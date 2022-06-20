10 поступков, которые совершают только незрелые мужчины

Личностная незрелость — распространенная причина сложностей в отношениях. Какие особенности поведения свидетельствуют о незрелости мужчины, и как в этом случае поступать женщине?

У женщины, которая осознанно подходит к выбору партнера, есть очень много опасений: нарциссы, абьюзеры, мужчины с серьезными психологическими патологиями. А также любые другие моменты, которые не способствуют развитию качественных отношений с женщиной. Выделим еще одну категорию мужчин, которая не позволит построить крепкие отношения — это личностно незрелые мужчины. Обратим внимание на то, что к возрасту эта категория никакого отношения не имеет. Какие же модели поведения характерны для незрелых мужчин?

Отрицание эмоций

Отрицание эмоций как своих, так и женщины, в отношениях с которой он находится. Это никак не пересекается с людьми не способными к эмпатии. В данном случае эмпатия есть, но она снижена, человек не будет пытаться понять, что вы чувствуете. Такие мужчины не любят говорить и слушать об отношениях, о чувствах. Проявляют нежелание включаться в эмоциональные отношения.

Отсутствие стратегического мышления

Такие люди живут какими-то мелкими тактическими целями, не имея никакого представления о будущем.

Подверженность стороннему влиянию

У них отсутствует способность заглядывать вперед, она не развилась с ростом самой личности. Нет дальнейшей цели в отношениях, то есть создания семьи. Если такой мужчина оказывается в браке, то это происходит из-за влияния внешних факторов, например, беременности. На вопрос «Кем ты видишь себя через 5 лет?» мужчина такого типа как правило совершенно не имеет ответа. Но имеет заготовленную фразу, которая позволяет избежать ответственности.

Отсутствие четкой картины мира, нет целостности мышления. Такие мужчины часто становятся адептами каких-нибудь движений, где всем управляет сильная личность. Которая дает им четкие критерии, понятия, идеи.

Неспособность распоряжаться финансами

У такого мужчины нет накоплений, стартового капитала, вложений. В основном такие люди имеют множество долгов и кредитов, также им свойственны импульсивные покупки. Соответственно нет умения накапливать, и человек не имеет возможности проявиться в тех случаях, когда наступают форс-мажорные обстоятельства.

Импульсивность

Незрелый мужчина импульсивен, непредсказуем в отношениях. На протяжении всех отношений он будет держать вас на расстоянии, закрываться. Он сознательно держит отношения на поверхностном уровне.

Уход от проблем

Такой мужчина будет уходить от проблем, когда услышит просьбу о помощи. Его не будет рядом все то время, пока вы решаете свои проблемы. Но как только все разрешится, то он сразу появится. Он не готов делить с женщиной сложности, переживания на моральном уровне. Человек в силу своей незрелости и отсутствия стратегического мышления не понимает, что он может оказаться в такой же ситуации, и ему тоже может потребоваться помощь. Отношения — это взаимопомощь.

Отсутствие компромиссов

Когда мужчина не способен слушать позицию своего оппонента, доносить свою позицию, находить компромисс. Либо все будет как хочет он, либо он будет игнорировать женщину. Такие люди всегда защищаются. Во время защиты способны переходить на грубость, хамство.

Избегание ответственности

Когда мужчина не понимает, что его партнер может испытывать какие-либо трудности. Зрелый мужчина относится к таким моментам с пониманием и берет всю ответственность на себя. Незрелый мужчина в такой период начинает отстраняться, избегать проблем, не признавать своей вины.

Обидчивость

Незрелые мужчины склонны к злопамятству, часто обижаются. Он не способен прояснять отношения. Обидевшись, предпочитает манипуляции, избегание.

Слишком близкая связь с родителями

Слишком близкие отношения мужчины с родителями говорит о том, что связь между ними не разорвана. Есть ряд возрастных периодов, когда происходит сепарация ребенка от матери, в основном в подростковом возрасте. Если она не случилась по достижению зрелого возраста, то уже не случится. Это чревато тем, что пока мужчина не пройдет сепарацию, он не способен к зрелым отношениям с женщиной. Мужчина будет подсознательно стремиться к тому, чтобы женщина заменила ему маму.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2501571518233578393

А вы знали об этом?

Самым позорным поражением русских войск за всю историю была Клушинская битва в 1610 году - сражение близь деревни Клушино, в котором русские войска потерпели унизительное поражение, имея сильное численное преимущество.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43085295917)

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Свободная продажа наркотиков в СССР (https://otari.mirtesen.ru/blog/43097881415/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!