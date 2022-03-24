Святой равноапостольный князь Владимир, креститель Руси

Жизнь князя Владимира делится на два периода - до и после крещения. Первый период был очень коротким (до 25-летнего возраста). Это время Владимир жил, как язычник. Но он быстро духовно зрел.

Во второй период (до самой старости) он, как отец, заботится о духовном и материальном благе своего отечества.

Владимир - внук святой равноапостольной Ольги - родился около 962 года. Отцом его был князь Святослав Игоревич - внук Рюрика (но он был внебрачным сыном Святослава). Матерью была Малуша Малковна, дочь Малка Любечанина, которого историки отождествляют с Малом, князем Древлянским. Приводя к покорности восставших древлян и овладев их городами, княгиня Ольга повелела казнить князя Мала, за которого пытались ее сватать после убийства Игоря, а детей его, Добрыню и Малушу, взяла с собой. Добрыня вырос храбрым умелым воином, обладал государственным умом, был впоследствии хорошим помощником своему племяннику Владимиру в делах военного и государственного управления.

Добрыня Никитич и Малуша - наложница Святослава Игоревича, мать будущего князя Владимира (Крестителя Руси)

Малуша - христианка, сохранившая однако в себе таинственный сумрак языческих древлянских лесов, - полюбилась суровому воину Святославу.

Она стала ключницей княгини Ольги, т.е. хранительницей мехов, серебра, монет и прочих драгоценностей. Летописи рассказывают, что, разгневавшись на свою рабыню, Ольга сослала ту в отдаленное селениеБудутину весь. Там и родился мальчик, названный русским языческим именем Владимир - владеющий миром, владеющий особым даром мира. Вскоре Владимира отобрали у матери.

Сергей Ефошкин. Мать с сыном. Малуша прощается с Владимиром

Воспитывался он в Киеве, при дворе своей бабки, княгини Ольги. Но еще долго презрительное прозвище «робичич», то есть «сын рабыни», будет преследовать его.

В 970 году Святослав, отправляясь в поход, из которого ему не суждено уже было вернуться, поделил Русскую землю между тремя сыновьями. В Киеве княжил Ярополк, в Овруче, центре Древлянской земли, — Олег, в Новгороде — Владимир.

По смерти Святослава между детьми его началось междоусобие. Шестнадцатилетний Ярополк в 975 г. двинулся походом на своего брата Олега и в сражении у города Овруча Олег погиб. Тогда Ярополк двинулся на Новгород. Совершенно ясно, что он хотел княжить единолично, без конкурентов. Владимиру в это время исполнилось всего 12 лет, и Добрыня увез его "за море" (в теперешнюю Швецию). Через три года он возвратился в Новгород с чужеземной ратью.

Так началась война между Владимиром и его братом Ярополком. Он возглавил поход, в котором ему сочувствует вся языческая Русь, против Ярополка-христианина, или, во всяком случае, по свидетельству летописи, "давшего великую волю христианам". Кроме того, вражда между братьями обострилась еще из-за того, что дочь князя полоцкого Рогнеда, руки которой просил Владимир, отказала ему такими словами: "Не хочу разуть (разуть жениха - обряд свадебный; разуть вместо - выйти замуж) сына рабы", попрекнув его низостью происхождения по матери, и собиралась выходить за Ярополка. Оскорбленный Владимир захватил Полоцк, обесчестил Рогнеду на глазах ее отца и матери, а затем убил обоих родителей. Вслед за этим, летом 978 года он осадил Киев. Ярополк запирается в городке Родня. После почти двухлетней осады голод заставил Ярополка сдаться на милость брата. Но когда Ярополк вступил в покои Владимира, двое варягов, стоявших в дверях, подняли его на мечах «под пазуху».

Сергей Ефошкин. Князь Владимир и князь Ярополк

С этого злодейского убийства и начинается единовластное княжение Владимира на Руси, которое продолжалось долгих 37 лет.

