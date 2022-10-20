Минобороны Британии: Российский истребитель выпустил ракету в сторону нашего самолёта над Чёрным морем

Российский истребитель атаковал самолет Королевских ВВС Великобритании над акваторией Черного моря, выпустив в его сторону ракету. С таким утверждением выступило Министерство обороны Великобритании.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес был вынужден обсудить с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу инцидент, произошедший над Черным морем. Как утверждает британский министр, российский истребитель выпустил в сторону британского самолета ракету, произошло все это еще в конце сентября, 29 числа. По словам Уоллеса, в Москве признали факт случайного запуска ракеты в сторону британского самолета, назвав это "технической неисправностью".По имеющимся данным, вернее как утверждают британцы, разведывательный самолет RC-135 Rivet Join Королевских ВВС Великобритании совершал полет над нейтральными водами Черного моря в международном воздушном пространстве, когда российский истребитель Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от британского самолета. Второй истребитель Су-27 также находился в непосредственной близости от RC-135 Rivet Join. В итоге экипаж британского самолета был вынужден отправиться на базу.- говорится в сообщении Минобороны Великобритании.После инцидента британцы прекратили патрулирование в районе Черного моря и возобновили его только после 10 октября, когда получили официальный ответ из Москвы. Теперь они летают исключительно в сопровождении истребителей.

29 сентября разведывательный самолет RC-135 River Joint без вооружения совершал рутинное патрулирование над Черным морем, когда был перехвачен двумя боевыми российскими истребителями Су-27.(...) во время перехвата один из истребителей Су-27 выпустил ракету вблизи самолета RC-135 River Joint без визуального контакта с целью (...) Патрулирование было завершено, и самолет вернулся на свою базу

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Одно из самых страшных действий против русского человека, безусловно, лишающего его чести, было выдирание или отрезание у него бороды. Судебные кодексы первых русских князей, называемые «Правды», предусматривают очень суровое наказание за покушение на бороду. При Ярославе Мудром за это полагался штраф в 12 гривен. Такой же, как за удар, нанесенный батогом, чашей или тыльной стороной оружия. Как видим, речь идет не о серьезных увечьях, а именно об унижении, нанесении урона чести.И только в 1698 году, вернувшись из Великого посольства, 26-летний Петр первый объявил войну растительности на лице. Велел принести ножницы и лично остриг самые пышные бороды бояр. А через семь лет издал указ «О бритии бород и усов всякого чина людям, кроме попов и дьяконов».

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