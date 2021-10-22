5 женских поступков, после которых стоит прекращать отношения: мнение мужчин

Что может стать барьером на пути построения отношений? Мужчины из разных стран рассказали о своих чувствах и причинах, которые побудили их к решению расстаться. Истории комментирует психоаналитик.

Манипуляция слезами

«В начале наших отношений я потерял голову — готов был сделать для нее все и не задумываясь, — признается Мэтью (Англия). — Довольно скоро столкнулся с тем, что при малейшем несогласии в ход шло главное оружие — слезы.

Я не мог перед этим устоять. И вот уже мы шли знакомиться с людьми, которые мне неинтересны, или отправлялись на дачу к ее родственникам. Свободные дни планировали так, как хочет исключительно она. Мне тяжело видеть ее слезы. Особенно когда это происходило на людях — она обожала устроить сцену в ресторане, и я чувствовал себя ничтожеством, который мучает женщину у всех на глазах».

«Это нормально, когда женщина позволяет себе быть с мужчиной слабой и ожидает от него поддержки, — считает Николай (Россия). — Если это обоснованно и случилось что-то серьезное, долг мужчины — быть рядом и защитить ее. Однако моя девушка из всего устраивала настоящее шоу.

Любое незначительное происшествие, малейшая трудность рождали испуг, и она со слезами передоверяла решения мне.

Жалобы посторонним

Получалось, что я общаюсь не со взрослым человеком, а с инфантильным ребенком. Что будет, если со мной случится что-то серьезное и самому понадобится помощь?»

«Как только мы ссорились, а разногласия ведь неизбежны в каждой паре, она тут же звонила группе поддержки, — маме, сестре, подругам, — и обо всем рассказывала, — говорит Андрей (Казахстан). — В результате мы мирились, а я оставался, как говорится, на скамейке подлецов.

В конце концов мне надоело быть тем, кто всегда виноват и обижает «бедную девочку». И до сих пор от общих знакомых я узнаю то, что должно было оставаться между нами».

«Ничего не хотел в наших отношениях менять, кроме одного: она слишком многим делилась со своими родственниками — кузинами и сестрой, — рассказывает Франсуа (Франция). — И когда мы встречались за общим столом на семейных праздниках, чувствовал себя от их взглядов неловко.

Ничего не имею против этих людей, но мне неприятно, что кто-то еще знает о подробностях моей личной жизни. И расстались мы во многом из-за того, что ее сестра настроила против меня».

Игнорирование

«Я, конечно, как любой человек, бываю не прав и могу обидеть, — признается Саймон (Канада). — Такое было, когда я грубовато пошутил в отношении ее друзей. Она перестала в тот вечер со мной общаться. На следующий день позвонил, чтобы извиниться, она не брала трубку.

Только через пару дней удалось встретиться и помириться. Я не ожидал, что это станет ее обычной реакцией — просто исчезнуть. Сообщения и звонки игнорировала. В конце концов из-за этого мы расстались».

«Она прекрасно умела играть на моих чувствах, — вспоминает Марк (США). — Если что-то не устраивало, моментально отправляла в игнор. Это означало — давай-ка, завоевывай меня, играй по моим правилам, ищи встречи любыми путями. Сначала это работало. Я заваливал ее сообщениями. Отправлял букеты с записками. Только так она могла снизойти и что-то мне ответить.

Мы начинали общаться до следующей ее обиды. Я тяжело это переживал, даже прикладывался к алкоголю, и в конце концов пошел к психологу. И только так понял — это лишь игра, чтобы я подтверждал ей собственную значимость. Никакой диалог в этом случае невозможен. Это стало для меня хорошим уроком на будущее».

Меркантильность

«Разумеется, приятно радовать любимую девушку цветами, подарками и сюрпризами, если это идет от души. Но вот когда она уверена: мужчина ей обязан, — это отбивает всякое желание к продолжению отношений, — считает Артем (Россия). — Я ничего никому не обязан.

Женщины сейчас точно так же работают и прекрасно зарабатывают. Более того, везде трубят о партнерстве и равенстве, когда дело касается карьеры или распределения ролей в домашнем хозяйстве. Почему же тогда один из равных партнеров обязан по требованию другого материально вкладываться?»

«У меня свой, хорошо налаженный бизнес, и я многое могу себе позволить, — говорит Клаудио (Германия). — Чувствовал, что по мере того, как выхожу на новый финансовый уровень, все больше привлекаю девушек, которых называю «счетчиками». Они безошибочно определяют твой статус. Это сразу отвращает.

И все эти разговоры о том, что поиск более успешного мужчины заложен в генах женщины, она ищет гарантию защиты для себя и будущего ребенка — придумали сами хищницы. Мужчина защищает женщину не банковским счетом, а другими качествами, и если она не в состоянии это оценить — зачем мне такая женщина?»

Ультиматум

«Худшее, что может навсегда разрушить отношения, — это жесткие ультиматумы, — признается Вадим (Эстония). — Не знаю, почему считается, что женщины более склонны к обсуждению проблем и компромиссам. На самом деле они любят ставить тебя перед фактом: или твое хобби (у меня это занятие спортом), или я. Однако даже если вы выполните все ее требования, нет никакой гарантии, что она не продолжит манипуляции».

«Любимый аргумент моей бывшей: раз ты этого не делаешь, значит, недостаточно меня любишь. Но я не хочу, чтобы меня оценивали как дрессированного зверька, успешно ли он прыгает на задних лапах! — говорит Александр. — Почему я все время должен выбирать и чувствовать себя в позиции провинившегося? Из-за этого мы развелись. Теперь, когда слышу повелительные нотки, всегда задумываюсь: ту ли я женщину выбрал».

«Претензии к партнеру часто связаны с собственными теневыми качествами»

Лев Хегай, юнгианский аналитик

В близости партнеров всегда оживают сценарии детско-родительских отношений — той первой, значимой для нас связи. И обиды любимой женщины, выражающиеся в слезах или игнорировании, часто оказываются не просто методами ее давления и манипуляции. В отношениях мы неизбежно доверяем партнеру свои слабые, раненые стороны.

Приходится стать для другого достаточно хорошей родительской фигурой, которой ему, возможно, не хватало в детстве. Это нормально. Задача при этом — не переложить полностью груз эмоциональных проблем на плечи партнера, а благодаря атмосфере любви и принятия сделать шаги в собственном внутреннем развитии, то есть вырасти из своих детских травм.

Тогда в паре постепенно будет меньше ощущения использования друг друга и больше понимания. Однако для этого важно не обвинять, а сделать шаг навстречу. Возможно, эти мужчины не готовы работать над отношениями и терпеть сложности. Некоторые относятся к партнеру потребительски и готовы при первом неудовольствии возвращать «товар».

Многие не могут понять, что их претензии к партнеру часто связаны с проекцией собственных теневых качеств, будь то чрезмерная эмоциональность, обидчивость, зависимость от родственников и друзей, меркантильность. Близкие отношения всегда высвечивают собственные проблемы, и нужно быть готовым с ними разбираться.

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