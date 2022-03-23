Почему королева Виктория не любила династию Романовых и Россию: 5 эпизодов из её жизни

Недружелюбное отношение британской монархии к России давно уже стало для нас обычным делом. Наверное, многие помнят выражение Англичанка гадит, прочно вошедшее в русский обиход ещё в 18 веке.

Но королева Виктория продвинулась гораздо дальше своих предшественников и испытывала к России сильную личную неприязнь. Были на это реальные политические причины или ею двигала лишь наследственная русофобия?

Ни то, ни другое. Конечно, общий негативный фон присутствовал, но Виктория переносила на международную арену ещё и своё субъективное неприязненное отношение к российской императорской семье.

Эпизод 1. Несчастный брак тёти Джулии

Принцесса Юлиана-Генриетта-Ульрика Саксен-Кобург-Заальфельдская Великая княгиня Анна Фёдоровна

Отправной точкой ненависти к Романовым у королевы мог стать неудавшийся брак её тёти Джулии и Великого князя Константина, сына Павла I. Немецкая принцесса Юлиана-Генриетта-Ульрика Саксен-Кобург-Заальфельдская, родная сестра матери королевы Виктории, была крещена в православие под именем Анна Фёдоровна.

Супружество с самого начала не сложилось. Грубый и неуравновешенный Константин Павлович не любил жену и всячески изводил, иногда с угрозой для жизни и всегда – для психического здоровья.

Эпизод 2. Неосмотрительность королевы Виктории

Через несколько лет Анна Фёдоровна сумела вырваться из России, отказалась возвращаться и долгие годы пыталась получить развод. В целом, судьба несчастной принцессы сложилась весьма грустно, хотя она прожила долгую жизнь, и её любили и родные, и подданные.

Королева Виктория в юности

Взойдя на престол, королева в очень юном возрасте получила большую власть, но всё равно оставалась девушкой своего времени со всеми его предрассудками и ограничениями. Однажды Виктория нарушила слишком много неписанных правил приличия, и связано это было тоже с Романовыми.

Цесаревич Александр, сын и наследник Николая I, путешествовал по Европе. Поездка носила ознакомительный характер, но все знали: русский Великий князь присматривает себе жену.

Заехал Александр и в Англию.

Цесаревич Александр Николаевич

Юная королева была в восторге от гостя, считала его милым, да и цесаревич вполне впечатлился Викторией, хотя вначале нашёл её недостаточно изящной. Возможно, между ними даже промелькнула искра подлинного чувства. Королева устраивала балы, увеселительные поездки и даже предложила Великому князю жить с ней в одном дворце. Это, а также немыслимые свидания и прогулки наедине с цесаревичем дали подданным повод для недовольства слишком вольным поведением королевы.

Викторию родственники принудили переехать в Виндзорский зáмок, подальше от Александра, а цесаревича одёрнул отец, приславший из России требование выбросить из головы эти глупости.

И хотя пара рассталась тепло и дружелюбно, в дальнейшем отношения России и Соединённого королевства значительно ухудшились, в том числе и от разочарования королевы, поставившей на карту свою репутацию, но ничего не получившей взамен.

Эпизод 3. Мятежная женитьба сына Альфреда

Великая княжна Мария Александровна герцогиня Эдинбургская и Саксен-Кобург-Готская

Через много лет Романовы вновь преподнесли Виктории пренеприятный сюрприз – её второй сын Альфред увлёкся дочерью бывшего милого цесаревича, к тому времени – императора Александра II.

Несмотря на открытое недовольство и противодействие матери, принц настоял на браке с Великой княжной Марией Александровной. Девушка, заранее нелюбимая свекровью, оказалась с характером, твёрдо отстаивала свои позиции и абсолютно предубеждённо числилась при дворе капризной своевольной особой.

И хотя королева впоследствии пыталась проявлять дружелюбие, холод в отношениях так никуда и не исчез.

Эпизод 4. Строптивость прекрасной внучки Эллы

Принцесса Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская Великая княгиня Елизавета Фёдоровна

Новую волну негодования королевы Романовы вызвали после свадьбы Альфреда.

Принцесса Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская, внучка Виктории, по непонятной причине решила выйти замуж за сына всё того же Александра II Великого князя Сергея. В юную Эллу, красивейшую девушку Европы, были влюблены многие завидные женихи, в том числе – её собственный двоюродный брат, будущий кайзер Вильгельм II и первый внук Виктории. Несмотря на настоятельные советы бабушки присмотреться именно к Вилли или хотя бы к кому-то другому, принцесса стояла на своём.

Последним шансом не допустить нежелательного брака были слухи о нетрадиционной ориентации Сергея Александровича, но даже пронырливая английская разведка не нашла никаких доказательств. Королеве пришлось смириться. Эллу назвали Елизаветой Фёдоровной.

Эпизод 5. Контрольный удар внучки Алисы

Принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская императрица Александра Фёдоровна

Вершиной всех злодейств семейства Романовых оказалась совершенно возмутительная любовь цесаревича Николая, внука Александра II, и принцессы Виктории Алисы Елены Луизы Беатрисы Гессен-Дармштадтской, младшей сестры Эллы.

Уговоры и здесь оказались тщетны. Принцессу Алису не привлёк даже во всех отношениях блестящий брак с будущим английским королём – принцем Альбертом, тоже двоюродным братом.

Виктория пустила в ход тяжёлую артиллерию – без утайки рассказала цесаревичу обо всех болезнях любимой внучки. К нашему и её сожалению, рассказ королевы нимало не смутил очарованного Николая. Виктория в очередной раз потерпела поражение от русского царствующего дома. Алису крестили в православие Александрой Фёдоровной.

Королева Виктория на склоне лет

Семья была бесконечно важна для Виктории. Любые действия Романовых, даже предельно благородные, очевидно, воспринимались ею как нападение на самое дорогое, что у неё есть. Поэтому вся жизнь Её величества прошла под знаком враждебности к русскому двору, временами переходящей в ненависть. Отношение к династии сказалось на отношении к стране, со временем оно усугубилось, и у России и Великобритании уже вряд ли установятся дружественные отношения.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Зачем СССР хотел вступить в НАТО. Это было реальным стремлением или политическим ходом? https://otari.mirtesen.ru/blog/43522976653/

Почему первые цивилизации появились лишь 5500 лет назад - и одновременно (https://otari.mirtesen.ru/blog/43960937080/)

Кто не мог жениться в Российской империи? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43614314715/)