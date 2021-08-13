Робин Гуд: дерзкий удалец или обычный бандит нетрадиционной ориентации, исследования ученых

В литературе первые упоминания о герое–разбойнике Робине Гуде появились в XIV веке, хотя есть све́дения, что жил он двумя веками ранее.

В легенде этот удалец предстает перед нами благородным разбойником, который грабил богачей и отдавал деньги неимущим. Со своими сторонниками Робин наказывал негодяев, которые использовали свое положение и деньги, чтобы обижать простых людей. Эти Средневековые «тимуровцы» чтили короля, были довольно-таки религиозны, но умели и веселиться.

Сегодня Робин Гуд продолжает оставаться популярным у авторов книг и сценаристов, являясь прототипом многих отважных героев. И до сих пор ведутся жаркие споры о личности этого распиаренного персонажа.

Переписи населения «старой доброй» Англии 1228–1230 гг. зафиксировали имена как минимум двух претендентов на звание неуловимого вожака разбойничьей шайки.

Первый: Роберт Гуд, прозванный Домовым, слыл отъявленным негодяем и разыскивался властями. Второй же, Роберт Твинг, был руководителем банды повстанцев и грабил монастыри. Справедливости ради сто́ит отметить, что воровал он в основном провизию, часть которой раздавал беднякам.

Картина с фигурами для бумажного театра, пьеса Ж. Планша, 1821. Сцены и персонажи Уэбба в Робин Гуде

Существует и совсем нелепая, но очень распространенная версия, что прототипом Робина Гуда был Роберт Фитцут, аристократ, который жил с 1160 по 1247 год.

Именно эти даты указывают некоторые энциклопедии как годы жизни литературного разбойника. Версия нелепая, потому что реально существующий Фитцут вел довольно-таки скучную, размеренную жизнь и ни в каких грабежах, а тем более в противодействии властям, замечен не был.

Вот и получается, что Робин Гуд благотворительностью не занимался, а был или одиноким бандитом с большой дороги, или главарем организованной преступной группировки.

В 1988 году обеспеченные члены городского совета Ноттингема (именно этот город считается родиной Робина) спонсировали обширные исследования легенды о «благородном» разбойнике. В итоге выяснили, что большинство фактов из баллад — фиктивны и появились через 200 лет после его кончины.

Робин Гуд на флаге графства Ноттингемшир

Монах и весельчак Тук, который был сподвижником Робина, оказался абсолютно вымышленным персонажем. Малыш Джон, которого в легендах описывали добродушным и веселым великаном, в реальности был злобным и нелюдимым человеком. Останки Малыша эксгумировали в 1784 году. При жизни этот человек и правда отличался внушительными размерами.

Опровергли и связь Робина Гуда с девицей Мэрион. По легенде они были помолвлены. В реальности их жизни ни разу не пересеклись, барышня и разбойник даже не были знакомы. А в балладах Англии девушка появилась только в конце XV века.

Другие исследователи Средневековья утверждают, что покровитель простолюдинов и вовсе не интересовался слабым полом. Профессор литературы из Кардиффского университета Стивен Найт, к примеру, заявил, что в банде Робина Гуда нетрадиционные отношения между мужчинами были в порядке вещей.

Робин Гуд и Дева Мэриан, 1866. Картина Томаса Фрэнка Хэфи, фрагмент

Эту теорию подтвердил и профессор Добсон из университета Кембриджа. Он сообщил, что в XII веке, когда ориентировочно жил и разбойничал Робин Гуд, любовные связи между мужчинами не подвергались такому осуждению, как 2 века спустя.

Лишь в конце XIII века началось массовое порицание со стороны Церкви, и мужчины перестали афишировать свои пристрастия. В старинных английских балладах есть прямое указание на запретную любовь.

Автор обширного и тщательного исследования романтической легенды о Робине Гуде профессор Джеймс Холт пишет:

Он был совершенно не таким, каким его описывают...носил колпак наподобие монашеского капюшона. Начисто отсутствуют свидетельства, что он грабил богатых, чтобы отдавать деньги бедным. Этими измышлениями легенда обросла через двести и более лет после его смерти. А при жизни он слыл отъявленным мародером!

Кстати, Холт не отрицает того, что монах Тук жил на самом деле. Но он бесчинствовал не в шайке Робина, а в 300 километрах от Шервудского леса лет через 100 после легендарного разбойника. Лихой толстяк сколотил свою команду мародеров и разорял дома обычных людей.

Надпись на так называемой могиле Робина Гуда возле аббатства Кирклис: «Здесь, под этим небольшим камнем, лежит Роберт, истинный граф Хантингтонский. Не было лучника искуснее его. И люди звали его Робин Гуд. Таких преступников, как он и его люди, Англия никогда не увидит вновь»

Девица Мэрион вошла в баллады XV века как разгульная дамочка с сомнительной репутацией. И пользовалась успехом не только у Робина Гуда. Лишь в викторианскую эпоху, которая отличалась нравственностью, писатели придали персонажу благостный вид и сочинили аристократическое происхождение.

Большинство же историков придерживаются мнения, что Робин Гуд — не один определенный человек. Он представляет собой собирательный образ героя-защитника угнетенных простолюдинов и «чистое создание народной музы». А могила Робина Гуда возле аббатства Кирклис является все же туристическим объектом, а не памятником истории.

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