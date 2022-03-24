Святой равноапостольный князь Владимир, креститель Руси

Жизнь князя Владимира делится на два периода - до и после крещения. Первый период был очень коротким (до 25-летнего возраста). Это время Владимир жил, как язычник. Но он быстро духовно зрел.
Во второй период (до самой старости) он, как отец, заботится о духовном и материальном благе своего отечества.
Владимир - внук святой равноапостольной Ольги - родился около 962 года. Отцом его был князь Святослав Игоревич - внук Рюрика (но он был внебрачным сыном Святослава). Матерью была Малуша Малковна, дочь Малка Любечанина, которого историки отождествляют с Малом, князем Древлянским. Приводя к покорности восставших древлян и овладев их городами, княгиня Ольга повелела казнить князя Мала, за которого пытались ее сватать после убийства Игоря, а детей его, Добрыню и Малушу, взяла с собой. Добрыня вырос храбрым умелым воином, обладал государственным умом, был впоследствии хорошим помощником своему племяннику Владимиру в делах военного и государственного управления.
Добрыня Никитич и Малуша - наложница Святослава Игоревича, мать будущего князя Владимира (Крестителя Руси)
Малуша - христианка, сохранившая однако в себе таинственный сумрак языческих древлянских лесов, - полюбилась суровому воину Святославу.Она стала ключницей княгини Ольги, т.е. хранительницей мехов, серебра, монет и прочих драгоценностей. Летописи рассказывают, что, разгневавшись на свою рабыню, Ольга сослала ту в отдаленное селение Будутину весь. Там и родился мальчик, названный русским языческим именем Владимир - владеющий миром, владеющий особым даром мира. Вскоре Владимира отобрали у матери.
Сергей Ефошкин. Мать с сыном. Малуша прощается с Владимиром
Воспитывался он в Киеве, при дворе своей бабки, княгини Ольги. Но еще долго презрительное прозвище «робичич», то есть «сын рабыни», будет преследовать его.
В 970 году Святослав, отправляясь в поход, из которого ему не суждено уже было вернуться, поделил Русскую землю между тремя сыновьями. В Киеве княжил Ярополк, в Овруче, центре Древлянской земли, — Олег, в Новгороде — Владимир.
По смерти Святослава между детьми его началось междоусобие. Шестнадцатилетний Ярополк в 975 г. двинулся походом на своего брата Олега и в сражении у города Овруча Олег погиб. Тогда Ярополк двинулся на Новгород. Совершенно ясно, что он хотел княжить единолично, без конкурентов. Владимиру в это время исполнилось всего 12 лет, и Добрыня увез его "за море" (в теперешнюю Швецию). Через три года он возвратился в Новгород с чужеземной ратью.
Так началась война между Владимиром и его братом Ярополком. Он возглавил поход, в котором ему сочувствует вся языческая Русь, против Ярополка-христианина, или, во всяком случае, по свидетельству летописи, "давшего великую волю христианам". Кроме того, вражда между братьями обострилась еще из-за того, что дочь князя полоцкого Рогнеда, руки которой просил Владимир, отказала ему такими словами: "Не хочу разуть (разуть жениха - обряд свадебный; разуть вместо - выйти замуж) сына рабы", попрекнув его низостью происхождения по матери, и собиралась выходить за Ярополка. Оскорбленный Владимир захватил Полоцк, обесчестил Рогнеду на глазах ее отца и матери, а затем убил обоих родителей. Вслед за этим, летом 978 года он осадил Киев. Ярополк запирается в городке Родня. После почти двухлетней осады голод заставил Ярополка сдаться на милость брата. Но когда Ярополк вступил в покои Владимира, двое варягов, стоявших в дверях, подняли его на мечах «под пазуху».
Сергей Ефошкин. Князь Владимир и князь Ярополк
С этого злодейского убийства и начинается единовластное княжение Владимира на Руси, которое продолжалось долгих 37 лет.
Летописцы намеренно не жалеют черных красок, изображая Владимира до принятия им христианства, с тем чтобы ярче указать на чудотворное действие благодати крещения, представив того же князя в самом светлом виде. Он был жесток, злопамятен и вообще наделен самыми разными пороками, среди которых, прежде всего, называют непомерное сластолюбие. У Владимира той поры было пять жен. Одна из них – упомянутая уже полоцкая княжна Рогнеда (мать Ярослава Мудрого).
