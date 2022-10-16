Китай призвал своих граждан в срочном порядке покинуть территорию Украины

МИД Китая выступил с призывом к своим гражданам немедленно покинуть Украину. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
- говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
Данное сообщение уже всполошило западную прессу, высказываются предположения, что Китай "что-то знает" о предстоящих действиях России на Украине. Высказываются предположения, что Москва якобы предупредила Пекин о предстоящих ударах по украинской территории, в рамках которых могут пострадать и китайские граждане. Также не исключается, что Россия в ближайшее время начнет масштабное наступление, о котором говорят все последние дни.
И тут в одну кучу сваливается все: и колоссальная перегруппировка российских войск, частичная мобилизация и ввод резервов. Даже запущенный вчера вечером спутник "Космос-2560" и тот сюда же относят. По неофициальной информации через две недели российская армия начнет наступление и это может стать переломным моментом, после которого Украина уже не оправится.
Между тем в Китае никак не комментируют появившиеся слухи о якобы поступившем предупреждении от России, но эвакуацию своих граждан все же проводят, причем срочную.
А вы знали об этом?
Про петушиные и собачьи бои слышали многие, а вот о том, что на Руси издревле существовала традиция проведения гусиных боев, знают далеко не все. Между тем, эта старинная забава была настолько популярна, что тульские птицеводы даже вывели особую бойцовую породу гусей, отличающихся недюжинной силой и воинственностью.
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