Летописцы намеренно не жалеют черных красок, изображая Владимира до принятия им христианства, с тем чтобы ярче указать на чудотворное действие благодати крещения, представив того же князя в самом светлом виде. Он был жесток, злопамятен и вообще наделен самыми разными пороками, среди которых, прежде всего, называют непомерное сластолюбие. У Владимира той поры было пять жен. Одна из них – упомянутая уже полоцкая княжна Рогнеда (мать Ярослава Мудрого).

Владимир и Рогнеда с сыном. РОГНЕДА Полоцкая (ок. 960 – ок. 1000) – дочь князя Рогволода из города Полоцка. Была очень красива. Собиралась выйти замуж за Ярополка Святославовича. Отказала князю Владимиру Святославовичу и оскорбила его, назвав сыном рабыни. В 979 году Владимир захватил Полоцк, убил ее родственников, и сделал своей женой. В 981 году родила сына Изяслава. Около 987 года совершила покушение на мужа. За это Владимир приказал ей нарядно одеться и ждать в комнате. Она поняла, что ей грозит, позвала сына и спрятала его. Когда князь вошел с мечом в руке, маленький Изяслав заступился за мать. Владимир не стал убивать Рогнеду. Он отправил ее с сыном в город Свислочь (Изяславль). Сейчас это город Заславль недалеко от Минска. Всего она родила Владимиру 4 сыновей (среди них Ярослав Мудрый) и 3 дочерей. В 1000 году незадолго до смерти приняла монашество под именем Анастасии.

Другой женой Владимира стала вдова убитого им Ярополка, некая гречанка, бывшая прежде монашенкой и привезенная в Киев князем Святославом, пораженным ее красотою. От нее, между прочим, родился потом Святополк Окаянный — убийца святых братьев Бориса и Глеба. Помимо законных жен, князь имел сотни наложниц. «Ненасытен был в блуде, приводя к себе замужних жен и девиц растлевая», так с осуждением писал о Владимире летописец. Как говорится «жил на всю катушку».

Капище у озера

Кроме того, Владимир поначалу был убежденным язычником и ярым противником христианства. Вскоре после вступления в Киев он устроил на холме возле своего дворца настоящий языческий пантеон — поставил изваяния языческих богов: Перуна, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симрагла и Мокоши.

«И поклонялись люди им, нарицая их богами, и приводили сынов своих и дочерей, и приносили жертвы бесам… И осквернилась кровьми земля Русская и холм тот», рассказывает летопись.

Борис Ольшанский. Клятва Сварожича

Изваяния Перуна, ставшего по воле Владимира главным божеством древней Руси, устанавливались и в других древнерусских городах. В 983 году, после одного из походов Владимира, на «Перуновом холме» было решено устроить и человеческие жертвоприношения. Жребий пал на двор некоего варяга-христианина, и киевские язычники потребовали принести в жертву его сына. Варяг не подчинился им и не дал своего сына на заклание бесам. В отместку киевляне разметали весь его двор и подрубили сени, на которых он стоял с сыном, и так убили их. Эти варяги-христиане (поздняя церковная традиция называет их имена: Феодор и сын его Иоанн) стали первыми в Русской земле мучениками за веру.

Сергей Ефошкин. Первые русские мученики Федор и Иоанн перед гибелью

Введение единого для всей страны государственного культа Перуна должно было олицетворять единство Древнерусского государства, главенство Киева и киевского князя.

Языческий храм. Проводится обряд в храме. В центре храма 4-х главый Световит

При всем том Владимир в эти годы проявляет всяческую заботу об укреплении государства. Он совершает несколько успешных походов на запад и восток (против поляков, ятвягов, волжских болгар, хазар), подчиняет власти Киева ряд восточнославянских племен (радимичей, вятичей), присоединяет к Руси т.н. Червенские города (Волынь). Различные области Русского государства скрепляются более прочными узами, чем прежде. Он "пас свою землю правдою, мужеством и разумом", как добрый и рачительный хозяин, при необходимости расширял и оборонял ее пределы силой оружия, а возвращаясь из похода, устраивал для дружины и для всего Киева щедрые и веселые пиры.