Владимир и Рогнеда с сыном. РОГНЕДА Полоцкая (ок. 960 – ок. 1000) – дочь князя Рогволода из города Полоцка. Была очень красива. Собиралась выйти замуж за Ярополка Святославовича. Отказала князю Владимиру Святославовичу и оскорбила его, назвав сыном рабыни. В 979 году Владимир захватил Полоцк, убил ее родственников, и сделал своей женой. В 981 году родила сына Изяслава. Около 987 года совершила покушение на мужа. За это Владимир приказал ей нарядно одеться и ждать в комнате. Она поняла, что ей грозит, позвала сына и спрятала его. Когда князь вошел с мечом в руке, маленький Изяслав заступился за мать. Владимир не стал убивать Рогнеду. Он отправил ее с сыном в город Свислочь (Изяславль). Сейчас это город Заславль недалеко от Минска. Всего она родила Владимиру 4 сыновей (среди них Ярослав Мудрый) и 3 дочерей. В 1000 году незадолго до смерти приняла монашество под именем Анастасии.
Другой женой Владимира стала вдова убитого им Ярополка, некая гречанка, бывшая прежде монашенкой и привезенная в Киев князем Святославом, пораженным ее красотою. От нее, между прочим, родился потом Святополк Окаянный — убийца святых братьев Бориса и Глеба. Помимо законных жен, князь имел сотни наложниц. «Ненасытен был в блуде, приводя к себе замужних жен и девиц растлевая», так с осуждением писал о Владимире летописец. Как говорится «жил на всю катушку».
Капище у озера
Кроме того, Владимир поначалу был убежденным язычником и ярым противником христианства. Вскоре после вступления в Киев он устроил на холме возле своего дворца настоящий языческий пантеон — поставил изваяния языческих богов: Перуна, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симрагла и Мокоши.
«И поклонялись люди им, нарицая их богами, и приводили сынов своих и дочерей, и приносили жертвы бесам… И осквернилась кровьми земля Русская и холм тот», рассказывает летопись.
Борис Ольшанский. Клятва Сварожича
Изваяния Перуна, ставшего по воле Владимира главным божеством древней Руси, устанавливались и в других древнерусских городах. В 983 году, после одного из походов Владимира, на «Перуновом холме» было решено устроить и человеческие жертвоприношения. Жребий пал на двор некоего варяга-христианина, и киевские язычники потребовали принести в жертву его сына. Варяг не подчинился им и не дал своего сына на заклание бесам. В отместку киевляне разметали весь его двор и подрубили сени, на которых он стоял с сыном, и так убили их. Эти варяги-христиане (поздняя церковная традиция называет их имена: Феодор и сын его Иоанн) стали первыми в Русской земле мучениками за веру.
Сергей Ефошкин. Первые русские мученики Федор и Иоанн перед гибелью
Введение единого для всей страны государственного культа Перуна должно было олицетворять единство Древнерусского государства, главенство Киева и киевского князя.
Языческий храм. Проводится обряд в храме. В центре храма 4-х главый Световит
При всем том Владимир в эти годы проявляет всяческую заботу об укреплении государства. Он совершает несколько успешных походов на запад и восток (против поляков, ятвягов, волжских болгар, хазар), подчиняет власти Киева ряд восточнославянских племен (радимичей, вятичей), присоединяет к Руси т.н. Червенские города (Волынь). Различные области Русского государства скрепляются более прочными узами, чем прежде. Он "пас свою землю правдою, мужеством и разумом", как добрый и рачительный хозяин, при необходимости расширял и оборонял ее пределы силой оружия, а возвращаясь из похода, устраивал для дружины и для всего Киева щедрые и веселые пиры.
Васнецов. Владимир-язычник
Однако языческая реформа, изменившая лишь внешнее обличье старых богов, не могла удовлетворить Владимира. Личные поиски веры совпали с требованиями времени. Русь окончательно теряла черты прежней военной федерации отдельных племен, превращалась в единое государство, игравшее все большую роль в европейской и мировой политике. Все это требовало изменений в сфере идеологии.
Филатов. Выбор Веры князем Владимиром
Далеко не сразу Владимир пришел к своей вере. Летопись рассказывает о том, что сперва князь принял послов от волжских болгар (мусульман), латинян и хазарских евреев, предлагавших ему принять их закон. Князь Владимир внимательно выслушивал всех, задавал вопросы.
В мусульманстве Владимиру, как будто нравилась возможность многоженства и в этой жизни, и в будущей. Магометане не случайно упирали именно на этот пункт своего вероучения: они явно пытались приспособиться к нравам Владимира-язычника. Но они не знали, что от язычества Владимир в глубине души уже отвратился. К тому же «предаваться всякому блуду» он мог и не переходя в иную веру...
Но Владимир после беседы с «греческим философом» остановился на православии.
Выбор веры
По летописи, князь Владимир, призванный Промыслом Божиим быть крестителем Руси, был уже готов принять православную веру от греков, но, будучи мудрым руководителем, подготавливал народ к крещению путем частых бесед о вере на княжеском дворе, путем испытания вер и посылки посольства в другие страны. И было решено послать послов и испытать каждую веру на месте, и избрали для этого десять мужей, «добрых и смышленых». Отправляя посольство, он знакомил руссов с верою, состоянием торговли, армии, бытия, жизни народов.
