Храм Христа Спасителя взорвали 90 лет назад. Как это было

Ровно 90 лет назад, 5 декабря 1921 года, в центре Москвы взорвали храм Христа Спасителя. Позднее на его месте построили открытый бассейн, один из крупнейших в мире, который в 90-х годах закрыли и забросили. Храм воссоздали на старом месте, и теперь это главная православная обитель России.

История создания

Император Александр I принял решение о создании храма после победы в Отечественной войне 1812 года над Наполеоном. Над проектом работал архитектор Александр Витберг, закладка храма во имя Христа Спасителя прошла 12 октября 1817 года на Воробьевых горах. Через шесть лет работы приостановили, всю команду сменили.

Автором нового проекта стал архитектор Константин Тон. Торжественная закладка собора уже на Волхонке состоялась осенью 1839 года. Строительство фактически завершилось в 1860 году, хотя на создание интерьера и внутреннего убранства ушли годы. В итоге храм Христа Спасителя освятили 26 мая 1883 года.

Приход к власти коммунистов и взрыв храма Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя снесли в 1931 году. Несколько месяцев здание разбирали, но в итоге решили подорвать. Этот исторический момент произошел 5 декабря.

Сначала был сделан один взрыв, после него верхние ярусы храма и купола были снесены, но само здание устояло.

Поэтому позже прогремел еще один взрыв. Москвичи тех лет вспоминали, что взрывную волну можно было почувствовать за несколько кварталов.

Разбор завалов продолжался почти полтора года. На месте храма планировали построить Дворец Советов со статуей Владимира Ленина. Однако этот замысел в итоге так и не воплотился в жизнь.

На месте храма появился открытый бассейн «Москва», крупнейший в Советском Союзе и один из самых больших в мире.

Источник фото: «Википедия»

Интересный факт: мрамор первого храма Христа Спасителя пошел на создание станций метро «Охотный Ряд» и «Кропоткинская, также скамейки из него украсили станцию «Новокузнецкая».

Восстановление

В 1980-х стали высказываться предложения восстановить храм Христа Спасителя. В сентябре 1989 года возрождение собора поддержали тысячи советских людей. В этом же году создали первый Фонд восстановления храма Христа Спасителя, но все собранные деньги к 1992 году обесценились из-за инфляции.

В том же году появился Фонд финансовой поддержки воссоздания храма Христа Спасителя, куда россияне с 1994 по 2002 год жертвовали деньги на строительство.

Строительная площадка храма Христа Спасителя. Источник фото: РИА «Новости»

Работа началась в 1994 году, был создан Совет по воссозданию религиозного сооружения, его возглавили патриарх Алексий II и мэр Москвы Юрий Лужков. Авторами проекта храма Христа Спасителя выступили, в частности, Алексей Денисов и Михаил Посохин.

В 1997 году, во время празднования 850-летия Москвы, в стенах недостроенного храма, как и когда-то в первом здании, прозвучала увертюра Петра Чайковского. Дирижером оркестра был Мстислав Ростропович.

Освящение храма Христа Спасителя состоялось 19 августа 2000 года. Его совершил патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Источник : https://360tv.ru/news/tekst/hram-hrista-spasitelja-vzorvali/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Когда Господь хочет наказать какой-то народ, то насылает на него саранчу, засуху, войну, мор, чуму и прочие напасти. Но похоже на то, что народ России Господь наказал гораздо страшнее, посадив ему на шею бездарных коммуняк, которые универсальное бедствие по своим последствиям, соизмеримое с саранчой, засухой, войной, мором, чумой и прочими напастями вместе взятыми. По своей сути коммуняки это что-то вроде всадников апокалипсиса в отдельно взятой стране. Причём, такое ощущение, что наказал Господь народ России за какие-то очень тяжкие прегрешения.

Дорогие мои россияне! О какой иконе с изображением палача народов Сталина в стрельнинском храме.сегодня может идти речь и насколько позорен сам факт причисления изувера и нехристя Сталина к лику святых, когда именно по его приказу на заседании правительства 5 декабря 1931 г. было вынесено постановление о разрушении храма Христа Спасителя для строительства на его месте главного здания страны – Дворца Советов. Разве не Сталин и его соратники намеревались христианскую религию полностью заменить большевистской, разрушив христианские церкви?

Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины» , согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Энгельсина, Марксина и т.д.)?

Немаловажно также, что Сталин решил использовать церковь только тогда, когда ему стало понятно, что лживая коммунистическая идеология не может повысить воинствующий дух народа и мобилизовать людей на противостояние врагу ! Именно после этого Сталин восстановил патриаршества и другие церковные институты. А ведь в 1928 году в одном из интервью центральной партийной прессе Сталин заявил: «Надо пожалеть, что духовенство не было с корнем ликвидировано»!

Вместе с тем в 1932 году была объявлена «безбожная пятилетка» , а к 1 мая 1937 года официально намечалось закрыть все храмы в СССР и ликвидировать духовенство как класс. Любопытно, что подобное зловещее отношение Сталина к религии наблюдалось с юных лет ,когда он , семинарист-недоучка, однажды запустил свинью в синагогу в Тифлисе! Вот она – двуликая и ужасающая сущность тирана, который ради своего спасения был готов на любую подлость и обман !

Друзья! Мне очень интересно, когда многие бездарные россияне, сделают адекватные выводы и наконец-то станут жить нормально в богатейшей стране мира! Ведь именно эти деятели настолько отупели , что позорят свою Великую страну! Неужели им не стыдно, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного педофила, стукача царской охранки , обыкновенного вора и грабителя ,серийного государственного убийцу, устроившему своему народу геноцид , необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?! Порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!

Неужели в такой огромной стране не нашлось нормального русского, чтобы не выбирать серийного убийцу и палача неизвестной национальности Сталина, который к тому же вместе с Лениным устроил геноцид русского народа(только русских они уничтожил 65 миллионов)!Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То, что Сталин подох собственной смертью – позор для его современников». Господи, спаси и благослови Матушку-Россию !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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