Васнецов. Владимир-язычник

Однако языческая реформа, изменившая лишь внешнее обличье старых богов, не могла удовлетворить Владимира. Личные поиски веры совпали с требованиями времени. Русь окончательно теряла черты прежней военной федерации отдельных племен, превращалась в единое государство, игравшее все большую роль в европейской и мировой политике. Все это требовало изменений в сфере идеологии.

Филатов. Выбор Веры князем Владимиром

Далеко не сразу Владимир пришел к своей вере. Летопись рассказывает о том, что сперва князь принял послов от волжских болгар (мусульман), латинян и хазарских евреев, предлагавших ему принять их закон. Князь Владимир внимательно выслушивал всех, задавал вопросы.

В мусульманстве Владимиру, как будто нравилась воз­мож­ность многоженства и в этой жизни, и в будущей. Магометане не случайно упирали именно на этот пункт своего вероучения: они явно пытались приспосо­биться к нравам Владимира-язычника. Но они не знали, что от язычества Вла­димир в глубине души уже отвратился. К тому же «предаваться всякому блуду» он мог и не переходя в иную веру...

Но Владимир после беседы с «греческим философом» остановился на православии.

Выбор веры

По летописи, князь Владимир, призванный Промыслом Божиим быть крестителем Руси, был уже готов принять православную веру от греков, но, будучи мудрым руко­водите­лем, подготавливал народ к крещению путем частых бесед о вере на княжеском дворе, путем испытания вер и посылки посольства в другие страны. И было решено послать послов и испытать каждую веру на месте, и избрали для этого десять мужей, «добрых и смышленых». Отправляя посольство, он знакомил руссов с верою, состоянием торговли, армии, бытия, жизни народов.

И вот эти послы наблюдали в Болгарии, как мусульмане молятся в мечети: «Став там без пояса, сделав поклон, (человек) сядет и глядит туда и сюда, как безумный, и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Не добр закон их». У немцев «видали в храмах различную службу, но красоты не видели никакой». В Византии же в Константинопольском храме во имя Софии Премуд­рости Божией они созер­цали праздничное патриаршее богослужение при полном свете паникадил, с пением соборных хоров.

Послы киевского князя были ошеломлены увиденным

«Не знали, на небе или на земле мы, — рас­сказывали послы по возвращении в Киев, — ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом, знаем только, что пре­бывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве». Выслушав их, бояре сказали князю Владимиру: «Если бы был худ закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а она была мудрейшей из всех людей».

В 987 году на совете бояр Владимир принял решение о крещении «по закону греческому».

По преданию, в обмен на это решение, ему даже обещали руку сестры правящего византийского императора Василия II Анны, которой к этому времени было уже 26 лет. Но обещание не выполнялось, и поэтому Владимиру I пришлось добиваться руки Анны военной силой.

Согласно летописи, в следующем 988 году князь Владимир 6-тысячным войском захватил Корсунь (Херсонес в Крыму, принадлежавший тогда Византии) и потребовал в жёны византийскую принцессу Анну, угрожая в противном случае пойти на Константинополь. Император Василий II вынужден был согласится, потребовав в свою очередь крещения князя, чтобы сестра вышла за единоверца. Получив согласие Владимира принять святое крещение, византийцы прислали в Корсунь Анну со священниками. Но добившись своего, Владимир забыл своё обещание. И тут с ним случилось то, что перевернуло всю его жизнь. Он внезапно ослеп!!! Несколько дней ходил и стонал Владимир. Ужасны были крики князя, когда он понял, что может остаться инвалидом навсегда. Принцесса Анна тогда напомнила о его обещании и посоветовала ему поскорее принять святое крещение. В страхе перед христианским Богом, Владимир вместе со своей дружиной прошел обряд крещения. В крещении Владимир принял имя Василий, в честь правящего византийского императора Василия II, согласно практике политических крещений того времени. Чудо возврата зрения свершилось после крещения. Мир для него преобразился.