И вот эти послы наблюдали в Болгарии, как мусульмане молятся в мечети: «Став там без пояса, сделав поклон, (человек) сядет и глядит туда и сюда, как безумный, и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Не добр закон их». У немцев «видали в храмах различную службу, но красоты не видели никакой». В Византии же в Константинопольском храме во имя Софии Премудрости Божией они созерцали праздничное патриаршее богослужение при полном свете паникадил, с пением соборных хоров.
Послы киевского князя были ошеломлены увиденным
«Не знали, на небе или на земле мы, — рассказывали послы по возвращении в Киев, — ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом, знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве». Выслушав их, бояре сказали князю Владимиру: «Если бы был худ закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а она была мудрейшей из всех людей».
В 987 году на совете бояр Владимир принял решение о крещении «по закону греческому».
По преданию, в обмен на это решение, ему даже обещали руку сестры правящего византийского императора Василия II Анны, которой к этому времени было уже 26 лет. Но обещание не выполнялось, и поэтому Владимиру I пришлось добиваться руки Анны военной силой.
Согласно летописи, в следующем 988 году князь Владимир 6-тысячным войском захватил Корсунь (Херсонес в Крыму, принадлежавший тогда Византии) и потребовал в жёны византийскую принцессу Анну, угрожая в противном случае пойти на Константинополь. Император Василий II вынужден был согласится, потребовав в свою очередь крещения князя, чтобы сестра вышла за единоверца. Получив согласие Владимира принять святое крещение, византийцы прислали в Корсунь Анну со священниками. Но добившись своего, Владимир забыл своё обещание. И тут с ним случилось то, что перевернуло всю его жизнь. Он внезапно ослеп!!! Несколько дней ходил и стонал Владимир. Ужасны были крики князя, когда он понял, что может остаться инвалидом навсегда. Принцесса Анна тогда напомнила о его обещании и посоветовала ему поскорее принять святое крещение. В страхе перед христианским Богом, Владимир вместе со своей дружиной прошел обряд крещения. В крещении Владимир принял имя Василий, в честь правящего византийского императора Василия II, согласно практике политических крещений того времени. Чудо возврата зрения свершилось после крещения. Мир для него преобразился.
Сергей Ефошкин. Князь Владимир. Крещение
У князя Владимира явилась разительная перемена его собственной жизни, его духовно-нравственного состояния. Из страстного, гордого язычника он переродился в целомудренного, кроткого, необычайно милосердного и доброго человека. Он даже всерьёз вознамерился ввести неслыханное до тех пор в человеческой истории новшество — отменить смертную казнь для разбойников, боясь греха.
До принятия христианства на Руси было распространено многоженство. У киевского князя Владимира было 5 законных жен. Православные источники утверждают, что после крещения князь освободил от супружеских обязанностей всех бывших языческих жён. Рогнеде он предложил выбрать мужа, но она отказалась и приняла монашеский постриг.
Сам Владимир, после крещения сочетался браком по христианскому обряду с византийской принцессой Анной (+1011). Этим браком Владимир достиг того, что Русь перестала считаться в Византии варварским народом. Возрос и династический престиж киевских князей. В дальнейшем, Анна активно участвовала в распространении православия на Руси, «построив многие церкви». Её гробница находилась в церкви Пресвятой Богородицы в Киеве рядом с гробницей св. Владимира Крестителя.
Крещение в Корсуни (Херсонес) князя Владимира с боярами и дружиной было началом крещения всей Русской земли! В сопровождении дружины, бояр, духовенства князь Владимир двинулся к Киеву. Впереди несли кресты, иконы, святые мощи.
По возвращении в Киев князь Владимир собрал 12 своих сыновей и, подготовив их к принятию святой веры Христовой, крестил в источнике, навсегда получившим название Крещатик. Вместе с ними крестился и весь дом его, и некоторые бояре, вероятно, из тех, кто не был в Херсонесе.
Перов В.Г. Крещение Руси. (вторая половина 1870-х - начало 1880-х)
Потом Владимир приказал приступить к массовому крещению. Крещение киевлян происходило в водах Днепра корсунскими священниками. В Киеве крещение народа прошло сравнительно мирно, в то время как в Новгороде, где крещением руководил Добрыня, оно сопровождалось восстаниями народа и подавлением их силой. В Ростовско-Суздальской земле, где местные славянские и финно-угорские племена сохраняли в силу отдалённости определённую автономию, христиане оставались меньшинством и после Владимира (вплоть до XIII века язычество господствовало у вятичей).
