10 вещей, в которые люди верят даже несмотря на то, что их существование невозможно доказать

Практическое доказательство позволяет нам определить, во что нужно и во что не нужно верить, но иногда таких твёрдых фактов по тому или иному вопросу просто нет. Даже когда у людей нет твёрдых доказательств существования чего-либо, они всё равно верят в то или иное явление. Ниже приведена десятка вещей, в которые люди верят несмотря на то, что у них нет на это никаких причин. В списке собраны разные верования людей от вещей, которые невозможно увидеть человеческим глазом, до форм жизни, которые не были подтверждены.



10. Инопланетяне



Несмотря на великое множество теорий заговоров и мест появления НЛО, у нас всё ещё нет научного подтверждения, что в космосе есть другие формы жизни. Тем не менее, много людей твёрдо уверены, что на других планетах есть жизнь, или что жизнь существовала на каком-то этапе в прошлом. От видеосъёмок неопознанных объектов до личных показаний людей, которые утверждают, что их похитил космический корабль инопланетян – люди хотят верить в то, что есть что-то больше в этом мире, чем просто наша планета, даже если это научно не подтверждено.



9. Астрология



Понятие астрологии не ново. Люди принимали важные решения в жизни с помощью звёзд с незапамятных времён. Не имея никакого доказательства тому, что порядок расположения планет и звёзд действительно может повлиять на личность человека, люди всё-таки верят, что если они родились под тем или иным зодиакальным знаком, у них обязательно будет та или иная личность и им будут свойственны определённые черты и умения. Ежедневные гороскопы и астрологические карты стали ведущим инструментом для многих людей, которые действительно полагают, что дата рождения человека влияет на его судьбу и может помочь в принятии ежедневных решений.



8. Криптиды



Криптиды – это животные, существование которых никогда не было подтверждено наукой, такие как Снежный Человек или пользующийся дурной славой Человек-мотылёк из Западной Виргинии. Многочисленные свидетельства о встрече и любительские фотографии достаточны, чтобы мы поверили в возможность того, что эти существа действительно ходят или плавают на Земле, среди нас, хотя они не существуют в музеях и не признаны официально. До тех пор, пока не поймают Лох-Несское чудовище или другого криптида, они по-прежнему будут считаться просто загадочными созданиями, существование которых не подтверждено.



7. Привидения



Любой, кто утверждает, что видел привидение, может сказать, что у него есть доказательство существования духа, но скептики поспорят и скажут, что видение привидения может быть обусловлено трюками со светом или другими логическими причинами. Скорее всего, люди не смогут найти неоспоримого, материального доказательства существования привидений. И хотя у охотников на привидений есть электроприборы для измерения их активности, полученные результаты можно интерпретировать по-разному. Тем не менее, люди верят во встречи с привидениями и в целом в них. И если ночью слышится какой-то непонятный звук или движение – это может быть призрак.



6. Медиумы



Медиумы заявляют, что они могут разговаривать с умершими людьми, которые находятся «по ту сторону». Они передают живым людям те вещи, которые они якобы слышат от их мёртвых близких. Несмотря на то, что нет никакого способа определить, как медиумы получают ту информацию, о которой они говорят, люди верят, что они действительно кого-то видят и слышат слова усопших. И хотя медиумы предоставляют гораздо меньше, чем 100% точных деталей, желание поговорить с усопшими членами семьи или друзьями так велико, что люди прощают им эти ошибки и считают, что ничего страшного, если медиумы не совсем точны.



5. Карма



Независимо от того, называют ли это понятие кармой или характеризуют поговоркой «что посеешь, то и пожнёшь», люди привыкли верить, что поведение человека в настоящем может каким-то образом повлиять на то, что с ним случится в будущем. Без какого-либо доказательства этой теории люди верят, что моральное или честное поведение в настоящем принесёт свои позитивные плоды в будущем. Несмотря на то, что существование кармы никак нельзя доказать, это тот принцип, которым люди руководствуются по жизни в надежде, что однажды они смогут получить обещанные плоды своих стараний.



