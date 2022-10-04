Зачем была создана царь-ванна в России?

Царь-пушка, Царь-колокол, Царь-ванна. Что лишнее? Ничего. Все эти гигантские вещи существуют в природе. Первые две находятся в столице. Последняя в Царском селе.

Интересно, что в Царь-ванне действительно нежился император. А сам Александр Сергеевич Пушкин сочинял про это стихи.

Про поэта и его строки еще вспомним. Начинать следует с того момента, когда ванны не было, не существовало в природе дворца, в котором разместили большую «посудину для купания монарших особ».

Фантазии Екатерины Великой

Началось всё именно с этой императрицы. Легенда гласит, что однажды Екатерина Вторая прогуливалась недалеко от Царского села. Настроение у императрицы было возвышенное, и в голову пришло спонтанное решение подарить земли своему любимому Григорию Потемкину.

Екатерина сообщила об этому своем желании кому надо. Формальности быстро уладили. Потемкин появился возле Царского села, осмотрел красивый лес, наведался в деревню Баболово, которую ему передала императрица. Нужно было внести небольшие коррективы в ландшафт.

Часть леса превратилась в лесопарк. На территории новых владений Потемкина появился небольшой деревянный дворец для свиданий. «Времянка».

Довольно быстро построили каменный дворец. Его особенностью было то, что он имел несколько входов-выходов.

Таким образом, свидания можно было организовывать и проводить абсолютно незаметно для посторонних глаз. Ванна во времена Екатерины еще не появилась во дворце.

Интересно: Григорий Потемкин потратил на возведение дворца и благоустройство территории немалые деньги – 15000 рублей. Понятно, что брал он их не из своего кармана. Баболовский дворец был возведен на средства налогоплательщиков.

Александровская ванна

Так можно назвать огромный предмет, появившийся во дворце в Баболово. Ведь это случилось при Александре Первом.

Но до появления ванны на территории дворца возник еще пруд. Его организовали очень просто: перегородили реку – и определенная территория была затоплена водой.

А в 1811 году начались работы по созданию огромной ванны. Делом занимался Самсон Суханов. За свою работу он получил 16000 рублей – то есть больше, чем потратил Потемкин на возведение дворца. Впрочем, времени прошло много, поэтому суммы были слегка неравнозначны.

Сразу укажу габариты ванны, чтобы понимать масштабы работ:

· диаметр – 5,33 метра;

· высота – 1,96 метра;

· масса – 48 тонн.

Царь-ванна была высечена из цельного куска Карельского гранита. На Адмиралтейских верфях изготовили чугунные поручни и лестницы. Самсон Суханов работал над ванной почти 7 лет. Как было указано, он начал трудиться в 1811 году и не прекращал этого делать даже на время Отечественной войны. Впрочем, здесь удивляться нечему. Ведь Царское село находится под Санкт-Петербургом. К этому городу французы не смогли подобраться. А работы были начаты еще до войны. Соответственно, бюджет уже был выделен. Поэтому не было никаких оснований для прекращения работ, как и не было препятствий к этому.

Эксплуатация

Чтобы принять ванну, нужно было залить в неё 800 ведер горячей воды и столько же – холодной.

Изначально пришлось еще разобрать стены дворца, чтобы ванна уместилась в центральном его помещении. Потом стены восстановили в других границах.

На два вопроса до сих пор сложно найти ответы:

1. Как доставляли огромный кусок камня в Царское село? Ведь никаких подъемных кранов и ничего подобного не было. В исторических документах о технике и особенностях доставки материала ничего не говорится.

2. Как сливали воду из ванны? В ней нет никаких сливных отверстий. Можно предположить, что жидкость вычерпывали или каким-то образом откачивали.

Что же касается непосредственно эксплуатации, то известно, что Александр Первый принимал эту ванну. И не один. Он был с красавицей Софьей Вельо. Александр Сергеевич Пушкин знал об этом романе. Поэтому и появились строки, которые были озаглавлены так: «На Баболовский дворец».

Интересные стихи получились у Александра Сергеевича. Довольно тонкие. В своих строках Пушкин называет Александра «российским Полубогом». К Софье он обращается просто: «Прекрасная».

Александр Сергеевич шутливо восхищается участью Вельо. Ведь она находится в таком положении, что у её ног сам Александр Первый, а у его ног – весь мир. Пушкин прямо указывает, что Софья Вельо покорила самого могущественного мужчину на Земле.

Что же до ванны, то её могли разрушить в свое время немцы. Были бомбежки. Но Царь-ванна устояла. Удивительно.

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А вы знали об этом?

В XV-XVI веках в Англии периодически вспыхивали эпидемии странной болезни. Основным симптомом недуга было обильное потоотделение. Этот странный недуг называли по-разному: «английский пот», «потливая горячка» и даже «стой, кавалер». Последнее наименование заболевание получило благодаря своему скорому течению. Бывало, что молодой человек, танцевавший на балу в 9 часов вечера, уже к полуночи был мертв. Первые же названия были обусловлены основным симптомом – повышенным потоотделением. Больной страдал от жара и озноба, за которыми следовали беспамятство и смерть.

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