Князь Владимир повелел везде сокрушать языческих идолов: одни были сожжены, другие изрублены. А главного же идола Перуна с серебряной головой и золотыми усами было приказано, привязав к хвосту лошади, стащить в Днепр, молотя палками для публичного поругания, а затем провожать до порогов, чтобы никто не мог вытащить и взять его. Там идолу привязали камень на шею и утопили. Кануло в воду русское язычество...
Его милостыни бедным не знали меры. «Красным солнышком» прозвал Владимира русский народ. Средством христианской проповеди были и знаменитые пиры святого Владимира; по воскресеньям и большим церковным праздником после литургии выставлялись для киевлян обильные праздничные столы, звонили колокола, славословили хоры, даже, по преданию, приказал развозить на телегах еду и питьё для немощных и больных.
Князь Владимир
При этом князь продолжал оставаться победоносным полководцем, мужественным воином, мудрым главой и строителем государства. При святом князе Владимире Киевская Русь достигла расцвета и ее влияние распространилось далеко за ее пределы.
При Владимире начинается масштабное каменное строительство на Руси. Заложены города Владимир (990г.), Белгород (991г.), Переяславль (992г.) и многие другие.
Владимир стал возводить Божьи храмы. С первых веков христианства ведет начало обычай воздвигать храмы на развалинах языческих святилищ или на крови святых мучеников. Следуя этому правилу, святой Владимир построил храм святого Василия Великого на холме, где находился жертвенник Перуна, и заложил каменный храм Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь) на месте мученической кончины святых варягов-мучеников.
Сергей Ефошкин. У Десятинной церкви
Строили церковь мастера из Византии. Десятинная церковь строилась, скорее всего, по образцу Фаросской церкви при Большом императорском дворце в Константинополе, куда любила ходить на молебны Анна. И хотя ни Фаросская, ни Десятинная церкви не сохранились, археологам удалось воссоздать их внешний вид. Церковь длиной 27 метров и шириной 18 была увенчана пятью большими куполами. Ее украшали фрески и мозаики из разноцветного стекла, а также яшмы. Из-за обилия мрамора на полу и возносящихся ввысь колонн с резными капителями современники именовали Десятинную церковь "мраморяной". Мрамором же были отделаны парапеты у хор, алтарная преграда и карнизы у главных окон. Пол алтаря, помимо разноцветных мраморных плиток, выложен был из муравленого кафеля. Само здание было сложено из плоских тонких кирпичей, замазанных белой штукатуркой.
В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи святой равноапостольной Ольги. А четыре года спустя, в 1011 году, там же была погребена его супруга, сподвижница многих его начинаний, блаженная царица Анна.
Времена Владимира ознаменованы началом распространения грамотности на Руси — что связано с Крещением. Как и многие другие прогрессивные реформы в земле Русской, проводилась она насильственно. Первыми учителями на Руси были как византийцы, так и болгары, в том числе учившиеся на Афоне.
Последние годы жизни Владимира Святославича были омрачены враждой со старшими сыновьями. В 1013 г. был раскрыт заговор Святополка Окаянного против Владимира, приемного отца. Святополк с женой и их соучастник, польский епископ, были арестованы и заключены под стражу. В 1014 г. поднял мятеж другой сын Владимира - Ярослав Новгородский, отказавшись платить дань Киеву. Тогда князь Владимир объявил о походе на Новгород, но тяжело заболел и умер 15 июля 1015 года. Он правил Русским государством 37 лет (978—1015), из них 28 лет прожил во святом крещении.
Святые мощи Владимира были положены в мраморной раке, поставленной в Климентовском приделе Десятинного Успенского храма рядом с такой же мраморной ракой царицы Анны.
Во время монголо-татарского нашествия честные останки святого князя Владимира были погребены под развалинами Десятинного храма. В 1635 году они были обретены, честная глава святого князя Владимира покоилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, малые частицы святых мощей — в разных местах. Во второй половине XIX века в Киеве был построен храм во имя святого равноапостольного князя Владимира, являющийся в настоящее время кафедральным собором. А в 1853 году был поставлен памятник.
Имя и дело святого равноапостольного князя Владимира связано со всей последующей историей Русской Церкви. «Им мы обожились и Христа, Истинную Жизнь, познали», — засвидетельствовал святитель Иларион. Подвиг его продолжили его сыновья, внуки, правнуки, владевшие Русской землей в течение почти шести столетий: от Ярослава Мудрого, сделавшего первый шаг к независимому существованию Русской Церкви, до последнего Рюриковича, царя Феодора Иоанновича, при котором в 1589 году Русская Православная Церковь стала пятым самостоятельным Патриархатом.
Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено святым Александром Невским после того, как 15 мая 1240 года помощью и заступлением святого Владимира им была одержана знаменитая Невская победа над шведскими крестоносцами.
Поскольку князь Владимир жил до раскола христианской церкви (схизмы 1054), он почитается и католиками.
Источник : https://religiya.temaretik.com/2440133396375275594/
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