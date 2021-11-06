Другой Гагарин: интересные факты из жизни

В марте Юрию Алексеевичу Гагарину исполнилось бы 85 лет.

Давайте посмотрим на него не глазами официальной фотохроники, а как на простого парня, выросшего на Смоленщине, в российской глубинке.

Давайте посмотрим на фотографии Гагарина до того, как его узнал весь мир.

1. Юрий Алексеевич появился на свет 9-го марта 1934 года в городе Гжатск Смоленской области в семье плотника Алексея Ивановича Гагарина и свинарки Анны Тимофеевны Гагариной (Матвеевой). Юрий был третьим ребенком в семье — имел старшего брата Валентина и сестру Зою. Всего в семье было четверо детей — младший, Борис, родился в 1936-ом году.

2. Детские годы будущего первого космонавта проходили в Клушино. Здесь же, в 1941-м, он отправился в первый класс, однако, проучился чуть более месяца. В октябре деревню заняли немецкие интервенты. Оккупация растянулась на полтора года, все это время семья Гагариных жила в землянке, которую вырыл сам отец, когда немцы заняли их дом. Только в переломном 1943-м году, 9-го апреля, селение освободили советские войска. Юра смог вновь сесть за школьную парту.

3. Он проучился в Клушино до мая 1945-го. Через две недели после Дня Победы, Гагарины перебрались в Гжатск. И уже спустя четыре года, в 1949-м, Юрий стал комсомольцем и выпускником шестого класса местной общеобразовательной школы.

4. В последний день сентября он поступил в 10-е ПТУ г. Люберцы. Программу 7-го класса Ю. Гагарин прошёл в школе рабочей молодёжи с вечерним графиком обучения. Летом того же 1951-го он получил двойную специальность «формовщик-литейщик».

Юрий Гагарин в литейном цехе Люберецкого завода сельхозмашин имени Ухтомского. 1951 год:

5. Следующей целью парня из Смоленской глубинки стал индустриальный техникум г. Саратова. Гагарин рассчитывал повысить квалификацию в литейном деле.

Юрий Гагарин возле скульптуры «Летчица» в Липках во время своей учебы в индустриальном техникуме. 1954 год:

6. Эту задачу он выполнил на "«отлично» — в 1955 г. провёл успешную защиту дипломной работы и приобрёл квалификацию «техник-литейщик».

Юрий Гагарин (в центре) — учащийся Саратовского индустриального техникума с друзьями. 1953 год:

7. На тот момент его сердцем уже владело небо — ещё в октябре 1954 г. Юра стал обучаться пилотированию в местном аэроклубе. Спустя год он впервые управлял ЯКом-18 самостоятельно.

Юрий Гагарин протирает свой самолет в аэроклубе ДОСААФ города Саратова. 1954 год:

8. Настала пора отдавать «долг» Родине — в конце октября 1955 г. новобранца отправили в 1-е Оренбургское училище военной авиации им. Клима Ворошилова.

Курсант авиационного училища в городе Оренбурге Юрий Гагарин:

9. Блестящие способности Юрия проявились именно здесь.

10. Главным инструктором для него стал знаменитый лётчик-испытатель Ядгар Шакирович Акбулатов. После успешного окончания училища, в 1957-м для Ю. Гагарина открылись новые перспективы — авиация Северного флота.

Лейтенант Юрий Гагарин в самолете во время службы в Заполярье. 1958 год:

К тому времени он уже был семейным человеком. Перед началом службы в 122-й дивизии, Юрий Гагарин женился на Валентине Ивановне Горячевой. Свадьба состоялась 27-го октября 1957 года в Оренбурге.

Юрий Алексеевич Гагарин со своей женой Валентиной Ивановной. 1957 год:

169-й истребительный авиаполк, самолёты МиГ-15бис и 265 часов квалификации за два года – Юрий не собирался останавливаться на достигнутом. Гагарин не мог жить без неба, он летал с большим удовольствием и, вероятно, так бы и продолжалось еще много лет, если бы не начавшийся среди молодых летчиков-истребителей набор для переучивания на новую технику.

Тогда еще никто открыто не говорил о полетах в космос, поэтому космические корабли именовали «новой техникой». На то время советские ВВС формировали группу соискателей из 20 человек. 9 декабря 1959 г. Гагарин составил заявление, в котором просил членства в отряде.

Группа подготовки космонавтов знакомятся с космической техникой. 1960 год:

Через неделю он прошёл диагностику в авиационном научно-исследовательском госпитале Москвы, а в начале нового года – ещё одну медицинскую комиссию. Целевая группа специалистов признала старшего лейтенанта Юрия Гагарина годным для отправки в космос.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально , но прогрессивное человечество первым космонавтом, покорившим космос, считает Владимира Ильюшина (сын знаменитого конструктора), а не Гагрина ! Об этом однозначно свидетельствует его имя, первым зафиксированное в Книге рекордов Гиннесса, – как первого космонавта планеты! Звание же Героя Советского Союза Владимир Ильюшин получил за мировой рекорд, покорив высоту 28857 метров.

Именно он еще до Гагарина, совершив три витка вокруг земли, но утратив при этом связь с наземными службами, совершил аварийную посадку в Китае, где и был арестован.Он чудом остался жив, но после неудачного приземления был в довольно неприглядном состоянии с несколькими переломами, ушибами и глубокими cсадинами! Конечно, предъявлять миру чуть живого советского «первооткрывателя космоса», о полете которого заранее не было объявлено, было стыдно для лживых руководителей СССР, поэтому и возвращать его на родину никто не спешил. Лишь через год, по секретному соглашению между странами, Ильюшина передали в СССР. Об этом ,по сути, первом полете человека в космос, довольно подробно написал в своей книге венгерский писатель Иствуд Немори.

Как известно, в то время не было абсолютной уверенности в надежности ракеты, систем связи и управления, как и вообще в том, что человек может нормально существовать и работать в космосе!Однако амбициозный Хрущев, несмотря на драматический полет Ильюшина ,требовал от Королева, чтобы первым в космос полетел советский человек.

Стараясь внушить всему миру успешность СССР в покорении космоса, советские конструкторы были вынуждены использовать недоработанные сырые ракеты, которые из-за спешки часто взрывались, унося человеческие жизни и жизни подопытных животных .Несомненно, в этом случае запускать Гагарина в космос было слишком рискованно, поскольку задача стояла вернуть его на землю живым и невредимым, чтобы зарегистрировать рекорд покорения космоса советским человеком.

На этом основании самым логичным решением из сложившейся ситуации стало отправить космический корабль в космос без космонавта, имитируя затем приземление на парашюте мнимого космонавта Гагарина, что фактически и было сделано!Однако приземление Гагарина на парашюте нарушало требование Международной авиационной федерации (FAI), согласно которому космонавт обязательно должен был приземлиться в корабле, в противном случае полет в космос могли не засчитать.

Именно из-за этого, лживым советским функционерам опять пришлось прибегнуть к обману, нагло скрыв от FAI факт приземления Гагарина к месту падения корабля на парашюте!Кстати , аналогичную авантюру с покорением Луны позже осуществили американцы, окончательно убедившись в невозможности в то время послать туда астронавтов!Именно так алчный авантюрист Хрущев, чтобы не опозориться во всем мире после стольких трагических происшествий в космосе, приказал произвести имитацию полета Гагариным, в результате чего многие, одураченные лживой советской пропагандой люди, до сих пор верят в якобы полет в космос Гагарина!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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