Сергей Ефошкин. Князь Владимир. Крещение

У князя Владимира явилась разитель­ная перемена его собственной жизни, его духовно-нравственного сос­тояния. Из страстного, гордого язычника он переродился в целомудренного, кроткого, необычайно милосердного и доброго человека. Он даже всерьёз вознамерился ввести неслыханное до тех пор в человеческой истории новшество — отменить смертную казнь для разбойников, боясь греха.

До принятия христианства на Руси было распространено многоженство. У киевского князя Владимира было 5 законных жен. Православные источники утверждают, что после крещения князь освободил от супружеских обязанностей всех бывших языческих жён. Рогнеде он предложил выбрать мужа, но она отказалась и приняла монашеский постриг.

Сам Владимир, после крещения сочетался браком по христианскому обряду с византийской принцессой Анной (+1011). Этим браком Владимир достиг того, что Русь перестала считаться в Византии варварским народом. Возрос и династический престиж киевских князей. В дальнейшем, Анна активно участвовала в распространении православия на Руси, «построив многие церкви». Её гробница находилась в церкви Пресвятой Богородицы в Киеве рядом с гробницей св. Владимира Крестителя.

Крещение в Корсуни (Херсонес) князя Владимира с боярами и дружиной было началом крещения всей Русской земли! В сопро­вождении дружины, бояр, духовенства князь Владимир двинулся к Киеву. Впереди несли кресты, иконы, святые мощи.

По возвращении в Киев князь Владимир собрал 12 своих сыновей и, подготовив их к принятию святой веры Христовой, крестил в источнике, навсегда получившим название Крещатик. Вместе с ними крестился и весь дом его, и некоторые бояре, вероятно, из тех, кто не был в Херсонесе.

Перов В.Г. Крещение Руси. (вторая половина 1870-х - начало 1880-х)

Потом Владимир приказал приступить к массовому крещению. Крещение киевлян происходило в водах Днепра корсунскими священниками. В Киеве крещение народа прошло сравнительно мирно, в то время как в Новгороде, где крещением руководил Добрыня, оно сопровождалось восстаниями народа и подавлением их силой. В Ростовско-Суздальской земле, где местные славянские и финно-угорские племена сохраняли в силу отдалённости определённую автономию, христиане оставались меньшинством и после Владимира (вплоть до XIII века язычество господствовало у вятичей).

Князь Владимир повелел везде сокрушать языческих идолов: одни были сожжены, другие изрублены. А главного же идола Перуна с серебряной головой и золотыми усами было приказано, привязав к хвосту лошади, стащить в Днепр, молотя палками для публичного поругания, а затем провожать до порогов, чтобы никто не мог вытащить и взять его. Там идолу привязали камень на шею и утопили. Кануло в воду русское язычество...

Его милостыни бедным не знали меры. «Красным солнышком» прозвал Владимира русский народ. Средством христианской проповеди были и знаменитые пиры святого Владимира; по воскресеньям и большим церковным праздником после литургии выставлялись для киевлян обильные праздничные столы, звонили колокола, сла­вословили хоры, даже, по преданию, приказал развозить на телегах еду и питьё для немощных и больных.

Князь Владимир

При этом князь продолжал оставаться победоносным полководцем, мужественным воином, муд­рым главой и строителем государства. При святом князе Владимире Киевская Русь достигла расцвета и ее влияние рас­пространилось далеко за ее пределы.

При Владимире начинается масштабное каменное строительство на Руси. Заложены города Владимир (990г.), Белгород (991г.), Переяславль (992г.) и многие другие.

