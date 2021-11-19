Почему Америку назвали не в честь Колумба, который её открыл, а в честь его друга?

Если в двух словах, то во всём виноват маркетинг.

Вообще с Колумбом и Америкой вышла довольно мутная история. До конца своей жизни дон Христофор то ли не понимал, что открыл новый континент, то ли понимал, но категорически не желал признавать. Ведь он четырежды плавал туда на заёмные (баснословные!) деньги - обещая займодавцам молочные реки кисельные берега раздобыть драгоценные специи и благовония, которые с лихвой окупят все их вложения. Не мог же он, в конце концов, прийти к испанскому королю и сказать - ло сьенто мучо, дорогой монарх, но там вообще не Индия. Показалось, что это индийцы, а оказалось, что индейцы 🤷

Вряд ли его величество пришёл бы в восторг - особенно после того, как Васко да Гама реально нашёл короткий морской путь в Индию и основательно подмочил репутацию коллеги.

Христофор Колумб

Как бы то ни было, за четыре раза Колумб исследовал небольшую часть Центральной Америки и до самой смерти продолжал утверждать, что это восточное побережье Азии.

И был у него друг по имени Америго Веспуччи.

Человек, давший имя целому континенту, служил в торговом доме флорентийца Донато Берарди. Берарди финансировал вторую и третью экспедиции Колумба, а Веспуччи занимался документами и отчётами, поэтому много общался с самим мореплавателем. Америго живо интересовался ходом исследований и верил в их успех. Незадолго до ухода из жизни Колумб рекомендовал Веспуччи своему сыну как честного и надежного человека.

Когда Колумб вернулся из третьей экспедиции, вдохновлённый его примером Америго бросил все дела в Старом Свете и напросился штурманом к испанскому адмиралу Алонсо де Охеда. Пользуясь картами, которые составил Колумб, экспедиция изучила побережье нынешней Бразилии, прошла 200 км вверх по Амазонке, обследовала часть островов напротив Венесуэлы. Всего Охеда и Веспуччи прошли 1200 км вдоль берега.

Америго Веспуччи

В этот момент Америго почуял, что где-то тут точно есть подвох - не очень это всё было похоже на Азию. Поэтому через год после возвращения в Испанию он снова поплыл к подозрительным берегам - на этот раз в качестве картографа с Гонсалу Куэлью. Экспедиция обследовала бухту Рио-де-Жанейро и прошла 2000 км к юго-западу. А ещё через два года та же компания исследователей вернулась в Бразилию. Но в этот раз Веспуччи не ограничился морскими прогулками, а пошёл вглубь материка - на целых 250 км.

И вот тут он окончательно убедился, что это не Азия, а местные - не азиаты. В письме к своему другу Лорецо ди Пьеро де Медичи впечатлённый этим открытием Америго написал короткое выражение, которое неожиданно вошло в историю: MUNDUS NOVUS. Новый Свет.

И вот тут мы подошли к вопросу из заголовка статьи -

почему же всё-таки новый континент назвали именно в честь Америго Веспуччи, а не в честь Колумба или тех же Охеды и Куэлью?

А дело как раз в письмах - и в грамотном маркетинге. Если смотреть по-современному, то Веспуччи был инфлюенсером с лояльной аудиторией.

Колумб был в первую очередь бизнесменом. К новым берегам его влекла жажда наживы, а не исследовательский интерес. Поэтому он не вёл никаких особых записей и не писал подробных писем с рассказами о своих путешествиях - тем более что они не приносили того результата, на который он надеялся.

А вот Веспуччи был восторженным исследователем - и к тому же талантливым литератором. Всё увиденное он старался записать. Получались подробные, наполненные живыми деталями заметки, которые он пересылал своим многочисленным влиятельным друзьям - тому же Медичи, гонфалоньеру Содерини, герцогу Лотарингии Рене II. А те, в свою очередь, активно делились новостями уже со своими друзьями - не менее влиятельными. В результате приключения Америго с восторгом обсуждала вся европейская аристократия...

Поэтому когда в 1507 году молодой ученый Вальдзеемюллер в небольшом трактате "Введение в космографию" обозначил недавно открытый континент как Америка и приписал Веспуччи все лавры, никто не стал возражать.

А вывод из всей этой истории такой - если вы что-то изобрели или сочинили, не стесняйтесь об этом рассказывать. А то кто знает, как оно всё обернется в будущем 😉

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