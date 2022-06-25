Дружба с бывшим как признак психического расстройства

Мы живем в мире, где изо дня в день нам пытаются доказать — дружба с экс-партнерами это не просто нормально, а хорошо, цивилизованно, прогрессивно. Но вот психологи считают иначе. И у них есть на то основания.

Как правило, расставаясь с бывшими возлюбленными, мы клятвенно обещаем себе оставаться в хороших отношениях, поддерживать связь, не теряться, приходить на помощь. Да и вообще при разрыве отношений, если конечно, это не скандал сопровождающийся битьем посуды и выброшенными с балкона вещами, мы честно собираемся остаться друзьями и… перестаем общаться вообще. Оказывается, прервать отношения, потеряться, пусть даже и с самыми теплыми чувствами друг к другу, это нормально. Мы уже все сказали, все выяснили и буквально за несколько мгновений стали чужими друг другу.

Несколько лет назад ученые новозеландского клинического центра и вовсе заявили, что дружбу с бывшими возлюбленными поддерживают только люди с психическими проблемами. В исследовании ученых приняли участие 850 добровольцев. Специалисты задали им ряд подробных вопросов об их предыдущих отношениях. В частности респондентам предстояло рассказать о причинах расставания и о контактах с бывшим партнером уже после разрыва. Досконально изучив поведение каждого из опрошенных, специалисты выяснили — теплые, дружеские отношения с экс-партнерами поддерживают лишь люди, страдающие разного рода психическими отклонениями.

Женщина хочет дружить с бывшим, потому что все еще надеется. Мужчина ─ потому что надеется на секс.

Любопытный факт: скрытые мотивы, по которым люди хотят оставаться друзьями с бывшими, у мужчин и женщин отличаются кардинально. Если женщина, желающая «дружить», как правило, не в состоянии осознать, что роман окончен и пора двигаться дальше, то мужчина смотрит на ситуацию без иллюзий, и друзьями хочет остаться исключительно ради удовлетворения своих сексуальных потребностей. Так что обнадеживаться не стоит — такая дружба в сочетании с половым контактом может затянуться на годы, а никаких качественных изменений за этим так и не последует.

В распаде отношений всегда виноваты двое, эта истина стара как мир, так что нет ничего удивительно, что после трагического (или не очень) финала, поддерживать отношения нет никакого желания, даже при условии, что вы немедленно не бросаетесь в следующий роман.

Специалисты утверждают, что с наибольшей осторожностью относиться нужно как раз к тем, кто настаивает на сохранении дружеской связи. Тем паче — сексуальной.

Рвение мужчины превратиться в вашу «подружку», максимально сократить и без того крошечную дистанцию — признак нарциссизма, и даже если сейчас вы снисходительно улыбнулись, мол, у нас каждый второй — нарцисс, задумайтесь: нарциссизм это вполне реальное психическое отклонение, никак не связанное с излишней самоуверенностью или потребностью всегда и везде выглядеть на все сто. Такое понятие как нарциссизм впервые в психологию ввел Зигмунд Фрейд. Один из главных признаком нарциссизма — ярко выраженное чувство собственничества: Расстаться? Отпустить? Как это, это же мое! Согласитесь, не слишком приятно полностью принадлежать кому-то, мы все-таки в свободной стране живем.

Другой вариант: ваш бывший ─ психопат. Да-да, такое тоже случается, некоторых отклонений можно и не заметить, а если сомнения все-таки возникнут у вас в голове, вы их тут же отбросите прочь, списав странное поведение вашего партнера на излишнюю эмоциональность. А меж тем психопаты тоже собственники, правда, в отличие от нарциссов, их чувство собственничества вполне уживается с болезненной привязанностью ко второй половинке, необоснованной ревностью, припадками агрессии или приступами уныния, так что, скорее всего, соглашаясь на дружбу с психопатом, вы обрекаете себя на бесконечные истерики, которые со временем будут только учащаться. Кроме того, нередко бывшие партнеры ищут возможность получить от нас хоть какую-то выгоду, иными словами — уж если не сложилось с любовью, надо «стрясти» все остальное, в том числе, кстати, и секс.

С женщинами слегка иначе. Так уж устроена психика многих из нас, что порой мужчинам довольно трудно отличить — просто ли дама является обладательницей несносного и капризного характера, или у нее действительно неполадки с головой. Зачастую наша потребность в дружбе с бывшими является следствием глубокой эмоциональной привязанности. Мы, особенно, если наши чувства, в отличие от чувств партнера, еще не угасли, с радостью готовы принять новые правила «теперь мы дружим» по одной единственной причине: нам кажется, будто, если экс-бойфренд останется в поле нашего зрения, рано или поздно он вернется. Это не так, в особенности, если «человек напротив» нежных чувств к вам давно не питает, со временем дружеская связь попросту начнет раздражать его, отношения все-таки прекратятся окончательно, а вам придется ещё долгое время лечиться от депрессии. Самый легкий способ забыть того, кого вы все еще любите — бежать, по возможности быстро и далеко.

И все-таки, даже учитывая исследования ученых, не следует думать, что ваш мужчина, попадая в разряд бывших, тут же становится смертельно опасным, отнюдь, ваш экс не становится маньяком, но держать ухо в остро все-таки было бы неплохо, в конце концов, кому из нас хочется быть использованным, обиженным, брошенным? А теплые отношения — почему бы и нет? В конце концов, мы живем в цивилизованном мире, культурно расставаться нынче в моде, особенно если вас связывали не просто романтические отношения, а годы брака или даже дети.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2506652852446562999

А вы знали об этом?

Самое сухое место на Земле находится в Антарктиде. Это место называется Сухие долины, и оно не видело никаких дождей почти 2 миллиона лет. Чистый прирост воды в этом регионе равен нулю. Озеро Бонни в Сухих долинах постоянно покрыто льдом толщиной от 3 до 5 метров, а вокруг этого озера обнаружены мумифицированные тела тюленей. Коровы повсеместно известны как мирные домашние животные. Поэтому такие слова, как «агрессивный» или «смертоносный зверь», используются для обозначения тигров, быков, крокодилов или акул, но никогда для коров. Однако данные показывают, что каждый год людей, убитых коровами, гораздо больше, чем убитых акулами. В июле 2006 года акулы напали на 5 человек за 12 дней, и четверо из них погибли. В 2009 году такое же количество людей было убито коровами только в Великобритании.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43020728578)

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