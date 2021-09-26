Насколько бы изменилась Российская империя с 1861 года, если бы манифест об отмене крепостного права был бы не только на бумаге?

Более 150 лет назад, 3 марта 1861 года, Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права. На всем протяжении истории России ,пожалуй, не было другого события, столь радикально изменившего жизнь россиян , как отмена крепостного права ! И даже большевистская революция на фоне происшедших в 1861 году перемен долгие годы считалась всего лишь "октябрьским переворотом". Причем, даже самые ярые критики самодержавия как ,например, Александр Герцен назвал императора Александра II царем-освободителем!

Безусловно, нелепо полагать, что русская монархия постоянно могла держаться только на крепостном праве, тем более что никто из русских монархов так не считал. Практически все они, начиная с Петра I, задумывались над тем, как положить конец этому ненормальному явлению. Вместе с тем многие из них как ,например, Екатерина II боялись отмены крепостного права, оправдываясь "Помещики повесят меня прежде,чем освобожденные мужики прибегут меня спасать"! И только Александр II не раз повторял, что отменил крепостное право сверху, чтобы народ не отменил его снизу!

Однозначно Александр II предпочел реформу кровавой революции. Конечно, угроза социального взрыва сыграла не последнюю роль, но и не главную. Главный секрет как всегда надо искать в экономике, причем не только во внутренней, но и во внешней.Дело в том , что с XVI века товарообмен между Россией и ее внешнеторговыми контрагентами,прежде всего Англией, стал напоминать отношения колонии с метрополией. Главный секрет как всегда надо искать в экономике, причем не только во внутренней, но и во внешней.Дело в том , что с XVI века товарообмен между Россией и ее внешнеторговыми контрагентами,прежде всего Англией, стал напоминать отношения колонии с метрополией.

Из России на Запад шло стратегическое сырье - лес, меха, воск, а также зерно .Взамен Россия получала промышленные товары, оружие, предметы роскоши, иногда технологии. Однако,как известно, промышленные товары обладают гораздо большей добавленной стоимостью, чем сырьевые . Значит, для положительного сальдо внешней торговли поставки сырья в объемном выражении должны в десятки раз превышать поставки промтоваров.

Именно поэтому пока промышленная революция не добралась до аграрного сектора, был только один способ увеличить объем производства и снизить его себестоимость - использовать подневольный труд. Не случайно пик промышленной революции в Англии в XVIII и начале XIX века совпал с расцветом рабовладельческих хозяйств в Северной Америке и крепостной экономики в России .

Именно промышленная революция Запада породила крепостную экономику, она же ,как ни странно, ее и убила. В XIX веке английской промышленности уже не хватало того, что делали американские рабы, русские крепостные и китайские кули. А начало индустриализации сельского хозяйства в середине позапрошлого века стало смертельным ударом для экономик, основанных на подневольном труде, в результате чего и произошла гражданская война в США и отмена крепостного права в России. Одним из таких маркеров для России стало ее поражение в Крымской войне, когда власть однозначно осознала важность реформ и модернизации.





К сожалению,беда России всегда заключалась в том, что при всех ее колоссальных размерах и несметных природных богатствах она продолжала оставаться бедной страной, где, к примеру, императрица Екатерина II, несмотря на многочисленные клятвы и обещания попросту использовала средства вкладчиков банков для латания прорех в казне, нимало не задумываясь о последствиях. Бедность государства вела к тому, что его опора, дворянство, кормилось в массе своей лишь тем, что производили его крепостные, поскольку жалование офицеров и чиновников оставляло желать лучшего.

Историческое значение отмены крепостного права в 1861 году заключается в том, что она фактически стала актом прогрессивного значения, поскольку Россия сделала первый шаг к эволюционному переходу от феодализма к капитализму, то есть фактически присоединялась к мировому сообществу. Ее облик в глазах европейских стран стал более позитивным.Отмена крепостного права стала фундаментом, на котором выстроили всю последующую систему реформ российского общества .

Также благодаря переходу на выкуп в крестьянские хозяйства проникали товарно-денежные отношения и постепенно произошло отделение от общего помещичьего хозяйства. Реформа оказала позитивное влияние не только на развитие сельского хозяйства (а она способствовала появлению прослойки зажиточных крестьян), но и на развитие промышленности, так как теперь из деревни можно было отправиться на заработки в город, что означало приток рабочей силы.

Кроме того, крестьяне становились более образованными и прогрессивными, так как они включались в жизнь общества, знакомились с городским укладом.Как не парадоксально, но отмена крепостного права в какой то степени стала спасением и для помещиков, которые накопили огромные долги – благодаря системе выкупа, особенно с участием государства, их стало возможно погасить.

Одновременно с этим нельзя не отметить, что значение отмены крепостного права в России могло бы быть значительно результативным,если бы не половинчатый характер реформы,поскольку комитет стремился в первую очередь максимально соблюсти права помещиков и искать сложный путь компромисса между государством и двумя слоями общества. Это привело к излишнему усложнению системы и отсутствию четкого механизма выхода крестьян из зависимости.