4. Интуиция



Люди верят, что интуиция или шестое чувство иногда даёт им беззвучные рекомендации. Интуиция может подсказать людям, стоит ли верить кому-то или нет, стоит ли развестись или нет, стоит ли обойти стороной какую-то улицу. Она способна подвигнуть людей на различные поступки. Без какого-либо логического объяснения интуиция помогает людям принимать решения с уверенностью, она создаёт впечатление, что человек сделал свой выбор, основываясь на проверенной силе, которая больше его самого. Люди считают, что заслуга интуиции состоит в том, что она может подсказать им, в какую сторону направиться, если их дела пошли в разлад.



3. Судьба



Фраза «на все есть свои причины» используется очень часто, особенно когда случается что-то плохое. И хотя у людей нет никаких реальных оснований предполагать, что есть причины на то, что происходит в жизни, они убеждают самих себя, что определённым событиям (не всем, конечно) суждено произойти именно таким образом, каким они случились. Идея судьбы даёт людям чувство уверенности и помогает собраться после того, как произошла катастрофа или случился какой-то ужасный момент в жизни.



2. Религиозные тексты



Несмотря на разное воспитание, большинство людей верит в ту или иную религию. Религии преподаются через тексты, такие как Библия. Считается, что подобные тексты содержат описание именно того образа жизни для людей, который был выбран для них Высшим Существом или Силой. Люди верят в рассказы о тех, кто жил веками, совершил фантастические подвиги и даже смог стать бессмертным, потому что все эти рассказы являются частью религиозных текстов. И хотя нет ни малейшего доказательства, что эти тексты являются отражением какой-либо Высшей Силы, люди делают все, что в их силах, чтобы следовать правилам и морали, прописанным в этих текстах.



