Минобороны Британии: Российский истребитель выпустил ракету в сторону нашего самолёта над Чёрным морем

Российский истребитель атаковал самолет Королевских ВВС Великобритании над акваторией Черного моря, выпустив в его сторону ракету. С таким утверждением выступило Министерство обороны Великобритании.
По имеющимся данным, вернее как утверждают британцы, разведывательный самолет RC-135 Rivet Join Королевских ВВС Великобритании совершал полет над нейтральными водами Черного моря в международном воздушном пространстве, когда российский истребитель Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от британского самолета. Второй истребитель Су-27 также находился в непосредственной близости от RC-135 Rivet Join. В итоге экипаж британского самолета был вынужден отправиться на базу.
- говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
После инцидента британцы прекратили патрулирование в районе Черного моря и возобновили его только после 10 октября, когда получили официальный ответ из Москвы. Теперь они летают исключительно в сопровождении истребителей.
А вы знали об этом?
Одно из самых страшных действий против русского человека, безусловно, лишающего его чести, было выдирание или отрезание у него бороды. Судебные кодексы первых русских князей, называемые «Правды», предусматривают очень суровое наказание за покушение на бороду. При Ярославе Мудром за это полагался штраф в 12 гривен. Такой же, как за удар, нанесенный батогом, чашей или тыльной стороной оружия. Как видим, речь идет не о серьезных увечьях, а именно об унижении, нанесении урона чести.И только в 1698 году, вернувшись из Великого посольства, 26-летний Петр первый объявил войну растительности на лице. Велел принести ножницы и лично остриг самые пышные бороды бояр. А через семь лет издал указ «О бритии бород и усов всякого чина людям, кроме попов и дьяконов».
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