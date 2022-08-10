Почему для московских царей так была важна шапка Мономаха и откуда она взялась на самом деле

Если заводить разговор о шапке Мономаха, то начинать надо именно с того, откуда она взялась у московских великих князей. Что на самом деле через века, войны и тысячи километров оказалась в небольшом городе Владимирского великого княжения прямо от великого князя Владимира Мономаха?!

А мы на самом деле точно и не знаем. Мы только можем говорить о том, что шапка имеет типично золотоордынскую форму и создана, скорее всего, в начале XIV века. Собственно, примерно с этого момента она и появляется в завещаниях московских князей, а именно – в сохранившихся бумагах Ивана Калиты.

В завещании этого князя, который первым определился, что он займется развитием именно Москвы, а не столичного Владимира упомянута «золотая шапка». Откуда у самого Калиты взялся этот головной убор – большой вопрос. Предположительно – это подарок золотоордынского хана Узбека своему верному подручнику, обеспечившему бесперебойное поступление налогов из Великого княжества Владимирского в столицу без лишних усилий со стороны татар.

Есть и мнение, что изначально эта шапка вообще была женским головным убором и принадлежала Кончаке – сестре хана Узбека и жене московского князя Юрия Даниловича. Судьба Кончаки оказалась печальной, Юрий Дмитриевич тоже не зажился. А шапка осталась в Москве, у его младшего брата, который потом передал ее своему сыну Симеону Гордому:

«….А из одежд моих сыну моему Семену кожух красный жемчужный, шапку золотую; а сыну моему Ивану — кожух желтого шелка с жемчугом, епанчу большую с оплечьями; моему сыну Андрею — бугай (верхняя одежда) соболий с наплечниками, с крупным жемчугом, с драгоценными камнями, суконную одежду с оплечьями….»

И во всех последующих завещаниях московских князей эта «шапка золотая» также регулярно повторяется, переходя к старшему в роду. И даже в кровавой кутерьме борьбы Василия Темного и Дмитрия Шемяки она не затерялась.

В 1498 году Иван III решил определиться со своим наследником и благословил на великое княжение внука Дмитрия, так как старшего сына Ивана Ивановича к тому моменту не стало. Сохранилось упоминание об этом событии:

«Князь великий Иван Васильевич всеа Русии... пожаловал великим княжением внука своего князя Дмитрея Ивановича… возложиша на него бармы Манамаховы и шапку…»

Правда, в итоге в «Игре престолов» победил не Дмитрий-внук, а Василий Иванович – сын Ивана III от второй жены – гречанки Софьи Палеолог. Что и как там получилось, нам остается только додумывать, сточки летописей слишком сухи и не объясняют, почему Иван III сначала сделал внука своим соправителем, а потом отправил его в темницу. Интересно, что о том, что Василий III был венчан на великое княжение также как и его племянник у нас сведений нет.

Но именно в это время «шапка золотая» из описаний сокровищ московских князей исчезает, зато появляется «шапка Мономахова». А зачем московским князьям был нужен именно этот князь? Да потому что он был сыном гречанки из рода Мономахов. Нет, скорее всего, не дочери византийского императора, тогда мы бы знали ее имя – а оно не упоминается не в летописях, ни в византийских документах. Возможно, какой-то родственнице Константина Мономаха, ставшего императором благодаря женитьбе на императрице Зое.

Московские князья всегда считали Владимира Мономаха одним из важнейших своих предков. Чему тут удивляться, ведь Владимир Всеволодович на самом деле – один из самых знаменитых древнерусских князей. Правда, Мономахом его стали звать в летописях только примерно во времена Ивана III. Тогда же появилось и «послание о Мономаховом венце» - рассказ о том, как Владимиру Всеволодовичу передали царские регалии Константина Мономаха. Правда, этого базилевса не стало, когда Владимиру Всеволодовичу исполнилось целых два года. Но кого беспокоят такие тонкости.

Ведь к тому моменту, когда в Москве на троне оказался Иван III, Константинополь захватили турки. А Москва все более усиливалась и стала претенденткой на роль наследницы Византии, по крайней мере, в культурном плане – как центр православия. О претензиях на сам Царьград в те времена говорить еще было рано, об этом заговорят века через три. И наличие регалии, попавшей к московским князьям из Византии как к потомкам Владимира Мономаха, наглядно говорило об амбициях и претензиях усиливавшегося государства.

Ну и кроме того, в то время в Европах вообще было модно давать коронационным регалиям имена каких-то героев или знаменитых королей. Желательно святых. Император Священной Римской империи использовал для коронации «подлинные» регалии самого Карла Великого. А Иван III и его потомки, находившиеся в постоянных контактах с Священной Римской империей чем были хуже?! Вот они свои регалии тоже и назвали по имени далекого знаменитого предка.

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А вы знали об этом?

В ноябре 1958 года Хрущев получил докладную записку из МВД, в которой говорилось, что, согласно оперативным данным, в Казани прошла сходка воров в законе, на которой было решено совершить убийство популярного актера Марка Бернеса. Благодаря отпечаткам пальцев довольно быстро удалось установить автора – это оказалась… заслуженная артистка РСФСР Лидия Русланова, которая поведала, что от бывшей сокамерницы Валентины Назаровой она узнала, что жизнь Бернеса была проиграна в карты одним из рецидивистов. Вскоре оперативникам удалось задержать этого рецидивиста по кличке Бурлак (настоящая фамилия его была Бурляев).Несмотря на то , что Бернес был чрезвычайно популярен в криминальном мире после ролей в «Заключенных» и «Двух бойцах», однако уголовникам не понравилось, что он в фильмы «Дело № 306» сыграл комиссара милиции,а в фильие «Ночной патруль» снялся в роли старого вора Огонька, завязавшего с преступным миром. Это и не понравилось уголовникам и поэтому персонаж Бернеса в «Ночном патруле» был зачислен ими в законе в разряд «сук» и подлежал смерти!

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