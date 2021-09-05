Зачем в Москве построили семь одинаковых высоток?

«Сталинский ампир» — часть уникального советского архитектурного стиля. В нём одновременно сочетаются помпезность и роскошь барокко, монументальность и простые линии. «Семь сестёр» — яркий пример лучшего проявления «сталинского ампира».

Изначально планировалось построить не семь, а восемь грандиозных высоток. Все они должны были стать частями единого проекта, в центре которого планировалось построить самое высокое в мире здание.

Главное здание МГУ

Величественный «сталинский ампир»

Основания высоток торжественно заложили в один день в 1947 году. Однако эта закладка — далеко не первая попытка воплощения в жизнь масштабного проекта. «Сестёр» начали строить ещё до войны, в 1937 году. Однако начавшаяся Великая Отечественная война поставила крест на проекте: камни и сталь высоток пустили на строительство заграждений.

Изначально планировалось построить восемь высоток, но последнюю не успели возвести. Возведение «сестры» в Зарядье отменили, потому что внезапно умер Иосиф Сталин. После кончины вождя от первоначального проекта отказались.

Проект высоток на панораме Москвы:

1 — здание МГУ

2 — гостиница «Украина»

3 — жилое здание на Кудринской площади

4 — здание МИД СССР

5 — Дворец Советов (не построен)

6 — административное здание в Зарядье (не построено)

7 — гостиница «Ленинградская»

8 — административно-жилое здание на пл.

Строительство сталинских высоток

Красных Ворот9 — жилое здание на Котельнической набережной

Высотки прозвали сёстрами, так как по задумке они должны были стоять парами. Таким образом каждая имела одну копию. В центре ансамбля из четырёх пар планировали построить Дворец Советов с фигурой Ленина на вершине. Вместе со стометровым памятником высота Дворца достигла бы 420 метров. На тот момент выше зданий в мире не существовало.

Проект Дворца советов Проект Дворца советов

Считается, что сталинские высотки и небоскрёбы в США имеют одинаковый стиль. Сталин планировал создать здания на основе американской архитектуры и превзойти иностранных гигантов. «Сёстры» возводились по принципу «пирамиды»: блоки, как кубики, собирались в виде лесенки. Это визуально увеличило высоту зданий.

Шпилей на «сёстрах» не было в первоначальном проекте Так, шпиль на здании Министерства иностранных дел появился почти случайно. Ходит легенда, что архитектор Михаил Минкус после кончины Сталина обращался к Хрущёву с просьбой убрать навершие. Однако Хрущёв отказал, подчеркнув, что шпиль будет демонстрировать промахи и ошибки красного вождя.

Жилой дом на Котельнической набережной Жилой дом на Котельнической набережной

Тайны сталинских высоток

«Сёстры» и сегодня выделяются на фоне общего архитектурного облика Москвы. Самая высокая «сестра» — здание МГУ. Первоначально здесь должен был располагаться не университет, а гостиница. Высота МГУ составляет 236 метров, а в основании здания находится 40 тонн стали. Кстати, фонтаны университета на самом деле являются наземной частью воздухозаборного комплекса. Под сквером размещается бетонная плита, которая эту систему накрывает.

Самая маленькая «сестра» — гостиница Ленинградская. Однако здание имеет роскошный интерьер. Внутри встречается и древнерусское зодчество, и храмовая архитектура. Внутреннее пространство украшено изображением Георгия Победоносца, коваными дверьми, хрустальными люстрами.

Гостиница «Ленинградская» Гостиница «Ленинградская»

Когда высотки строились, никто не сомневался, что под ними закладываются бункеры, которые будут соединены между собой. Бункеров не было, а вот бомбоубежища действительно построили. Под высоткой на Кудринской площади размещено самое обширное бомбоубещиже: оно больше основания здания.

По задумке Иосифа Сталина, восемь «сестёр» должны были обойти американские небоскрёбы по масштабности. Если бы проект с Дворцом Советов посередине не закрыли, Москва бы прославилась на весь мир самым высоким комплексом, воплощённым в стиле «сталинского ампира».

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