1. Бог



Наверное, самого большого религиозного рвения из этого списка требует вера в то, что существует Высшая Сила или Бог, который каким-то образом следит и управляет жизнями людей. Некоторые люди не просто верят в Бога и считают его реальным, но даже полагают, что он вездесущ и способен услышать их молитвы, читаемые про себя, а также встретить их лично после их смерти. По определению, существование Бога не может быть подтверждено эмпирическим доказательством, тем не менее, вера в Высшую Силу – это то, что связывает людей с их доисторическими предками и друг с другом. Наверное, самого большого религиозного рвения из этого списка требует вера в то, что существует Высшая Сила или Бог, который каким-то образом следит и управляет жизнями людей. Некоторые люди не просто верят в Бога и считают его реальным, но даже полагают, что он вездесущ и способен услышать их молитвы, читаемые про себя, а также встретить их лично после их смерти. По определению, существование Бога не может быть подтверждено эмпирическим доказательством, тем не менее, вера в Высшую Силу – это то, что связывает людей с их доисторическими предками и друг с другом. Источник : https://mistika.temaretik.com/2348625781709605003/ Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : 10 исторических фактов о древнем мире глазами приверженцев теории заговора( https://otari.mirtesen.ru/blog/43316559886 ) Всё дальше и дальше: почему расстояние между Европой и Америкой увеличивается? ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43268554627 ) Почему в естественных сутках человека 25 часов( https://otari.mirtesen.ru/blog/43107784404 ) Несмотря на разное воспитание, большинство людей верит в ту или иную религию. Религии преподаются через тексты, такие как Библия. Считается, что подобные тексты содержат описание именно того образа жизни для людей, который был выбран для них Высшим Существом или Силой. Люди верят в рассказы о тех, кто жил веками, совершил фантастические подвиги и даже смог стать бессмертным, потому что все эти рассказы являются частью религиозных текстов. И хотя нет ни малейшего доказательства, что эти тексты являются отражением какой-либо Высшей Силы, люди делают все, что в их силах, чтобы следовать правилам и морали, прописанным в этих текстах.1. Бог Фраза «на все есть свои причины» используется очень часто, особенно когда случается что-то плохое. И хотя у людей нет никаких реальных оснований предполагать, что есть причины на то, что происходит в жизни, они убеждают самих себя, что определённым событиям (не всем, конечно) суждено произойти именно таким образом, каким они случились. Идея судьбы даёт людям чувство уверенности и помогает собраться после того, как произошла катастрофа или случился какой-то ужасный момент в жизни.2. Религиозные тексты Люди верят, что интуиция или шестое чувство иногда даёт им беззвучные рекомендации. Интуиция может подсказать людям, стоит ли верить кому-то или нет, стоит ли развестись или нет, стоит ли обойти стороной какую-то улицу. Она способна подвигнуть людей на различные поступки. Без какого-либо логического объяснения интуиция помогает людям принимать решения с уверенностью, она создаёт впечатление, что человек сделал свой выбор, основываясь на проверенной силе, которая больше его самого. Люди считают, что заслуга интуиции состоит в том, что она может подсказать им, в какую сторону направиться, если их дела пошли в разлад.3. Судьба Независимо от того, называют ли это понятие кармой или характеризуют поговоркой «что посеешь, то и пожнёшь», люди привыкли верить, что поведение человека в настоящем может каким-то образом повлиять на то, что с ним случится в будущем. Без какого-либо доказательства этой теории люди верят, что моральное или честное поведение в настоящем принесёт свои позитивные плоды в будущем. Несмотря на то, что существование кармы никак нельзя доказать, это тот принцип, которым люди руководствуются по жизни в надежде, что однажды они смогут получить обещанные плоды своих стараний.4. Интуиция Медиумы заявляют, что они могут разговаривать с умершими людьми, которые находятся «по ту сторону». Они передают живым людям те вещи, которые они якобы слышат от их мёртвых близких. Несмотря на то, что нет никакого способа определить, как медиумы получают ту информацию, о которой они говорят, люди верят, что они действительно кого-то видят и слышат слова усопших. И хотя медиумы предоставляют гораздо меньше, чем 100% точных деталей, желание поговорить с усопшими членами семьи или друзьями так велико, что люди прощают им эти ошибки и считают, что ничего страшного, если медиумы не совсем точны.5. Карма Любой, кто утверждает, что видел привидение, может сказать, что у него есть доказательство существования духа, но скептики поспорят и скажут, что видение привидения может быть обусловлено трюками со светом или другими логическими причинами. Скорее всего, люди не смогут найти неоспоримого, материального доказательства существования привидений. И хотя у охотников на привидений есть электроприборы для измерения их активности, полученные результаты можно интерпретировать по-разному. Тем не менее, люди верят во встречи с привидениями и в целом в них. И если ночью слышится какой-то непонятный звук или движение – это может быть призрак.6. Медиумы Криптиды – это животные, существование которых никогда не было подтверждено наукой, такие как Снежный Человек или пользующийся дурной славой Человек-мотылёк из Западной Виргинии. Многочисленные свидетельства о встрече и любительские фотографии достаточны, чтобы мы поверили в возможность того, что эти существа действительно ходят или плавают на Земле, среди нас, хотя они не существуют в музеях и не признаны официально. До тех пор, пока не поймают Лох-Несское чудовище или другого криптида, они по-прежнему будут считаться просто загадочными созданиями, существование которых не подтверждено.7. Привидения Понятие астрологии не ново. Люди принимали важные решения в жизни с помощью звёзд с незапамятных времён.Не имея никакого доказательства тому, что порядок расположения планет и звёзд действительно может повлиять на личность человека, люди всё-таки верят, что если они родились под тем или иным зодиакальным знаком, у них обязательно будет та или иная личность и им будут свойственны определённые черты и умения. Ежедневные гороскопы и астрологические карты стали ведущим инструментом для многих людей, которые действительно полагают, что дата рождения человека влияет на его судьбу и может помочь в принятии ежедневных решений.8. Криптиды Несмотря на великое множество теорий заговоров и мест появления НЛО, у нас всё ещё нет научного подтверждения, что в космосе есть другие формы жизни. Тем не менее, много людей твёрдо уверены, что на других планетах есть жизнь, или что жизнь существовала на каком-то этапе в прошлом. От видеосъёмок неопознанных объектов до личных показаний людей, которые утверждают, что их похитил космический корабль инопланетян – люди хотят верить в то, что есть что-то больше в этом мире, чем просто наша планета, даже если это научно не подтверждено.9. Астрология