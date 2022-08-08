А вы знали об этом?(Статья 11)                                 

1.

Мало кто знает , что в Гражданскую войну в России воевали не только «белые» и «красные», но и «зеленые»!Движущей силой «зеленых» были крестьяне, казаки. Советская историография рассматривала «зеленых» как бандитов, незаконные формирования которых действовали по принципу партизанских отрядов. Боролись «зеленые» как с «белыми», так и с «красными», иногда вступая в союзы с каждой силой, если это соответствовало их интересам. «Зеленые» скрывались от мобилизации в Красную Армию. Мнение о формированиях «третьей силы» высказал «белый» генерал А.Деникин в своем труде «Очерки о русской смуте». Деникин писал, что название «зеленые» эти формирования получили от имени одного из лидеров движения – атамана Зеленого. Кроме того, в работе подчеркнуто отсутствие в среде «зеленых» симпатии и к «красным», и к «белым». Географически генерал локализировал повстанцев в западной части Полтавщины (территория современной Украины). Считается, что изначально «зелеными» называли крестьян, которые уклонялись от военной службы, позже это наименование стало общим для всех военизированных крестьянских отрядов.

Флаг «Зеленоармейцев» .

Наиболее яркими предводителями «зеленых» были А.

Антонов– эсер, один из лидеров восстания в Тамбовской губернии, П.Токмаков – глава Тамбовского восстания и Н.Махно – анархист, один из наиболее известных личностей освободительного движения в южной части Украины. В среде «зеленых» были также обычные бандиты и приверженцы идеологии анархизма. С последними «третью силу» ассоциируют чаще всего. Эта идеология развивалась на территории России с конца XIX века. Характерная черта «зеленых» — отсутствие единого центра. На современных территориях России и Украины существовало несколько группировок – у каждой был свой лидер, свои порядки и цели: некоторые тяготели к вышеупомянутому анархизму (выступали против любой власти), некоторые – к идеям большевиков (идеалом считали власть Советов и социалистическое общество), отдельные группировки отстаивали национально-демократические интересы (требовали созыва Учредительного собрания и построения правового государства, действовали на территории Краснодарского края). Не поддерживали они и иностранных интервентов, действовавших на территории России в годы Гражданской войны. Одно из наиболее известных восстаний «зеленых» — Тамбовский мятеж или «антоновщина». В результате масштабных военных действий, победу одержали большевики,которые впервые в истории применили химическое оружие против своего же народа! Сопротивление «зеленых» было полностью подавлено к концу Гражданской войны !

2.

Великий князь Александр Михайлович Романов, который курировал Императорский военно-воздушный флот, выразил опасение, что, если снабдить всех пилотов парашютами, которые изобрел Котельников, то они начнут покидать аэропланы «при малейшей опасности». Поэтому его резолюция гласила, что «парашюты в авиации — вообще вещь вредная и недопустимая », поскольку дорогие аэропланы, которые Россия завозит из-за границы, гораздо дороже, чем жизни людей, которые «найдутся, не те, так другие». А аэропланы нужно беречь.





3.

Когда Бальзак собирался написать новое произведение, он запирался в своей комнате, закрывал ставни так, чтобы они не пропустили ни одного солнечного луча, и приступал к работе в халате при свете нескольких свечей. Как правило, написание занимало несколько месяцев. Каждый день Бальзак уделял ему восемнадцать часов. Однажды Бальзак прочитал книгу в двести страниц всего лишь за тридцать минут.Бальзак пил очень много крепкого турецкого кофе без молока – приблизительно пятьдесят чашек за день. Однажды ночью в дом писателя забрался грабитель и начал переворачивать вверх дном ящики в поисках денег. Через некоторое время он услышал, как из темноты раздался смех: – Дружище, ты напрасно в темноте ищешь то, что я не могу найти днем!