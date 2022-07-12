Взорвать Кремль: зачем Наполеон хотел уничтожить «сердце Москвы»

Войска Наполеона около месяца находились в уничтоженной пожаром Москве. Французский император был в бешенстве — русские лишили его славы победителя. Тогда он решил повторить подлый поступок Герострата — взорвать символ России, Московский Кремль.

«Принести Кремль в жертву»

По воспоминаниям французов, минирование построек Кремля началось 9 октября, когда Наполеон стал готовиться к уходу из охваченной пожарами Москвы. Как объяснял в воспоминаниях секретарь императора Агатон Фэн, взрыв Кремля должен был стать местью Наполеона за действия русских поджигателей.

«Ему не претило принести в жертву стены, древние башни и военные строения, которые по праву войны всегда оставались в распоряжении завоевателя», – писал Фэн.

Начальные работы по закладке футляров с минами проводились под руководством шефа батальона инженеров гвардии подполковника Раймона Гиро. Сам командир при этом сильно пострадал: 11 октября при взрыве одной из мин Гиро был ранен в голову осколком камня.

Но указание заложить порох под башни Кремля «генерал-губернатор Москвы» Эдуар Мортье получил только 20 октября. Данное поручение выполнил капитан конной артиллерии императорской гвардии Фредерик Карел (Шарль) Лист, который установил вдоль стен ящики со взрывчаткой и соединил их фитилями. По другим данным, это были не ящики, а 60 бочек с порохом.

Подрыв

Грохот от взрыва в ночь на 24 октября, по задумке Наполеона, должен был стать сигналом к выдвижению пикетов французской пехоты и кавалерии в деревню Фоминское для соединения с уже ушедшими полками.

Кто был непосредственным исполнителем взрыва, точно неизвестно. Некоторые источники называют имя шефа батальона морской артиллерии Оттона, командовавшего несколькими канонирами. По другой версии, фитили мин подожгли солдаты батареи капитана Листа. Наконец, польские участники похода утверждали, что Кремль взорвал их соотечественник – полковник Кос из польского инженерного корпуса. Как рассказывал сам Кос, в подземелье, где было заложено 47 мин, он спустился за полчаса до полуночи.

«Я лично прикрепил к каждому фитилю по куску губки, выкроенному спиралью и рассчитанному на часовое тление до загорания фитиля, – вспоминал вандал. – После исполнения этой работы подожгли губки одну за другой, а также такую же губку подожгли и для себя, хотелось убедиться во времени, когда произойдёт взрыв».

Последними вместе с Косом территорию Кремля покинули бойцы португальского батальона. Вопреки расчётам поляка, звуки трёх взрывов прогремели не через час, а гораздо позже. Французы надеялись, что Кремль лежит в руинах. Однако это оказалось не так.

Последствия

Около двух часов ночи москвичи услышали «сильный гром» и увидели столб пламени над Кремлём. Взрывы прогремели в пяти местах, в т.ч. у Грановитой палаты, Арсенала и Кремлевского дворца. У колокольни Ивана Великого рухнули пристройки. Обрушились Водовзводная и Петровская башни, ещё две были серьёзно повреждены.

Однако разрушения всё же оказались не столь значительными, как хотелось бы Наполеону.

Во-первых, как свидетельствовал пленный французский офицер Фезанзак, Эдуар Мортье отпустил сапёрам испорченный порох, не желая якобы выполнять преступный приказ императора.

Во-вторых, русские казаки, вошедшие в город после ухода французов, при помощи горожан успели загасить многие фитили, благодаря чему сохранились соборы и монастыри. Об этом сообщал очевидец событий – чиновник Московского почтамта Андрей Карфачевский.

В-третьих, планам надменного завоевателя помешала сама природа – в ту ночь в Москве шёл дождь, благодаря чему часть фитилей не загорелась.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Хватит вешать лапшу на уши бедным людям, которых коммуняки и так развели как лохов!Москву подожгли не россияне, а Наполеон ,и не за то , что русские лишили его славы победителя, а за то , что в этой войне русские применили бактериологическое оружие ! Мало кто знает, что перед вступлением Наполеона в Москву весь город был специально завален зараженными оспой вещами, в результате чего французская армия понесла огромные потери от эпидемии оспы!Ведь именно поэтому Москву сожгли не русские, а в ярости французы !К сожалению, этот факт ,по сути, бактериологической войны против Наполеона усердно скрывался как российскими , так и многими лживыми советскими историками.

Подобное однозначно делалось для того, чтобы еще больше приукрасить народный патриотизм русского народа, скрывая что ополчение, созванное по указу Александра, воевало не только против французов, но и против рабских крепостных России, которые рубили себе пальцы и наносили другие увечья , чтобы не идти в армию! Например, наиболее зверской была расправа правительственных войск над 7200 восставшими ополченцами Пензенского уезда.

Вместе с тем русские генералы боялись того, чтобы Наполеон не дал вольности крестьянам, в результате чего они могли перейти на сторону французов и воевать против ненавистного им крепостного режима! Именно поэтому идеологическим оружием царского самодержавия была агитация крестьян против Наполеона-антихриста, который во Франции уравнял в правах иудеев с представителями других религий.

Таким образом, огромные потери Наполеон понес в первую очередь не из-за русской зимы и якобы непобедимой русской армии , которая практически не выиграла не одного крупного сражения с французами , а от бактериологической войны!

Не надо также забывать, что эту кровавую войну затеял не Наполеон,а шизоидный Александра I!Как известно, союз с Россией против Англии всегда оставался внешнеполитической доктриной Наполеона. Только при содействии России он мог рассчитывать на мирное завершение континентального конфликта и успешную борьбу с Британией, которая являлась главным соперником Франции.

Именно из-за отказа союза с Наполеоном против Англии и борьбы за интересы последней Александра I упрекал Карамзин в своем произведении «Записке о древней и новой России».Кроме того, лживая пропаганда скрывала от нас , что в 1812 году у России было 975 тысяч солдат, тогда как у Наполеона для отражения агрессии всего 400 тысяч и 100 тысяч поляков ! Несмотря на это, скорость отступления русских войск поразила французов. Вот так ,дорогие, век живи -- век учись!

Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно что-то говорить, многие доктора наук и историки, обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором привели фактически тезисы Понасенкова, что, проиграв Бородино и оставив без боя Москву, в которой преступно заживо сгорели 30 тысяч русских раненых, Кутузов, который фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение, недостоин того, чтобы ставить ему памятник и назвать проспект в Москве Кутузовским! Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им.

Исходя из всего вышесказанного, возникает вопрос:"Можно ли назвать исход войны 1812 года победным для России?".По мнению историка Понасенкова, не вполне, поскольку с точки зрения критерий внешней политики любого государства это во многом было серьезным поражением!

Россия в 1812 году понесла такой материальный урон, от которого еще несколько лет не могла оправиться. С военной точки зрения вообще парадокс: Наполеон на протяжении всей кампании держал инициативу и не проиграли ни одного крупного сражения, однако Наполеон потерпел неудачу – в том смысле, что он не добился мира и союза с Александром I.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

«Проклятые» имена: как на Руси никогда не называли детей https://otari.mirtesen.ru/blog/43184181310/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!