Владимир стал возводить Божьи храмы. С первых веков христианства ведет начало обычай воздвигать храмы на раз­валинах языческих святилищ или на крови святых мучеников. Следуя этому правилу, святой Владимир построил храм святого Василия Великого на холме, где находился жер­твенник Перуна, и заложил каменный храм Успения Пресвятой Богородицы (Де­сятинная церковь) на месте мученической кончины святых варягов-муче­ников.

Сергей Ефошкин. У Десятинной церкви

Строили церковь мастера из Византии. Десятинная церковь строилась, скорее всего, по образцу Фаросской церкви при Большом императорском дворце в Константинополе, куда любила ходить на молебны Анна. И хотя ни Фаросская, ни Десятинная церкви не сохранились, археологам удалось воссоздать их внешний вид. Церковь длиной 27 метров и шириной 18 была увенчана пятью большими куполами. Ее украшали фрески и мозаики из разноцветного стекла, а также яшмы. Из-за обилия мрамора на полу и возносящихся ввысь колонн с резными капителями современники именовали Десятинную церковь "мраморяной". Мрамором же были отделаны парапеты у хор, алтарная преграда и карнизы у главных окон. Пол алтаря, помимо разноцветных мраморных плиток, выложен был из муравленого кафеля. Само здание было сложено из плоских тонких кирпичей, замазанных белой штукатуркой.

В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи святой рав­но­апостольной Ольги. А четыре года спустя, в 1011 году, там же была погребе­на его супруга, сподвижница многих его начинаний, блаженная царица Анна.

Времена Владимира ознаменованы началом распространения грамотности на Руси — что связано с Крещением. Как и многие другие прогрессивные реформы в земле Русской, проводилась она насильственно. Первыми учителями на Руси были как византийцы, так и болгары, в том числе учившиеся на Афоне.

Последние годы жизни Владимира Святославича были омрачены враждой со старшими сыновьями. В 1013 г. был раскрыт заговор Святополка Окаянного против Владимира, приемного отца. Святополк с женой и их соучастник, польский епископ, были арестованы и заключены под стражу. В 1014 г. поднял мятеж другой сын Владимира - Ярослав Новгородский, отказавшись платить дань Киеву. Тогда князь Владимир объявил о походе на Новгород, но тяжело заболел и умер 15 июля 1015 года. Он правил Русским государством 37 лет (978—1015), из них 28 лет прожил во святом крещении.

Святые мощи Владимира были по­ложены в мраморной раке, постав­ленной в Климентовском приделе Десятинного Успенского храма рядом с такой же мраморной ракой царицы Анны.

Во время монголо-татарского нашествия честные останки святого князя Владимира были погребены под развалинами Десятинного храма. В 1635 году они были обре­тены, честная глава святого князя Владимира покоилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, малые частицы святых мощей — в разных местах. Во второй половине XIX века в Киеве был построен храм во имя святого равноапостольного князя Владимира, являющийся в настоящее время кафед­раль­ным собором. А в 1853 году был поставлен памятник.

Имя и дело святого равноапостольного князя Владимира связано со всей после­ду­ю­щей историей Русской Церкви. «Им мы обожились и Христа, Истинную Жизнь, познали», — засвидетельствовал святитель Иларион. Подвиг его продол­жили его сыновья, внуки, правнуки, владевшие Русской землей в течение почти шести столетий: от Ярослава Мудрого, сделавшего первый шаг к независимому су­ществованию Русской Церкви, до последнего Рюриковича, царя Феодора Иоан­новича, при котором в 1589 году Русская Православная Церковь стала пятым са­мостоя­тельным Патриархатом.

Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено святым Александром Невским после того, как 15 мая 1240 года помощью и заступлением святого Владимира им была одержана знаменитая Невская победа над шведскими крестоносцами.

Поскольку князь Владимир жил до раскола христианской церкви (схизмы 1054), он почитается и католиками.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2440133396375275594/

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