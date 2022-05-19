Интересные факты на различные темы

1.

В десяти километрах к югу от печально известной атомной станции Фукусима в Японии была вторая такая же станция (Fukushima Daini). Она также пострадала от разрушительного цунами, но была спасена от аварии благодаря умелым действиям руководства и героизму персонала.

2.

В период с 1309 по 1814 год река Темза в зимний период промерзала настолько глубоко, что люди устраивали на льду зимние ярмарки, жгли огромные костры и даже не боялись выводить устраивать цирковые представления с дрессированными слонами.



3.

Эмоциональная сфера у слонов настолько сложно устроена, что они способны испытывать скорбь, плакать, а порой даже страдают от психических расстройств. Эти удивительные животные также обладают высокоразвитым интеллектом: они умеют играть на барабанах, рисовать, подражать речи людей и демонстрировать базовые арифметические навыки.



4.

Оказывается, круассаны вовсе не французского происхождения. Хотя их название по-французски означает «полумесяц», эти слоеные булочки на самом деле впервые появились в австрийской столице Вене.



5.

Бюджет фильма «Далласский клуб покупателей» был настолько низким, что на работу визажистов в нем было выделено всего 250 долларов. Однако, художники справились со своей работой, да так, что фильм получил Оскара в номинации «лучший грим и прически».

6.

Командир танкового подразделения в Афганистане доложил своему президенту, что марксисты планируют атаковать столицу страны Кабул. Впоследствии президент отдал приказ танкистам охранять город. Тогда танки повернули свои пушки, открыли огонь по президентскому дворцу, и в конце концов убили главу государства. Сам этот командир, как оказалось, был генералом и состоял в марксистском движении.



7.

Ученые утверждают, что родителям не следует отучать своих детей сглатывать сопли. Недавние научные исследования показали, что это даже полезно для общего состояния здоровья ребенка. Дело в том, что в соплях содержится богатое разнообразие полезных бактерий, их употребление, если так можно выразиться, в пищу, может способствовать укреплению иммунной системы и предотвращать прилипание болезнетворных микробов к зубам.



8.

Наряду с авторским правом, которое часто называют «копирайт», существует также «копилефт» – практика предоставления людям права свободно распространять копии и измененные версии оригинальных произведений с условием сохранения такого же правового статуса этих компилятивных, или «производных», произведений, созданных позднее.



9.

Чтобы сыграть роль отца в фильме Питера Джексона «Милые кости», канадский актер Райан Гослинг набрал 27 килограммов веса, для чего ему потребовалось долгое время пить растаявшее мороженное. Однако, затем ему сказали, что он слишком толстый для этой роли, и она досталась Марку Уолбергу.



10.

Когда в 1994 году был завершен выпуск «Истории игрушек», сценарист анимационной студии Pixar Эндрю Стэнтон спросил своего коллегу в ходе мозгового штурма: «Что, если человечеству придется покинуть Землю, а кто-то забудет выключить последнего робота?» Четырнадцать лет спустя он сам ответил на свой вопрос, написав сценарий к фильму WALL-E.



Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2482171148986485569/

А вы знали об этом?

Исследователи недавно обнаружили особый аспект взаимоотношений между осой-паразитом и некоторыми видами пауков. Уже давно известно , что осы используют пауков для создания особо прочных гнезд. Причем, осы делают это очень необычным образом, превращая пауков в своеобразных контролируемых зомби. Самка осы откладывает яйцо в брюшко паука. После того, как личинка вылупляется, она прикрепляется к нервной системе паука, питаясь его кровью и выделяя химическое вещество, которое заставляет паука стать «бездумным рабочим», строящим ультра-прочное осиное гнездо. Модифицированная паутина, которую выделяет паук, отражает ультрафиолетовый свет, вместо того, чтобы поглощать его как обычная паутина. После завершения работы личинка пожирает своего зомби-раба.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43486770848)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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