Зачем Жуков в 1941 году приказал расстреливать семьи сдавшихся в плен

Свыше 4 млн. (по некоторым данным – до 5,75 млн.) советских бойцов попало в немецкий плен во время Великой Отечественной войны. Основная масса пленных приходится на катастрофическое для РККА начало войны. Естественно, что советское командование не могло не ввести репрессивных мер и угроз, которые должны были прекратить эту практику.



Репрессии против семей военнопленных

С такой проблемой, правда, в меньшем масштабе, столкнулась ещё Российская империя во время Первой мировой войны. В ходе летнего отступления 1915 года командующий 8-й армией генерал Брусилов, например, ввёл заградительные отряды, предписав им открывать огонь на уничтожение по сдающимся в плен.

А штаб Верховного Главнокомандующего представил на утверждение Николаю II две меры. По одной из них, семьи добровольно сдавшихся в плен лишались казённого пособия, выделяемого семьям военнослужащих за взятого в армию кормильца. По другой, такие пленные, по окончании войны, подлежали вечной ссылке в Сибирь на поселение.

Впрочем, всё это осталось угрозами. Катастрофы, переживавшиеся Красной Армией в 1941 году, были несравненно тяжелее. И репрессии за сдачу в плен были уже реальными. 16 августа 1941 года за подписями Сталина, Молотова, Будённого, Ворошилова, Тимошенко, Шапошникова и Жукова вышел приказ Ставки ВГК No 270. Согласно ему, подлежали аресту семьи командиров и политработников, оказавшихся в плену. Семьи рядовых красноармейцев, сдавшихся в плен, лишались государственного пайка. По воинским частям, сдающимся в плен, предписывалось открывать огонь из всех видов оружия.

На сей раз это были не пустые слова. Отдельные военачальники, как обычно, шли дальше в своей «решимости». Генерал армии Георгий Жуков, будучи командующим Ленинградским фронтом, 28 сентября 1941 года отдал приказ No 4976. По нему, подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен, а по возвращении из плена солдат ждала такая же участь. Такими же мерками Жуков руководствовался на всех постах.

К счастью, проведение такого приказа в жизнь на других фронтах зависело не от него одного. Но показательна обещанная полководцем кара – расстрел жены и детей (!) пленного красноармейца своей «родной» советской властью! Приказ Сталина за No 227 от 28 июля 1942 года, называемый обычно «Ни шагу назад!» и часто цитируемый в литературе, представлял собой, на самом деле, смягчение, а главное – правовое упорядочение борьбы с дезертирством и сдачей в плен по сравнению с приказом от 16 августа 1941 года. Потому что тот оставлял широкий простор для произвола в трактовке «пораженческих» явлений и в их пресечении.



Провоцирование немцев на жестокости

О такой мере, как провоцирование немцев на жестокости в отношении советских военнопленных у нас не было принято говорить десятилетиями. Не любят вспоминать про это и сейчас. Но «на войне как на войне», и, при множестве фактов массового уничтожения советских военнопленных немецкими военными, встречаются отдельные факты расправ над немецкими пленными в первый год войны со стороны советских военных, а особенно – чинов НКВД.

В июле 1941 года немцы, войдя в Николаев, обнаружили там несколько заживо сожжённых своих пленных. В отместку немцы тут же расстреляли четыреста советских военнопленных. В октябре 1941 года в подвале Таганрогского УВД немцы нашли трупы своих солдат со следами зверских пыток. В качестве ответной меры были расстреляны около 4000 пленных советских солдат.

Командующий 11-й армией генерал Эрих Манштейн писал о массовых жестоких убийствах раненых немецких солдат, оставленных в госпиталях при занятии части Крыма Красной Армией в декабре 1941 года. Можно списать это на попытку самого Манштейна оправдать зверства собственных подчинённых. Тем более, что по окончании войны Манштейн был, и справедливо, приговорён к 18 годам тюрьмы за военные преступления в Крыму (правда, выпущен властями ФРГ через полтора года «по состоянию здоровья»).

Однако в данном случае действительно имело место распоряжение начальника Главного политического управления РККА Льва Мехлиса, бывшего на тот момент представителем Ставки на Крымском фронте: «Фашистских пленных я приказываю кончать». Историк Борис Соколов считает, что в тот период убийства немецких пленных были намеренным шагом, рассчитанным на массовые расправы немцев над советскими военнопленными. Это, по убеждению Сталина и его подручных, должно было отвратить большую часть красноармейцев от сдачи в плен.



Перегнули палку

В репрессиях и угрозах репрессиями против своих пленных советское командование явно перегнуло палку и добилось обратного эффекта. Описан такой случай осенью 1941 года, когда временный лагерь для недавно сдавшихся в плен красноармейцев был оборудован в десятке километров от линии фронта. В это время советские войска на этом участке произвели контрудар, и немцам было приказано отступить на новые позиции. Охрана тоже покинула лагерь, который оказался на нейтральной полосе.

Вслед за этим немцы увидели большую группу направлявшихся к ним советских военнопленных из этого лагеря. Пленные просили пропустить их через позиции и оборудовать новый лагерь. Переходить же к своим красноармейцы опасались из-за угрозы расстрела. Даже коренной перелом в ходе войны не изжил массовых сдач красноармейцев в плен, хотя и сделал их намного более редкими. Добровольные перебежки к врагу происходили до последних месяцев войны.

Ярослав Бутаков

Источник : https://russian7.ru/post/zachem-zhukov-v-1941-godu-prikazal-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально, но в начале войны сдача в плен красноармейцев приняла такой размах, что Сталин был вынужден одобрить, предложенную сотрудниками СМЕРШа, операцию под кодовым названием «Измена Родине».Суть операции заключалась в том, чтобы, приблизившись с поднятыми руками к немецким окопам якобы для сдачи в плен, специально подготовленные «мнимые перебежчики» забрасывали гитлеровцев гранатами. После нескольких подобных обстрелов гранатами немцы перестали принимать подозрительные группы перебежчиков, расстреливая их на месте !

Кроме того, не надо также забывать, что жестокое и безнравственное советское руководство бросило на произвол судьбы миллионы красноармейцев, оказавшихся в немецком плену. Константин Богуславский, изучая переписку касающуюся отношений Советского Союза и Международного Красного Креста, раскрыл шокирующую правду о том, что Сталин не только не интересовался судьбой военнопленных красноармейцев, но и препятствовал попыткам иностранных государств облегчить их участь, чтобы предотвратить этим преднамеренную массовую сдачу в плен !

Как ни странно, но Сталин игнорировал предложения о помощи своим пленным даже во время войны с Финляндией, когда вообще не было массовой сдачи красноармейцев в плен как в 1941 году!И разве не кощунственны его слова «У нас пленных нет, есть только предатели!» и поэтому для всех сдавшихся в плен красноармейцев на Родине существовал один приговор – смерть. Однако, придерживаясь подобной тактики, Сталин ,действительно, перегнул палку и добился обратного эффекта, поскольку во время отступления немцев многие советские пленные, чтобы не быть расстрелянными сталинскими палачами , умоляли немцев взять их собой и зачислить в их ряды !

Как не парадоксально, но Советский Союз, к сожалению, оказался фактически единственной варварской страной, отказавшейся от сотрудничества с Международным Комитетом Красного Креста и не подписавшей Женевскую конвенцию о военнопленных !

Однозначно в истории России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.

Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима. И разве ,например, чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу?

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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