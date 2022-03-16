Черная Венера: что стало с женщиной с самыми большими бедрами

Сара Бартман - и есть женщина, которую прозвали "Чёрной Венерой". По крайней мере, такое прозвище дал ей Абделатиф Кешиш. Это режиссёр из Франции, который снял фильм, посвящённый героине. Готтентотами называли африканские этнические группы, которые представляла Сара. Сначала она была взята в плен бурами, затем стала живым экспонатом в Европе.

Рабство

История не сохранила информацию о том, каким было настоящее имя этой женщины. Первый вариант придумали жители Англии. Этой истории посвятила часть своих трудов Рейчел Холмс, выпустившая книгу "Африканская королева: настоящая жизнь готтентотской Венеры".

Там говорится, что окончательный уход из родных краёв состоялся уже в возрасте 21 года. Но в плен к бурам она попала еще в три года. Родителей при этом ждала только жестокая смерть. Потом она жила у белых фермеров в Африке, достаточно обеспеченных.

Но однажды к ним в гости пришёл врач Уильям Данлоп. Он позвал девушку уехать с ним в Великобританию, где обещал ей получение неплохо заработка из-за своих особенностей. Спустя некоторое время губернатор одной из голландских колоний дал Саре разрешение на выезд. Она оказалась в Лондоне. Что было дальше? После этого Сара Бартман и стала настоящим живым экспонатом, хотя ей первоначально обещали возможность получения образования. Ее ставили на всеобщее рассмотрение, причем в клетке она стояла совершенно голая. В обществе такая демонстрация вызывала неоднозначную реакцию. Поэтому врач предпочёл избавиться от своей спутницы. В обществе такая демонстрация вызывала неоднозначную реакцию. Поэтому врач предпочёл избавиться от своей спутницы. Её потом передали в руки француза, которого звали Режо. Он дрессировал животных в цирке. Но и там Сара не была популярной и почти не приносила дохода. Без образования сложно было придумать другой способ заработка, кроме проституции. В 1815 году женщина скончалась от венерической болезни, которой заразилась в ходе дальнейшей жизни. По крайней мере, режиссёр Кешиш рассказывает именно о таком окончании истории. Но биографы строят и другие предположения. Например, что смерть героини могла быть связана с пневмонией или оспой.