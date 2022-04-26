Правда и мифы о Нострадамусе: Как пророчества астролога стали предметом спекуляций

На рубеже ХХ-ХХI вв. предсказания Нострадамуса породили новую волну спекуляций. Где только ни цитировали его катрен, в котором якобы предсказывался конец света: В 1999 году, в седьмом месяце С неба придёт великий король ужаса, Чтобы воскресить великого короля Монгола (или Монголов) Который до-после Марса будет править счастливо.

Одно из самых известных его четверостиший традиционно интерпретировали как пророчество о Второй мировой войне и Гитлере: Животные, гонимые страшным голодом, перейдут реки, Большая часть сражающихся будет против Гистера, Тянут вождя в металлической клетке, А немецкое дитя ничего не заметит. На самом деле слово «Гистер» можно перевести как «Истра» – это второе название нижнего Дуная. Именно в этом значении Нострадамус использовал это слово и в другом своем труде. Нацисты находили в «Центуриях» предсказания о торжестве «третьего рейха», а их противники в тех же текстах искали свидетельства ниспровержения Гитлера.

На самом деле в первоначальном варианте это четверостишие звучало так:

B седьмом месяце 1999 года

Великий небесный царь-искупитель

Воскресит великого короля Анголмуа,

Который до-после Марса будет править счастливо.

«Анголмуа» может быть указанием на Ангумуа – родовое владение династии Валуа, из которой происходил король Франциск I. То есть астролог, возможно, полагал, что на рубеже ХХ-ХХI вв. к власти придет новый король, подобный Франциску I, а не кровавый Чингисхан, как писали в более поздних интерпретациях. А о конце света речи тут вообще нет.





Некоторые исследователи уверены: в текстах Нострадамуса нет никаких указаний на трагедию 11 сентября 2011 г.



После террористической атаки на США 11 сентября 2001 г. в прессе снова появилось множество публикаций, в которых авторы пытались найти предсказание этих страшных событий в трудах Нострадамуса. При этом цитировались такие строки:

В городе Бога будет большой гром.

Два брата будут разорваны в клочья, в то время как крепость выстоит.

Великий правитель не устоит.

Третья большая война начнется, когда город горит.

Знаменитый предсказатель, чьи тексты трактуются слишком широко



Под «городом Бога» подразумевали Нью-Йорк, под «крепостью» – Пентагон, а под «двумя братьями» – разрушенные в результате теракта башни-близнецы. Историк Алексей Пензенский уверен, что подобная трактовка слишком вольная. Он подчеркивает, что пророчества Нострадамуса – это в большей степени поэтическое произведение, чем научное, поэтому искать в многозначных аллегориях и метафорах точные указания дат, имен и топонимов не имеет смысла. Постфактум любое четверостишие астролога можно привязать к любому историческому событию.





Врач, астролог, предсказатель и поэт Нострадамус



Автор книги «Нострадамус: человек, миф, правда» Питер Лемесурье считает, что астролог не был пророком – он просто знал, что история повторяется, и на основании известных событий прошлого можно прогнозировать их развитие в будущем. Он также не видит связи в катренах Нострадамуса с событиями 11 сентября 2001 г.

На 45 градусе загорится небо

Пламя достигает великого нового города

Немедленно поднимается огромное пламя

Когда они хотят иметь подтверждения от нормандцев.

Лемесурье считает ошибочной трактовку «новый город – Нью-Йорк», так как тут речь идет просто о городе, построенном недавно – новом городе. Кроме того, в оригинале упоминается пламя, которое исходит не с небес, а из «центра мира». То есть в данном случае логичней предположить, что речь идет об извержении вулкана.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2465464894402594895/

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