвать случайным. Владимир Ильич был близко знаком с семьей, члены которой носили такую фамилию. С. Н. Ленин, один из братьев, передал молодому революционеру паспорт умирающего отца, чтобы он смог беспрепятственно получить новый паспорт для пересечения границы. В дальнейшем Ульянов не раз использовал этот документ.

У Ленина не было пагубных привычек. Но в юности он курил. Мать гимназиста не раз просила его оставить это увлечение, но он всячески противился. Остановило одно – тяжелое материальное положение семьи после скоропостижной смерти отца. Сам Владимир еще тогда не зарабатывал, и большая семья жила на маленькую пенсию матери. Конечно, любые затраты, пусть даже и копеечные, наносили непоправимый ущерб бюджету семью. Такого он допустить не мог.

Не было у Ленина и особой любви к алкогольным напиткам. Вид пьяных людей, особенно близких друзей, соратников, вызывал в нем лишь брезгливость и стойкую антипатию. Единственно, что он любил и находил приятным на вкус – пиво, особенно немецкие сорта. Но и этим напитком не злоупотреблял – не больше одного бокала.

Источник : https://obrazovaka.ru/essay/lenin/interesnye-fakty-iz-zhizni

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физической работе.Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого».

Именно поэтому на заре Советской власти в центральных органах коммунистической партии большевиков практически не было русских. И это вовсе не случайность, поскольку Ленин считал, что русские слишком добры от природы, чтобы жестко следовать линии партии по установлению в стране диктатуры пролетариата,поэтому единственная опора, которая осталась у большевиков, это угнетенное еврейское меньшинство,которое и занимало руководящие посты !Как ни парадоксально,но даже в состав созданных большевиками судебных «троек», которые выносили расстрельные приговоры,в основном входили евреи !

К сожалению, сохраняющийся и по сей день культ Ленина является одной из причин того, что его тело до сих пор валяется в Мавзолее и не предано земле. Несмотря на то, что ряд общественных деятелей время от времени высказывается в пользу захоронения тела лидера большевиков, подобные заявления получают резкий отпор, в частности, от партии КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации), которую в современной России , на мой взгляд, давно пара запретить из-за геноцида большевиков, устроенному своему народу .Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

Ленин был замкнутым и злобным человеком, не любившим работать и жившим до 40 лет на иждивении своей матери. Кроме того, Ленин, как многие большевики, был невероятным мошенником. Например, свой псевдоним «Ленин» он получил благодаря украденному поддельному паспорту и никакой якобы девушки Лены, реки Лены и прочей ерунды в истории с псевдонимом и вовсе не было. А нужен был ему этот паспорт для зарубежных поездок. Правда, когда он захватил власть, то многие представители настоящей купеческой фамилии Лениных были им репрессированы и расстреляны!

Кроме того, по сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

Чего только стоит неподражаемая семейная «идиллия» вождя, когда он поставил супругу Наденьку Крупскую(Фишберг) в известность, что в будущем они будут жить втроем с Инессой Арманд . Причем,Наденьке в этом «гареме» отводилась роль домохозяйки и служанки, а вот любвеобильная и темпераментная Инесса надолго заняла место в пролетарской постели Ильича !

Отец Инессы рано умер, и из-за материальных трудностей девочку отдали на воспитание к тетке, которая жила в Москве. Там она познакомилась с богатым фабрикантом Александром Армандом и вышла за него замуж.Родив от него четырех детей, она вдруг влюбилась в родного брата мужа, Владимира Арманда. Тот был революционером и под его влиянием Инессу охватила страсть переменить мир к лучшему.

Она бросила мужа с детьми и целиком окунулась в омут революционной борьбы. В 1904 году Инесса стала членом РСДРП, ну а затем, как и положено истинному революционеру, отправилась в ссылку – за участие в революционных событиях 1905 года.

Инесса настолько удовлетворяла сексуальные потребности вождя мирового пролетариата, что после того, как она была арестована французскими властями за подрывную деятельность, Ленин пригрозил французам расстрелять за неё всю французскую миссию в Москве, в результате чего страстная любовница вождя была немедленно освобождена ! Кроме того, «сексуальный плутишка» Ленин, не забывая страстные ночные «вакханалии » с ней, в знак признательности и благодарности за ,доставленные Инессой в постели удовольствия, приказал почетно похоронить «буржуазную» любовницу в Кремлевской стене. Кроме того , видимо, чтобы она не «скучала» и напрасно не «ждала» в загробном царстве своего Володеньку, которого так и не предали земле, вместе с ней в могилу сверху был захоронен друг Ильича и видный деятель Компартии Америки Джон Рид!





Правда, злые языки утверждали , что Зиновьев (Апфельбаум) в свое время вытеснил Инессу из революционного сердца и постели Ильича, став страстным гомосексуальным партнером вождя пролетариата! Вместе с тем Ильич на партийные деньги из большевистского «общака» не отказывал себе в удовольствии посещать публичные дома, где и подцепил «пикантную болезнь» – сифилис , которой впоследствии «наградил» неутомимую в постели Инессу ,а ,возможно , и своего страстного поклонника Зиновьева ! Любопытно, что все эти факты старательно скрывались в советское время и , наоборот, жизнь Наденьки и Ильича подавалась как пример для подражания молодоженов советской страны. Однако от народа невозможно все утаить и позже возникла довольно известная поговорка: «Трехспальная кровать – Ленин с нами»!

Следует также отметить, что, несмотря на атеистические взгляды Ленина и Крупской , они все же венчались в церкви. Впрочем, идеальной супругой в общепринятом понимании этого слова Надежда Константиновна действительно не стала. Кстати, мать Ленина выбор сына не одобряла и относилась к невестке подчеркнуто прохладно. К тому же поговаривают, что Крупская , которая до замужества тесно общалась с несколькими мужчинами, после замужества не устояла перед высоким и статным красавцем Курнатовским – одним из первых русских марксистов.

Любопытно также, что поскольку Крупская, как и многие высшие партийные деятели, часто неправильно писали в творительном падеже отчество Ленина : вместо «Ильичом» писали «Ильичем», лингвисты сделали негласное исключение, официально приняв это единственным утвержденным правилом правописания отчества вождя. А вот все остальные обладатели аналогичного отчества обязаны были подчиняться принятым нормам. Подобное негласное исключение, связанное с советской идеологией, могло произойти только в такой нецивилизованной и диктаторской стране, как СССР!

В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова, который сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

Заслуживают также внимания слова Бунина, сказанные о Ленине «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? » ! Еще более жесткую характеристику дает Ленину скандально известный писатель-перебежчик Григорий Климов, который выразил единственную благодарность Ленину лишь за то, что тот не оставил потомства, дабы не плодить далее выродков!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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