Именно поэтому многие историки сходятся на том, что давно назревшая реформа только ухудшила положение не только крестьян , но и страны в целом ? В этой связи для одних Александр – это именно Освободитель, а для других – человек, свободолюбивые реформы которого чуть не завели страну в пропасть. Кстати, с последним утверждением был согласен его собственный сын – Александр III.

Действительно, несмотря на то что крестьяне были объявлены свободными, но землю они должны были выкупать ещё 50 лет, да еще с процентами, что делало эту землю довольно дорогой ! Только в 1905 году под влиянием первой революции выкуп досрочно прекратили. Несомненно, эти условия и выкупные платежи, стали той пороховой бочкой, которая сильно полыхнула в 1905 году!

Надо также заметить , что крестьяне выкупали землю не в частную собственность, а в общину. Крестьянин опять-таки до 1905 года не имел права выйти из общины и стать полноправным собственником земли. Выходит , что не сама отмена крепостничества, а те его пережитки, которые реформа 1861 года оставила нетронутыми, и способствовали недовольству русских крестьян в последующие годы. Это недовольство они принесли и в города, став рабочими.

Таким образом, крестьянская реформа не сняла проблемы народного недовольства – напротив, лишь усилила их . Именно это обстоятельство привело к серии крестьянских бунтов,причем, не перед отменой, а после отмены крепостного права, в рамках одного из которых – Кандиевского – был впервые в России использован красный революционный флаг. Кроме того, с проведением отмены крепостного права слишком промедлили, что ,несомненно, стало одной из основных причин разрушительной революции !

Безусловно, история учит, что любые полумеры подобны лекарствам, которые снимают симптомы, но не всегда лечат болезни. Воспалительный процесс тем временем продолжается, хотя человек до поры до времени этого не чувствует. А когда почувствует, может быть поздно - жизненно важные органы уже поражены

Так произошло и с Россией, в результате чего некоторые историки называют крестьянскую реформу 1861 года отправной точкой революционного процесса в России. За подтверждениями далеко ходить не надо - идея "черного передела" (передачи барской земли крестьянам) стала одним из основных лозунгов революции 1917 года.

К сожалению, умело используя этот лозунг, сами большевики вернули советским крестьянам еще более жестокое крепостное право в виде колхозов ,в которых государство эксплуатировало своих граждан, заставляя их работать на гроши или вовсе бесплатно , а чтобы они не сбежали с деревни им даже не давали паспорта! Ведь поэтому аббревиатуру названия большевистской партии — ВКП(б) — стали расшифровывать как «второе крепостное право большевиков»!

Исторический парадокс заключается в том, что ни революция 1917 года, ни распад СССР в 1991 не решили вопроса землевладения, а значит фитиль, зажженный 150 лет назад, продолжает тлеть. Даже на сегодняшний день только четверть российских крестьян смогли получить земельные наделы!

Таким образом, сегодня однозначно можно заявить, что, если бы отмена крепостного права была бы не только на бумаге,а крестьяне стали бы полностью свободными и имели свои участки земли, то большевистским нехристям не удалось бы так легко их обмануть и с их помощью совершить октябрьский переворот в 1917 году, в результате чего большевики во главе с Лениным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями, парализовав сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили восхождение Матушки-России к высотам цивилизации!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

Уверен, если бы отмена крепостного права произошла вовремя и более гуманно, в результате чего повысился бы уровень жизни крестьян и рабочих , то кровожадные большевики во главе с Лениным, финансируемые Западом и русскими старообрядцами, не смогли бы осуществить октябрьский переворот, если же со временем все таки произошла бы Февральская буржуазно-демократическая революция, то рано или поздно она обязательно привела бы Матушку-Россию к небывалому процветанию! И уже тогда Россия стала бы современным государством с развитой демократией, прогрессивным судебным и избирательным законодательством, стимулирующим и охраняющим созидательный труд россиян. Не было бы устроенного большевиками геноцида собственного народа ,никакого ВЧК , ГУЛАГа, миллионов жертв и трагедий.Не было бы сотен и тысяч уехавших из России выдающихся ученых и представителей искусства, и сегодня, после сотни лет стабильного развития, именно Россия была бы самой могущественной страной с высоким жизненным уровнем и обеспеченным населением (как и подобает стране с богатейшими природными ресурсами)! Что касается сегодняшней относительной малочисленности россиян из-за геноцида ,фактически устроенного большевиками, то я уверен, что однозначно сбылись бы предсказания великого русского ученого и общественного деятеля Дмитрия Ивановича Менделеева , который в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал, что к 2000 году в России должно проживать 600 миллионов человек! Безусловно, подобный демографический анализ Менделеева со временем однозначно подтвердился бы, если кровожадные большевики не разрушили бы Великую Российскую империю, ослабив Матушку-Россию для интервенции западных держав. О вероятности подтверждения предсказания Менделеева говорит и тот факт, что в 1913 году в Российской империи жило 170 миллионов человек , что составляло 10 % население Земли. После Китая и Индии это было самое большое население Земли. Сегодня же на территории того, что осталось от России, проживает всего 2,4% населения Земли , т. е. четвертая часть от этих 10% !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !