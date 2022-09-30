Странные факты о браке королевы Елизаветы II

Быть замужем более 70 лет - это большое достижение, не говоря о том, что этот брак был в центре постоянного внимания всего мира. Прожив вместе несколько десятилетий, королева Елизавета II и принц Филипп показали миру, как крепка может быть любовь. Однако ни один брак не дается легко, и эта королевская пара определенно не исключение.

Королевская принадлежность усложняет ситуацию, и за эти годы появилось много странных фактов о королеве и принце. Итак, давайте подробнее рассмотрим некоторые странные факты, которые вы, возможно, не знали об этой паре.

1. Королева Елизавета и принц Филипп - родственники

Кто-то может не знать, что королева и принц на самом деле являются дальними родственниками. Будучи троюродными братом и сестрой, они познакомились, когда были детьми. Елизавете в то время было 13 лет, и она довольно быстро влюбилась в Филиппа после встречи с ним. В то время как Елизавета росла в состоятельной семье, у Филиппа был другой опыт взросления. Филип был воспитан как простолюдин, мыл посуду, топил котлы.

2. Родители Елизаветы не одобряли этот брак

Поначалу король Георг VI не одобрял выбор жениха своей дочери. Король был обеспокоен мнением британцев, когда дело дошло до того, что его дочь вышла замуж за греческого принца.

И не только семейное наследие Филиппа повлияло на мнение короля. Его раздражали громкий, неистовый смех Филиппа и его грубые, морские манеры. Но Елизавета смогла выйти замуж за человека, которого хотела. Они поженились, когда ей был 21 год.

3. Филиппу пришлось пойти на некоторые жертвы, чтобы жениться на Елизавете

Чтобы жениться на Елизавете, Филиппу пришлось внести некоторые изменения в свою жизнь.

Он должен был стать натурализованным гражданином Великобритании. Родители Елизаветы в то время не были в восторге от его семьи. Никому из членов его немецкой семьи не разрешили приехать на свадьбу. Сюда входили даже три сестры Филиппа, вышедшие замуж за немцев.

Вдобавок ко всему, король не хотел официально объявлять о помолвке своей дочери, пока ей не исполнится 21 год, поэтому принцессе Елизавете и Филиппу пришлось некоторое время хранить свои отношения в тайне, пока об этом не будет объявлено.

4. У пары всегда были смежные спальни

Когда пара переехала в Кларенс-хаус в 1949 году, у них были смежные спальни. Да, у них были отдельные свои спальни.

Целью была практичность. Двоюродная сестра королевской пары леди Памела Маунтбеттен поделилась аргументацией в пользу двух спален, сказав:

"Вы же не хотите, чтобы вас беспокоил храп, или кто-то болтал ногами. А когда вам комфортно, вы иногда можете поделиться своей комнатой. Приятно иметь возможность выбирать ".

5. Филипп не был коронован на церемонии коронации с королевой Елизаветой

Когда Елизавета официально стала королевой, это не означало, что ее муж тоже получил новый титул. На самом деле Филипп еще некоторое время оставался герцогом Эдинбургским после коронации Елизаветы в 1953 году.

Согласно Би-би-си, он посвятил себя ей на церемонии, сказав:

"Я, Филипп, герцог Эдинбургский, становлюсь вашим сеньором, человеком жизни и здоровья, и поклонения на земле; и веру, и истину я буду нести вам, чтобы жить и умереть, вопреки всем людям. Да поможет мне Бог ".

Только в 1957 году Филипп стал официальным принцем. Хотя есть только предположения о том, почему это изменение произошло много лет спустя. Были предположения, что смена титула стала способом ослабить напряженность в королевском браке.

6. Пара не держится за руки на публике

На протяжении многих лет королеву Елизавету и принца Филиппа видели вместе много, много раз на публике. Однако их никогда не видели держащимися за руки. Но это не означало, что между ними плохие отношения.

Как сказал королевский биограф Джайлс Брандрет во время интервью:

"И все же Елизавета и Филипп - хорошая команда. Правление королевы Елизаветы является успешным, принца Филиппа следует считать соавтором этого успеха. Хотя Елизавета носит корону, именно Филипп надевает штаны. Он сила, стоящая за троном - проницательный, стойкий, неизменно поддерживающий. Пара верит в стоические ценности, которые отражают их поколение".

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А вы знали об этом?

Как не парадоксально, но первый автомобиль, работающий на воде, в середине 70-х стал советский автомобиль и это при том, что в современности подобная разработка пошла в серию только в 2015 г, да и то не всему миру (речь идет о Toyota Mirai)! Путем проб и ошибок к 1976 году был представлен первый экспериментальный автомобиль, работающий на воде, сделанный на базе «Москвича-412». И устроен он был намного проще, чем может показаться! Если сказать точно, то работала эта машина не на воде, а на водороде. В бак заливается вода и при запуске двигателя начинают работать насосы, поставляющие «топливо» по отдельным трубкам в камеру с катализаторами (окислы разных металлов).При взаимодействии с катализаторами начиналась химическая реакция, в результате которой вода распадалась на водород и кислород. Именно водород и был тем самым топливом, на котором работал двигатель, при этом экологическая чистота была действительно идеальной – вместо выхлопных газов из отдельной трубы шел простой пар.По сути ,этот автобиль тогда был уже гибридным ,поскольку запуск двигателя производился бензиновым двигателем!

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