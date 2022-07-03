9 причин, почему любовные отношения не приводят к браку

Многочисленные психологические исследования со всего мира подтверждают тот факт, что молодые люди и девушки часто вступают в отношения, но при этом не торопятся доводить их до свадебной церемонии.

Понятие «гражданский брак» все прочнее входит в обиход. И даже родители, воспитанные на ценностях семьи и брака, все чаще поддерживают решение своих детей повременить со свадьбой. Каковы же основные причины такой тенденции?

Отношения без брака — это норма?

Если в прошлом веке девушки стремились выйти замуж до 22-25 лет, то сейчас многие женщины за 30 не особенно переживают из-за отсутствия штампа в паспорте. А большинство молодых людей и вовсе не торопятся вести свою избранницу под венец раньше 35-40 лет. Кроме того, все больше пар намеренно и обоюдно не хотят узаконивать свои отношения. Нередко даже рождение ребенка не становится весомой причиной для похода в ЗАГС.

В некоторых странах (к примеру, во Франции) людям, не желающим официально регистрировать свои отношения, предусмотрена особая форма брака — «гражданское партнерство». Это что-то среднее между обычным оформлением брака и незарегистрированными отношениями. В России для не расписанных в ЗАГСе пар тоже предусмотрены особые юридические права и обязанности.

Государство не в силах бороться с новой тенденцией и начинает под нее подстраиваться.

Но почему такие неразрывно связанные между собой понятия, как любовь и брак, теперь практически независимы друг от друга? И почему любовные отношения не приводят пару в ЗАГС? Тому есть множество причин, раскроем лишь некоторые из них:

1. Социально-экономические проблемы

Рождаемость и благополучие населения напрямую зависит от его социально-экономической защищенности. Наша страна, да и мир в целом в последние годы то и дело переживают экономические кризисы. Это не может не сказаться на социальной сфере и личных отношениях людей. Молодым парам все сложнее обзавестись собственным жильем, найти работу, обеспечить себя финансами для создания семьи, рождения ребенка. Немало влюбленных вынуждены жить вместе с родителями одного из партнеров, что становится непростым испытанием, которое нередко рушит отношения молодых.

2. Юридические вопросы

Они тесно связаны с финансовыми вопросами пары. Некоторые влюбленные не женятся потому, что вступление в брак лишит их государственной поддержки или, наоборот, обременит их различными юридическими ответственностями. Ситуации бывают разные, но в большинстве случаев краеугольным камнем становится материальный вопрос. К примеру, некоторые люди часто не регистрируют отношения из-за страха потерять часть нажитого имущества после развода.

3. Страх повторить ошибку родителей

Не менее существенным барьером перед вступлением в брак может стать неудачный опыт родителей. Если, поженившись, вместо счастливой семейной жизни они обрели лишь страдания и слезы из-за непонимания и неуважения друг к другу, то вряд ли их повзрослевшие дети будут спешить с собственной свадьбой. Родители, находящиеся в разводе и разочаровавшиеся в семейных узах, нередко сами пропагандируют своим детям жизнь без вступления в брак. Даже если дети не согласны с позицией своих пап и мам, к узакониванию отношений они будут подходить крайне осторожно, и для принятия окончательного решения им потребуется более длительное время.

4. Болезненный опыт прошлого

Еще одна категория людей, которые не спешат оформлять официальные отношения со своей второй половинкой — те, у кого за плечами есть свой неудачный опыт брака или длительной связи с партнером. При завязывании новых отношений такие люди не хотят спешить и подвергать себя риску снова пережить неудачу.

5. Мечта о красивой свадьбе

Иногда влюбленные не торопятся идти в ЗАГС, желая накопить денег на свадьбу мечты. Популяризация свадебных торжеств обеспеченных людей и знаменитостей в современном обществе влияет на решение пар устроить незабываемую роскошную церемонию. И для осуществления этой мечты они готовы ждать многие годы. Особенно грезят о красивой и дорогой свадьбе представительницы прекрасной половины человечества. По статистике, мужчин процесс церемонии волнует меньше.

6. Получение образования

С детства родители прививают своим детям мысль, что без хорошего образования достойной работы не найти, а следовательно, не будет и благополучной жизни. Неудивительно, что получение образования может стать серьезной причиной, по которой пары откладывают свадьбу до лучших времен. Так называемые «вечные» студенты, которые учебе посвящают практически всю жизнь, и вовсе не задумываются об официальных отношениях. Брак им только мешает. Немало и тех студентов, кому до окончания обучения не разрешают пожениться родители.

7. Карьера

Построение карьеры — еще один камень преткновения, мешающий отправиться в ЗАГС. В большей степени обретение достойной работы волнует мужчин, поскольку чаще всего именно они становятся в семье основными добытчиками. Особенно тяжело решиться на регистрацию отношений карьеристам, которым сложно остановиться, даже достигнув серьезных высот в своей профессии. В некоторых случаях условия делового контракта (к примеру, у моделей или актеров) запрещают оформлять официальные отношения и рожать ребенка.

8. Рождение ребенка

По сути, апогей отношений двух любящих сердец — это рождение ребенка. Но часто такая перспектива пугает влюбленных, которые, на их взгляд, еще не готовы к роли родителей. Ведь рождение ребенка предполагает большую ответственность и немалые финансовые траты. Даже если у пары нет материальных проблем, то часто она не готова к такому важному событию психологически. Многие влюбленные не решаются узаконивать отношения вплоть до рождения ребенка.

9. Страх потерять романтику

Стереотип о том, что быт «съедает» романтику и любовь, прочно обосновался в сознании многих людей. Иногда именно этот фактор мешает влюбленным решиться на ответственный шаг. Они боятся, что вместе со штампом в паспорте они потеряют нежные чувства и романтику в их отношениях. Нередко неумение вести хозяйство становится серьезной преградой для развития отношений и причиной разлада многих пар.

Несмотря на все проблемы, настоящая любовь может выдержать многие испытания. Важно с детства прививать ребенку ценности семьи и брака, воспитывать в нем чувства взаимоуважения и ответственности, учить его любить, заботиться и думать не только о себе, но и о других.

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А вы знали об этом?

Индии Законом об охране дикой природы от 1972 года правительство запретило заклинателям владеть змеями (особенно королевскими кобрами) по любым профессиональным причинам. В последние десятилетия был принят еще один закон, полностью искоренивший эту практику. Тем не менее, стереотип сохраняется.

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